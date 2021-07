Innofactorille myönnetty Modernization of Web Applications to Microsoft Azure Advanced Specialization -status

Finnish English

Innofactor Oyj:n lehdistötiedote 1.7.2021 klo 09.00

Innofactorille on myönnetty Modernization of Web Applications to Microsoft Azure Advanced Specialization -status. Tämä tunnustus myönnetään kumppaneille, jotka ovat osoittaneet syvän osaamisensa ja kokemuksensa modernien Azure-pohjaisten digitaalisten palveluiden toteuttamisessa, verkkosovellusten työkuormien siirtämisessä ja modernisoinnissa sekä sovelluspalvelujen hallinnoimisessa Azuressa. Tunnustus on osoitus Innofactorin Azure-asiantuntijoiden asiakaskeskeisyydestä ja ammattitaidosta sekä yhtiön kyvystä auttaa asiakkaitaan hyödyntämään verkkosovelluksia.

Yhä useampi organisaatio siirtää ratkaisunsa, palvelunsa ja datansa julkiseen pilveen. Tämä on luonut kasvavan tarpeen kumppaneille, jotka voivat tukea näitä usein monimutkaisia siirtymiä turvallisesti ja luotettavasti. Innofactorin alati kehittyvä Microsoft Azure -asiatuntijoiden joukko auttaa asiakkaita pilvisiirtymässä ja Azuren uusimpien kyvykkyyksien hyödyntämisessä.

”Tunnustus on osoitus tiimimme osaamisesta ja omistautumisesta”, sanoo liiketoimintajohtaja Heikki-Harri Kukkonen Innofactorilta. ”Lisäksi se kertoo Innofactorin asemasta luotettavana kumppanina, jolla on erinomaiset valmiudet edistää asiakkaiden pilvisiirtymää sekä optimoida ja hallinnoida asiakkaiden työkuormia pilvessä. On sanomattakin selvää, että olemme otettuja ja innoissamme saamastamme tunnustuksesta sekä Microsoftin ja asiakkaidemme keskuudessa nauttimastamme luottamuksesta.”

Viimeisten muutaman vuoden aikana Innofactor on auttanut useita pohjoismaisia yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioita siirtymään pilveen sekä hyödyntämään pilvipalveluiden tarjoamat mahdollisuudet täysimääräisesti. Innofactor on tehnyt menestyksestä yhteistyötä esimerkiksi Hansel Oy:n, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (Stea) kanssa.

”Innofactor on pitkäaikainen pohjoismainen kumppanimme. Yhtiö on osoittanut olevansa osaava ja luotettava asiantuntija, joka auttaa asiakkaitaan Azure-pohjaisten digitaalisten ratkaisujen toteuttamisessa sekä verkkosovellusten ja muiden työkuormien turvallisessa pilvimigraatiossa ja modernisoinnissa. Innofactor on todella ansainnut Modernization of Web Applications to Microsoft Azure advanced specialization status -tunnustuksen, joka myönnetään ainoastaan sellaiselle kumppanille, jolla on korkealuokkaista osaamista verkkosovellusten modernisoinnissa, hallinnoinnissa ja siirtämisessä Microsoft Azureen”, sanoo Azure Business Group Lead Antti Alila Microsoftilta.

Verkkosivuillamme voit tutustua Azure-tarjontaamme ja modernisointipalveluihimme.

Haemme jatkuvasti lisää Azure-asiantuntijoita. Tutustu avoimiin työpaikkoihimme täällä.

Lisätietoja

Heikki-Harri Kukkonen, liiketoimintajohtaja

Innofactor Oyj

Puh. +358 505358227

heikki.kukkonen@innofactor.com