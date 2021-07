English French

Soitec nomme Emmanuel Sabonnadière

Directeur du programme carbure de silicium

Bernin (Grenoble), France, le 1er juillet 2021 –Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants, a nommé Emmanuel Sabonnadière, jusqu'à présent Directeur Général du CEA-Leti, au poste de Directeur du Programme Carbure de Silicium (SiC), à compter du 1er juillet 2021. Ce poste nouvellement créé est placé sous la responsabilité de Bernard Aspar, Directeur Général Adjoint et responsable des Global Business Units de Soitec.

Les composants microélectroniques basés sur des substrats SiC présentent de nombreux avantages significatifs. Ils améliorent l'efficacité énergétique des applications automobiles et industrielles actuelles et futures ; ils favorisent l'électrification des véhicules, soutiennent le développement de chargeurs embarqués et de stations de recharge de pointe, et permettent l'installation de systèmes industriels avancés d'énergie renouvelable. Les substrats SiC SmartCut™ de Soitec permettront d'atteindre de nouveaux niveaux de performance des composants et d'accélérer l'adoption du SiC dans l'automobile et sur d'autres marchés.

Avant de rejoindre Soitec, Emmanuel Sabonnadière était directeur du CEA-Leti, un institut de recherche technologique de renommée mondiale appartenant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). Auparavant, il a occupé des postes de direction chez Philips Lighting (devenu Signify), Gimv, une société d'investissement européenne, et General Cable Europe. Il a commencé sa carrière chez Schneider Electric, Alstom/ Areva, et le groupe de fabrication NKM/ Noell.

« Avec sa profonde expérience du monde de l'industrie, des entreprises et de la technologie, son impressionnante stature mondiale et ses qualités de leadership, Emmanuel a un profil parfaitement adapté à Soitec pour piloter notre technologie prometteuse SmartCut™ SiC et conquérir de nouveaux marchés », a déclaré Bernard Aspar, Directeur Général Adjoint et responsable des Global Business Units de Soitec. « Emmanuel a une connaissance intime de notre écosystème local et de nos clients dans le monde entier pour diriger ce développement, lancer la fabrication et conduire l'industrialisation de notre programme SiC. »

« Je suis enthousiaste et honoré de rejoindre Soitec dans cette période de croissance », a déclaré Emmanuel Sabonnadière. « La technologie de Soitec est un moteur puissant pour alimenter de nouvelles activités et lancer des applications innovantes et disruptives sur les marchés automobile et industriel. Soitec est bien placé pour capter la demande croissante de solutions de substrats semi-conducteurs intelligents. Je suis impatient de porter rapidement les solutions SiC de Soitec sur le marché et je remercie le CEA-Leti pour son soutien fidèle et de longue date.»

Agenda

Le chiffre d’affaires du premier trimestre de l’exercice 2021-2022 sera publié le 21 juillet 2021, après bourse.

L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra le 28 juillet 2021.

A propos de Soitec

Soitec (Euronext, Tech 40 Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L’entreprise s’appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l’électronique. Avec plus de 3 500 brevets, elle mène une stratégie d’innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Soitec et Smart Cut sont des marques déposées de Soitec.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.

