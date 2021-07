Van Lanschot Kempen: Juridische fusie Van Lanschot Kempen NV en Van Lanschot Kempen Wealth Management NV afgerond

English Dutch

’s-Hertogenbosch/Amsterdam, 1 juli 2021



Van Lanschot Kempen maakt vandaag bekend dat de juridische fusie tussen Van Lanschot Kempen NV en Van Lanschot Kempen Wealth Management NV per 1 juli 2021 effectief is.

Van Lanschot Kempen NV (als verdwijnende vennootschap) is gefuseerd met haar 100% dochtervennootschap Van Lanschot Kempen Wealth Management NV (als verkrijgende vennootschap). De naam van Van Lanschot Kempen Wealth Management NV is per 1 juli 2021 gewijzigd in Van Lanschot Kempen NV. Met deze fusie optimaliseren we de kapitaalpositie en versimpelen we de juridische structuur.

Tijdens de algemene vergadering van 27 mei 2021 is de juridische fusie goedgekeurd door de aandeelhouders.



Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com

Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com



Over Van Lanschot Kempen

Als wealth manager is Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van Lanschot, Kempen en Evi actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

Bijlage