STMicroelectronics annonce le lancement d’un programme de rachat d’actions

AMSTERDAM – 1er juillet 2021 -- STMicroelectronics N.V. (la “Société” ou “STMicroelectronics”), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce le lancement d’un programme de rachat d’actions pour un montant maximal de 1.040 millions de dollars US, sur une période de 3 ans (sous réserve de l’approbation de l’assemblée des actionnaires et d’autres autorisations éventuelles) à compter de la publication du présent communiqué de presse. Le programme de rachat d’actions sera réalisé conformément à l’autorisation du Conseil de Surveillance et aux dispositions du Règlement (UE) n° 596/2014 relatif aux abus de marché et du Règlement Délégué (UE) 2016/1052 de la Commission.

La Société a l'intention de mettre en œuvre le programme de rachat d'actions et de conserver les actions ainsi rachetées en propre pour répondre à ses obligations en matière de plans d'attribution d'actions aux salariés et pour supporter le règlement éventuel de ses obligations convertibles en circulation. Au 28 juin 2021, la Société détient environ 8 millions d’actions propres, représentant environ 0,9% de son capital social émis.

La Société désignera un ou plusieurs intermédiaires chargés d'exécuter le programme de rachat d'actions conformément à la réglementation en vigueur. Les intermédiaires prendront leurs décisions relatives à l'acquisition d'actions de la Société de manière indépendante, y compris en ce qui concerne le calendrier des acquisitions. Tous les achats effectués respecteront les limites journalières de prix et de volume.

Le 30 juin 2021, le cours de clôture de l’action de la Société sur le New York Stock Exchange était de 36,38 dollars US. A ce cours, le nombre maximal d'actions pouvant être acquises pour un montant de 1.040 million de dollars US s’élèverait à environ 28,6 millions, ce qui représente environ 3,1% du capital social émis de la Société.

Les rachats d’actions seront effectués sur une ou plusieurs plateformes de négociation, parmi lesquelles pourront éventuellement figurer le marché réglementé d’Euronext Paris, le Mercato Telematico Azionario organisé et géré par Borsa Italiana S.p.A. et le New York Stock Exchange.

Le prix payé pour toute action acquise dans le cadre du programme de rachat d'actions sera soumis aux conditions suivantes :

un prix minimum de 1,04€ par action ;

un prix maximum égal à 110 % de la moyenne du cours le plus élevé par action ordinaire lors de chacune des cinq séances de bourse précédant la date de l’achat, sur chacun des marchés réglementés d'Euronext Paris, du Mercato Telematico Azionario organisé et géré par Borsa Italiana S.p.A. et du New York Stock Exchange; et

un prix maximum égal à la plus élevée des deux valeurs suivantes : (i) le prix de la dernière opération indépendante et (ii) l’offre d'achat indépendante actuelle la plus élevée sur la plateforme de négociation où l’achat est effectué ; et

toutes les autres règles applicables.

Le calendrier, le nombre et la valeur des actions ordinaires de la Société rachetées dans le cadre du programme de rachat d’actions dépendront d’un certain nombre de facteurs, incluant notamment les conditions du marché, l’état général de l’activité et les obligations légales applicables. La Société n’est pas tenue de mettre en œuvre le programme de rachat d’actions et, le cas échéant, le programme de rachat d’actions pourra être suspendu et interrompu à tout moment, pour quelque raison que ce soit et sans préavis, conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.

Le programme de rachat d'actions met en œuvre la résolution adoptée par les actionnaires de la Société lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui s’est tenue le 27 mai 2021 de racheter des actions conformément à l’autorisation du Conseil de Surveillance. La poursuite du programme de rachat d'actions sera soumise à l'approbation future des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société en 2022.

La Société communiquera le détail des achats d'actions effectués dans le cadre du programme de rachat d'actions, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les frais que la Société pourrait encourir au titre de l'achat des actions dans le cadre du programme de rachat d'actions dépendront du prix et des conditions selon lesquels les achats seront effectivement réalisés.

A propos STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 46 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants indépendant, nous collaborons avec plus de 100 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la 5G. Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.

