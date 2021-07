Sodexo - Chiffre d’affaires du 3e trimestre de l’exercice 2020-2021 : Une croissance interne très solide, au-delà des attentes

English French

Croissance interne de +19 % sur le 3 e trimestre

trimestre Perspectives pour le 2nd semestre revues à la hausse

Issy-les-Moulineaux, le 1er juillet 2021, à 07 h 00 (heure de Paris)

Sodexo (NYSE Euronext Paris FR 0000121220-OTC : SDXAY).

Chiffre d’affaires du 3e trimestre de l’exercice 2020-2021

CHIFFRES D'AFFAIRES PAR SEGMENT

(En millions d'euros) T3

2020-2021 T3

2019-2020 CROISSANCE INTERNE CROISSANCE EXTERNE EFFET DE CHANGE EFFET DE CHANGE Entreprises & Administrations 2 219 2 061 + 10,1 % - 0,1 % - 2,3 % + 7,7 % Santé & Seniors 1 209 1 157 + 9,2 % + 0,3 % - 4,9 % + 4,6 % Éducation 875 542 + 73,5 % - 1,4 % - 10,8 % + 61,2 % Services sur Site 4 303 3 760 + 18,8 % - 0,2 % - 4,2 % + 14,4 % Services Avantages & Récompenses 182 152 + 23,8 % - 0,4 % - 3,3 % + 20,0 % Élimination -1 -1 TOTAL GROUPE 4 484 3 910 + 19,0 % - 0,2 % - 4,2 % + 14,7 %

Denis Machuel, Directeur Général de Sodexo, a déclaré :



« La croissance du chiffre d’affaires au troisième trimestre est supérieure à nos attentes sur l’ensemble des activités et segments, grâce notamment au rebond très significatif par rapport à la période des premiers confinements de mars 2020. Depuis, la reprise a été progressive, et le troisième trimestre a été impacté par le reconfinement du mois d’avril en France et l’apparition de nouveaux variants du virus du Covid-19. Pour le quatrième trimestre, nous sommes confiants quant à la poursuite de la reprise, notamment sur le continent américain.



L’amélioration anticipée pour le quatrième trimestre devrait entraîner une croissance interne et un niveau de marge supérieurs à nos hypothèses initiales pour le second semestre. Ceci nous conduit à rehausser nos perspectives.



Nous restons convaincus qu’une fois la vaccination généralisée, nos activités retrouveront rapidement leur niveau pré-pandémie. L’intérêt pour l’externalisation de services continue de croître et nos clients, qui recherchent toujours plus d’expertise, de simplicité et d’efficacité, nous confient davantage de services. Nos perspectives commerciales demeurent solides. »

Faits marquants du 3e trimestre

Le chiffre d’affaires du Groupe au 3e trimestre de l’exercice 2020-2021 s’élève à 4 484 millions d’euros, soit une hausse de + 14,7 %. L’effet de change a eu un impact sur le chiffre d’affaires de - 4,2 % et la contribution des acquisitions nettes des cessions a été de - 0,2 %, ce qui a entraîné une croissance interne du chiffre d’affaire s du Groupe de + 19,0 % .

s du Groupe de . La croissance interne du chiffre d’affaires des Services sur Site est de + 18,8 %, reflétant la reprise significative par rapport aux premiers confinements de mars 2020, avec un fort redémarrage des services de restauration en hausse de + 26 %, tandis que la croissance des services de Facilities Management, plus résilients, s’accélère à + 11 %. Le segment Entreprises & Administrations est en hausse de + 10,1 %, à 78 % des niveaux de l’exercice 2018-2019. La reprise des Services aux Entreprises reste graduelle en Amérique du Nord et est impactée par le reconfinement en France du mois d’avril. Ailleurs, la performance est solide, et nettement supérieure à celle de l’exercice 2018-2019 en Asie et en Amérique latine.

La reprise en Sports & Loisirs est très progressive en Amérique du Nord, avec un début de réouverture des salons d’aéroports, toujours largement fermés en Europe. Énergie & Ressources et Services aux Gouvernements poursuivent leur croissance. Le segment Santé & Seniors est en hausse de + 9,2 %, revenant à 96 % des niveaux de l’exercice 2018-2019. Alors que les hôpitaux enregistrent davantage de chirurgies électives au cours du trimestre, les visites sont encore interdites dans la plupart des hôpitaux et l’activité retail reste donc majoritairement fermée. Le segment Éducation est en hausse de + 73,5 %, et atteint 79 % des niveaux de l’exercice 2018-2019. L’ensemble des écoles en Europe sont ouvertes sur le trimestre, avec cependant des fermetures de classes régulières et un confinement en France en avril. En Amérique du Nord, les écoles ont rouvert, opérant environ 89 % des volumes par rapport à l’exercice 2018-2019. Malgré l’augmentation du nombre d’étudiants sur les campus des Universités, le niveau d’activité est resté largement en deçà de celui des Écoles.

La croissance interne du chiffre d’affaires de l’activité Services Avantages & Récompenses s’élève à + 23,8 %, et atteint 96% des niveaux de l’exercice 2018-2019. Le chiffre d’affaires des Avantages aux salariés a augmenté de + 19,6 %, avec un volume d’émission en hausse de +15,8 % et des volumes de remboursement de + 22,5 %, portés par la réouverture des restaurants en Europe. La Diversification de Services affiche une hausse de + 42,3 % avec une reprise solide en Santé & Bien-être et Aides publiques, tandis que la Mobilité continue d’être fortement impactée par la faible activité des voyages d’affaires.

s’élève à + 23,8 %, et atteint 96% des niveaux de l’exercice 2018-2019. Le chiffre d’affaires des Avantages aux salariés a augmenté de + 19,6 %, avec un volume d’émission en hausse de +15,8 % et des volumes de remboursement de + 22,5 %, portés par la réouverture des restaurants en Europe. La Diversification de Services affiche une hausse de + 42,3 % avec une reprise solide en Santé & Bien-être et Aides publiques, tandis que la Mobilité continue d’être fortement impactée par la faible activité des voyages d’affaires. En avril, le Groupe a levé 1,25 milliard de dollars par le biais d’une émission obligataire inaugurale en dollars américains. L’émission a été réalisée en deux tranches : 500 millions de dollars à échéance avril 2026 avec un coupon de 1,6 % et 750 millions de dollars à échéance avril 2031 avec un coupon de 2,7 %. Par conséquent, le Groupe a repoussé ses échéances et rééquilibré sa dette en dollars US. Il n’y a pas de covenants associés à la dette du Groupe.

Au cours du trimestre, Sodexo a poursuivi ses engagements en matière de responsabilité sociétale, avec notamment : la signature d’une déclaration d’intention avec le syndicat international UITA, une première dans le secteur, renforçant ses engagements et priorités de promouvoir le droit des collaborateurs à la sécurité et à la santé au travail. le lancement, en France, du programme Impact+ d’accompagnement innovant pour contribuer au développement de ses fournisseurs engagés dans l’économie inclusive. le lancement, en mai 2021, de « La Passerelle », à Clichy-sous-Bois, un nouveau modèle économique à impact social positif dans les quartiers prioritaires. Le moteur économique de ce projet est une légumerie qui soutiendra le modèle en participant à l’employabilité des habitants, à la cohésion sociale et à la promotion d’une alimentation plus végétale et locale.



Veuillez noter que les résultats de l’exercice 2020-2021 seront annoncés le mercredi 27 octobre 2021 et non le 28 octobre 2021 comme indiqué précédemment.

Perspectives

L’amélioration des tendances trimestrielles depuis le début de l’exercice a été progressive et a dépassé légèrement nos hypothèses précédentes. Au second semestre, nous anticipons une amélioration sur le continent américain, notamment avec la réouverture complète des Écoles et un bien meilleur démarrage de la nouvelle année universitaire.

Dans ce contexte, nous relevons nos perspectives :

Croissance interne autour de + 15 % pour le second semestre de l’exercice 2020-2021.

Marge d’exploitation du second semestre de l’exercice 2020-2021 autour de 3,5 %, à taux constant.

Cash conversion de plus de 100 % pour l’exercice 2020-2021 maintenue.



A l’issue de la crise du Covid, le Groupe vise à retrouver une croissance soutenue et à hisser la marge d’exploitation au-delà du niveau pré-Covid.

Conférence téléphonique

Sodexo tiendra aujourd’hui une conférence téléphonique (en anglais) à 9 h 00 (heure française), 8 h 00 (heure anglaise), afin de commenter le chiffre d’affaires du troisième trimestre de l’exercice 2020-2021.

Les participants qui souhaitent se connecter peuvent composer le numéro :

depuis le Royaume-Uni, composer le +44 (0) 2071 928 338,

depuis la France, composer le +33 (0) 1 70 70 07 81,

depuis les États-Unis, composer le +1 646 741 3167,

suivi du code 62 49 694.

Le communiqué de presse, la présentation et le webcast de la conférence seront disponibles sur le site Internet du Groupe www.sodexo.com dans les rubriques « Actualités » et « Finance - Résultats financiers ».

Calendrier financier

Résultats annuels de l’exercice 2020-2021 Le 27 octobre 2021 Assemblée générale de l’exercice 2020-2021 Le 14 décembre 2021

La date de l’annonce des résultats annuels de l’exercice 2020-2021 a été avancée d’un jour.

Ces dates sont purement indicatives et peuvent être modifiées sans préavis.

Des mises à jour régulières sont disponibles dans le calendrier sur notre site Internet www.sodexo.com

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services pour améliorer la Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 64 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages & Récompenses et de Services aux Particuliers et à Domicile. Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de plus de 50 ans d’expérience : de la restauration à l’accueil, la propreté, l’entretien et la maintenance technique des matériels et des installations, des services et des programmes stimulant l’engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant la gestion des déplacements et des frais professionnels, jusqu’aux services d’aide à domicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sur sa capacité à assurer le développement et l’engagement de ses 420 000 collaborateurs à travers le monde.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés



19,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé en 2019-2020

420 000 employés au 31 août 2020

Premier employeur privé basé en France dans le monde entier

64 pays

100 millions de consommateurs chaque jour

11,6 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 30 juin 2021)

Contacts

Analystes et Investisseurs Médias Virginia JEANSON

Tél. : +33 1 57 75 80 56

virginia.jeanson@sodexo.com Mathieu SCARAVETTI

Tél. : +33 6 28 62 21 91

mathieu.scaravetti@sodexo.com

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU 3e TRIMESTRE 2020-2021

(du 1er mars 2021 au 31 mai 2021)

Chiffre d’affaires

CHIFFRES D'AFFAIRES PAR SEGMENT

(En millions d'euros) T3 2020-2021 T3 2019-2020 CROISSANCE INTERNE CROISSANCE EXTERNE EFFET DE CHANGE EFFET DE CHANGE Entreprises & Administrations 2 219 2 061 + 10,1 % - 0,1 % - 2,3 % + 7,7 % Santé & Seniors 1 209 1 157 + 9,2 % + 0,3 % - 4,9 % + 4,6 % Éducation 875 542 + 73,5 % - 1,4 % - 10,8 % + 61,2 % Services sur Site 4 303 3 760 + 18,8 % - 0,2 % - 4,2 % + 14,4 % Services Avantages & Récompenses 182 152 + 23,8 % - 0,4 % - 3,3 % + 20,0 % Élimination - 1 - 1 TOTAL GROUPE 4 484 3 910 + 19,0 % - 0,2 % - 4,2 % + 14,7 %

Des précisions sur les devises figurent à la page 9 de ce document.

Note : Les données relatives aux 9 premiers mois de l’exercice 2020-2021 sont disponibles dans la dernière section du présent rapport.

Le chiffre d’affaires du Groupe au 3e trimestre de l’exercice 2020-2021 s’élève à 4 484 millions d’euros, soit une hausse de + 14,7 %. L’impact des effets de change, de - 4,2 %, s’explique notamment par la faiblesse du dollar en glissement annuel et le réal brésilien, qui néanmoins se stabilise progressivement. La croissance externe nette est de - 0,2 % en raison de quelques cessions mineures reflétant les projets de rationalisation du portefeuille en cours. Par conséquent, la croissance interne est solide à + 19 %, par rapport aux premiers effets du Covid-19 à partir de la mi-mars de l’année dernière.

La progression trimestrielle est lente mais régulière, en particulier dans les Services sur Site qui, au troisième trimestre, correspondaient à 83 % du chiffre d’affaires de l’exercice 2018-2019, à taux constant, contre 81 % au premier semestre et 72 % au second semestre 2019-2020. Les Services Avantages & Récompenses sont plus résilients dans l’ensemble, oscillant autour de 96 % des niveaux de l’exercice 2018-2019 au rythme des ouvertures et fermetures de restaurants.

% DU CHIFFRE D'AFFAIRES 2018-2019 PAR SEGMENT À TAUX CONSTANT T3 2019-2020 T4 2019-2020 T1 2020-2021 T2 2020-2021 T3 2020-2021 Entreprises & Administrations 71 % 70 % 78 % 78 % 78 % Dont Services aux entreprises 73 % 74 % 79 % 78 % 75 % Dont Sports & Loisirs 16 % 9 % 14 % 17 % 22 % Éducation 46 % 64 % 72 % 68 % 79 % Dont Écoles 52 % 78 % 87 % 84 % 87 % Dont Universités 41 % 52 % 61 % 54 % 72 % Santé & Séniors 88 % 92 % 97 % 100 % 96 % Services sur Site 70 % 75 % 81 % 81 % 83 % Services Avantages & Récompenses 77 % 95 % 99 % 94 % 96 % GROUPE 70 % 75 % 81 % 82 % 83 %

Services sur Site

La croissance interne du chiffre d’affaires des Services sur Site est de + 18,8 %, reflétant la reprise significative par rapport aux premiers confinements de mars 2020, avec un fort redémarrage des services de restauration, en hausse de + 26 %, tandis que la croissance des services de Facilities Management, plus résilients, s’accélère à + 11 %.

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

(En millions d'euros) T3 2020-2021 T3 2019-2020 CROISSANCE INTERNE RETRAITÉE Amérique du Nord 1 737 1 609 +17,5% Europe 1 750 1 426 +22,0% Afrique, Asie, Australie, Amérique latine, Moyen-Orient 816 724 +15,4% TOTAL SERVICES SUR SITE 4 303 3 760 +18,8%

En Amérique du Nord, l’activité reprend en Éducation, avec la réouverture de nombreuses écoles. Sports & Loisirs s’améliore également, sur une base de comparaison néanmoins très faible. Dans les Services aux Entreprises, le retour au bureau est beaucoup plus progressif.

En Europe, le rebond de l’activité a été fort, soutenu par le contrat des Centres de dépistage rapide du Covid-19 au Royaume-Uni. Cependant, par rapport à l’exercice 2018-2019, l’activité a été plus faible au troisième trimestre, en raison du confinement du mois d’avril en France, qui a touché la plupart des segments.

En Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique, l’activité est nettement supérieure aux niveaux de l’exercice 2018-2019 dans toutes les régions à l’exception de l’Inde, soutenue par une forte reprise en Chine et au Brésil.

Brexit :



Le Royaume-Uni a désormais quitté l’Union européenne. Présent au Royaume-Uni depuis 1988, Sodexo y compte aujourd’hui environ 31 000 collaborateurs. La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne n’a pas d’impact significatif sur les activités du Groupe. Sodexo est en effet un acteur local, qui travaille avec des fournisseurs et des salariés locaux, et très souvent pour les pouvoirs publics et services gouvernementaux. Traditionnellement, au Royaume-Uni, une grande partie des services fournis sont des Services de Facilities Management, qui ont démontré leur résilience dans la crise actuelle du Covid-19. Nos équipes Achats ont planifié consciencieusement la sortie de l’UE, ainsi que ses répercussions depuis le 1er janvier. Nous n’avons par conséquent pas subi de perturbation significative de nos chaînes d’approvisionnement. Les volumes ont toutefois été faibles en raison des restrictions imposées par le Covid-19, et nous continuons de surveiller de près la situation (notamment en ce qui concerne les produits frais), à mesure que les restrictions s’assouplissent et que les volumes augmentent. La planification que nous avons effectuée et les relations étroites que nous entretenons avec nos partenaires de la chaîne d’approvisionnement nous permettent d’être confiants. Comme d’habitude, la croissance de l’activité restera dépendante de l’évolution du PIB et de l’emploi au sein du pays.

Entreprises & Administrations

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

(En millions d'euros) T3 2020-2021 T3 2019-2020 CROISSANCE INTERNE RETRAITÉE Amérique du Nord 465 473 + 6,4 % Europe 1 030 938 + 9,7 % Afrique, Asie, Australie, Amérique latine, Moyen-Orient 724 649 + 13,3 % TOTAL ENTREPRISES & ADMINISTRATIONS 2 219 2 061 + 10,1 %

Le chiffre d’affaires du segment Entreprises & Administrations s’élève à 2,2 milliards d’euros au 3e trimestre, en hausse de + 10,1 %, soit 78 % des niveaux de l’exercice 2018-2019.





L’Amérique du Nord enregistre une hausse de + 6,4 %. Alors que la reprise des Services aux Entreprises reste graduelle, Sports & Loisirs s’améliore sur une base de comparaison très faible, grâce aux salons d’aéroport qui commencent à rouvrir. L’activité des Services aux Gouvernements reprend et celle d’Énergie & Ressources s’accélère, soutenue par le retour sur sites des collaborateurs de l’un des plus grands clients du secteur de l’énergie.

En Europe, le chiffre d’affaires augmente de + 9,7 %. La reprise des Services aux Entreprises est très lente et celle du segment Sports & Loisirs inexistante, en raison notamment du confinement en avril en France. Les Services aux Gouvernements enregistrent des volumes solides ainsi qu’un niveau important de projets ponctuels. La contribution des nouvelles signatures en Énergie & Ressources est particulièrement forte au cours du trimestre.

En Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique, la croissance interne du chiffre d’affaires s’établit à + 13,3 %, reflétant une forte reprise en Chine et au Brésil et une forte croissance de l’exploitation minière en Australie et en Amérique latine, grâce à la fois aux démarrages de nouveaux contrats et à la vente de services supplémentaires liés au Covid-19.

Santé & Seniors

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

(En millions d'euros) T3 2020-2021 T3 2019-2020 CROISSANCE INTERNE RETRAITÉE Amérique du Nord 668 725 + 0,1 % Europe 468 371 + 23,9 % Afrique, Asie, Australie, Amérique latine, Moyen-Orient 74 61 + 24,0 % TOTAL SANTÉ & SENIORS 1 209 1 157 + 9,2 %

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaire du segment Santé & Seniors s’élève à 1,2 milliard d’euros, soit une croissance interne de + 9,2 %, revenant à 96 % des niveaux de l’exercice 2018-2019.

En Amérique du Nord, l’activité reste stable. L’augmentation de la chirurgie élective en Santé est atténuée par un décalage dans l’année entre les gains et les sorties de contrats et un faible taux d’occupation en Seniors. L’activité retail commence tout juste à redémarrer.

En Europe, la croissance interne est de + 23,9 %, stimulée par le contrat des centres de dépistage rapide du Covid-19 au Royaume-Uni. Plus généralement dans la région, alors que la chirurgie élective reprend, les activités retail n’ont pas redémarré et le taux d’occupation reste faible en Seniors.

En Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique, la croissance interne du chiffre d’affaires s’établit à + 24,0 %, avec une forte reprise de l’activité en Asie et au Brésil.

Éducation

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

(En millions d'euros) T3 2020-2021 T3 2019-2020 CROISSANCE INTERNE RETRAITÉE Amérique du Nord 604 411 + 61,3 % Europe 252 117 + 114,9 % Afrique, Asie, Australie, Amérique latine, Moyen-Orient 19 14 + 75,2 % TOTAL ÉDUCATION 875 542 + 73,5 %

Le chiffre d’affaires en Éducation s’établit à 0,9 milliard d’euros, soit une croissance interne de +73,5 %, et représente 79 % des niveaux de l’exercice 2018-2019.

En Amérique du Nord, la croissance interne s’établit à + 61,3 %, les écoles ayant rouvert, représentant environ 89 % des volumes de l’exercice 2018-2019. Malgré l’augmentation du nombre d’étudiants sur les campus des Universités, le niveau d’activité est resté largement en deçà de celui des Écoles.

En Europe, la croissance interne s’établit à + 114,9 %, du fait de la réouverture totale des écoles au cours du trimestre, avec cependant des fermetures régulières de classes et l’effet de plusieurs semaines de fermetures dues au confinement en France en avril.

En Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique, la croissance interne est de + 75,2 %. Tandis qu’en Chine, les écoles ont été entièrement rouvertes, en Inde, la majorité d’entre elles étaient fermées.

Services Avantages & Récompenses

Chiffre d’affaires

La croissance interne du chiffre d’affaires de l’activité Services Avantages & Récompenses s’élève à + 23,8 %.



CHIFFRE D'AFFAIRES PAR ACTIVITÉ

(En millions d'euros) T3 2020-2021 T3 2019-2020 CROISSANCE INTERNE Avantages aux salariés 141 123 + 19,6 % Diversification de services 41 29 + 42,3 % SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 182 152 + 23,8 %

La croissance interne des Avantages aux salariés s’établit à + 19,6 %. Au cours de la période, avec la réouverture des restaurants, les volumes de remboursement ont fortement augmenté. Le volume d’émission est en hausse de + 15,8 %.

La Diversification de services affiche une hausse de + 42,3 % avec une reprise solide dans les segments de la Santé & Bien-être et des Aides publiques, tandis que Rydoo continue d’être fortement impacté par la faible activité des voyages d’affaires.

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR RÉGION

(En millions d'euros) T3 2020-2021 T3 2019-2020 CROISSANCE INTERNE Europe, États-Unis et Asie 121 91 + 36,9 % Amérique latine 61 61 + 6,0 % SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 182 152 + 23,8 %

En Europe, États-Unis et Asie, la croissance interne du chiffre d’affaires affiche + 36,9 %, reflet de la réouverture de restaurants et le rattrapage des volumes de remboursement dans la plupart des pays Européens.

La croissance interne du chiffre d’affaires en Amérique latine est plus modérée à + 6 %, toujours marquée par la faiblesse des commissions clients due à un environnement très concurrentiel au Brésil, en dépit de la stabilisation des taux d’intérêt. Dans le reste de la région, l’activité se redresse nettement au Pérou et au Mexique, tandis qu’elle se stabilise au Chili.

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR NATURE

(En millions d'euros) T3 2020-2021 T3 2019-2020 CROISSANCE INTERNE Chiffre d'affaires opérationnel 172 139 +26,6% Chiffre d'affaires financier 10 12 -7,2% SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 182 152 +23,8%

Le chiffre d’affaires opérationnel est en hausse de + 26,6 %, en raison du redressement des volumes marchands avec la réouverture des restaurants en Europe, et de la forte reprise des volumes d’émission.

Le chiffre d’affaires financier baisse de - 7,2 %, principalement sous l’effet de la faiblesse des taux d’intérêt, notamment au Brésil. Désormais stabilisé depuis quatre trimestres, le Selic (le taux des fonds fédéraux brésiliens) commence à remonter.

Autres produits et charges opérationnelles

Alors que nous sommes en pleine exécution de la restructuration GET, mais aussi de notre portefeuille de services, pays et contrats, les Autres produits et charges opérationnelles pour l’exercice 2020-2021 sont prévus autour de 280 millions d’euro par rapport à 240 millions d’euros indiqué précédemment.



Effet de change

Il convient de préciser que les fluctuations monétaires n’entraînent pas de risques opérationnels dans la mesure où les chiffres d’affaires et les coûts des filiales sont libellés dans les mêmes devises. Cependant, compte tenu du poids des Services Avantages & Récompenses au Brésil et du niveau élevé des marges par rapport au Groupe, toute baisse du réal brésilien face à l’euro pèse sur la marge d’exploitation en raison d’une variation du mix de marges. À l’inverse, en cas de hausse du réal brésilien, les marges du Groupe augmentent.

1€ = TAUX MOYEN 9M 2020-2021 S1 2019-2020 VARIATION AU T3 VARIATION T3 2020-2021

Vs T3 2019-2020 DOLLAR us 1,198 1,197 - 0,0 % - 10,4 % LIVRE STERLING 0,885 0,897 + 1,3 % + 2,4 % REAL BRÉSILIEN 6,561 6,554 - 0,1 % - 10,0 %





1€ = TAUX MOYEN

9M 2020-2021 TAUX MOYEN

9M 2019-2020 TAUX MOYEN

9M 20-21

VS. 9M 19-20 TAUX DE CLÔTURE S1 2020-2021 AU 31/05/2021 TAUX DE CLÔTURE 2019-2020

AU 31/08/20 TAUX DE CLÔTURE

VARIATION 31/05/2021

VS. 31/08/20 DOLLAR US 1,198 1,102 - 8,0 % 1,220 1,194 - 2,1 % LIVRE STERLING 0,885 0,867 - 2,1 % 0,860 0,896 + 4,2 % REAL BRÉSILIEN 6,561 4,957 - 24,5 % 6,387 6,474 + 1,4 %

L’effet de change est déterminé en appliquant les taux de change moyens de l’exercice précédent aux montants de l’exercice en cours, à l’exception des économies en situation d’hyperinflation où tous les chiffres sont convertis au dernier taux de clôture pour les deux périodes lorsque l’impact est important.

Définitions des indicateurs alternatifs de performance

Volume d’émission

Le volume d’émission est constitué du montant total des valeurs faciales des chèques, cartes et supports digitaux émis par les Services Avantages & Récompenses du Groupe en faveur des bénéficiaires pour le compte de clients.

Volume de remboursement

Le volume de remboursement est constitué du montant total des valeurs faciales des chèques, cartes et supports digitaux (activité Services Avantages & Récompenses) remboursés aux Commerçants.

Croissance interne

La croissance interne correspond à l’augmentation du chiffre d’affaires d’une période donnée (la « période actuelle ») par rapport au chiffre d’affaires publié de la même période de l’exercice précédent, calculée au taux de change de l’exercice précédent et en excluant l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions d’activités comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de la période actuelle, le chiffre d’affaires réalisé sur la période depuis la date d’acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période comparative de l’exercice précédent jusqu’à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu ;

pour les pays en situation d’hyperinflation, tous les chiffres sont convertis au dernier taux de clôture pour les deux périodes. De ce fait, pour le calcul de la croissance interne des Services sur Site, les montants en peso argentin pour les neuf premiers mois des exercices 2020-2021 et 2019-2020 ont été convertis au taux de change de 1 EUR = 115,212 ARS contre 75,652 ARS pour les neuf premiers mois pour l’exercice 2019-2020.

Croissance interne du 3e trimestre

La croissance interne du 3e trimestre correspond à l’augmentation du chiffre d’affaires au cours du troisième trimestre (la « période actuelle ») par rapport au chiffre d’affaires publié de la même période de l’exercice précédent, calculée avec la différence entre les taux de change moyens à 6 et 9 mois et en excluant l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions d’activités.

Marge d’exploitation

La marge d’exploitation correspond au résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires.

Marge d’exploitation à taux constant

La marge d’exploitation à taux constant correspond au résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires. Elle est calculée en convertissant les chiffres 2020-2021 aux taux 2019-2020, à l’exception des économies en situation d’hyperinflation.

Chiffre d’affaires des 9 premiers mois de l’exercice 2020-2021

CHIFFRES D'AFFAIRES PAR SEGMENT

(En millions d'euros) 9M

2020-2021 9M

2019-2020 CROISSANCE INTERNE CROISSANCE EXTERNE EFFET DE CHANGE VARIATION TOTALE Entreprises & Administrations 6 499 8 246 - 17,1 % 0,0 % - 4,1 % - 21,2 % Santé & Seniors 3 547 3 695 + 1,5 % + 0,1 % - 5,6 % - 4,0 % Éducation 2 495 3 070 - 13,4 % - 0,5 % - 4,9 % - 18,7 % Services sur Site 12 541 15 012 - 11,8 % - 0,1 % - 4,6 % - 16,5 % Services Avantages & Récompenses 541 595 + 0,7 % + 0,2 % - 10,0 % - 9,1 % Élimination - 3 - 4 TOTAL GROUPE 13 079 15 603 - 11,3 % - 0,1 % - 4,8 % - 16,2 %





CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

(En millions d'euros) 9M

2020-2021 9M

2019-2020 CROISSANCE INTERNE Amérique du Nord 1 293 2 131 - 34,4 % Europe 3 113 3 922 - 19,6 % Asie Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique 2 093 2 193 + 4,5 % TOTAL ENTREPRISES & ADMINISTRATIONS 6 499 8 246 - 17,1 % CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

(En millions d'euros) 9M

2020-2021 9M

2019-2020 CROISSANCE INTERNE Amérique du Nord 1 964 2 280 - 6,6 % Europe 1 378 1 190 + 16,2 % Asie Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique 204 225 + 4,8 % TOTAL SANTÉ & SENIORS 3 547 3 695 + 1,5 % CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

(En millions d'euros) 9M

2020-2021 9M

2019-2020 CROISSANCE INTERNE Amérique du Nord 1 654 2 298 - 21,8 % Europe 786 702 + 12,3 % Asie Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique 54 69 + 4,0 % TOTAL ÉDUCATION 2 495 3 070 - 13,4 % CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

(En millions d'euros) 9M

2020-2021 9M

2019-2020 CROISSANCE INTERNE Amérique du Nord 4 911 6 710 - 20,7 % Europe 5 278 5 814 - 8,4 % Asie Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique 2 351 2 487 + 4,5 % TOTAL SERVICES SUR SITE 12 541 15 012 - 11,8 %





CHIFFRE D'AFFAIRES PAR RÉGION

(En millions d'euros) 9M

2020-2021 9M

2019-2020 CROISSANCE INTERNE Europe, États-Unis et Asie 364 361 + 4,3 % Amérique latine 177 234 - 5,1 % SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 541 595 + 0,7 % CHIFFRE D'AFFAIRES PAR ACTIVITÉ

(En millions d'euros) 9M

2020-2021 9M

2019-2020 CROISSANCE INTERNE Avantages aux salariés 416 470 - 0,4 % Diversification de services 125 125 + 4,7 % SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 541 595 + 0,7 % CHIFFRE D'AFFAIRES PAR NATURE

(En millions d'euros) 9M

2020-2021 9M

2019-2020 CROISSANCE INTERNE Chiffre d'affaires opérationnel 510 551 + 1,9 % Chiffre d'affaires financier 31 43 - 14,6 % SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 541 595 + 0,7 %

Pièce jointe