Danish Aerospace Company A/S får støtte til udviklingsprojekt for militære dykkere

SELSKABSMEDDELELSE

Odense, 1. juli 2021

Selskabsmeddelelse nr. 28 - 01-07-2021

DAC får støtte til udviklingsprojekt for militære dykkere.

Danish Aerospace Company A/S (DAC) har opnået støtte fra EU’s Forsvarsfond til deltagelse i CUIIS-projektet (Comprehensive Underwater Intervention Information System), sammen med firmaer og forskningsinstitutioner fra seks andre lande. Projektet skal udvikle undervandsteknologi med sensorer, overvågnings- og kontrolsystemer til militære dykkere.

CUIIS-projektet (Comprehensive Underwater Intervention Information System) skal udvikle undervandsteknologi og kontrolsystemer til overvågning og redning af militære dykkere.

Projektet er en del af EU Kommissionens netop offentliggjorte resultater for European Defense Industrial Development Program 2020 (EDIDP), under temaet ”Undervandskontrol, der bidrager til modstandsdygtighed til søs.”

Projektet ledes af det Bulgarske Forsvarsinstitut (Institut po Otbrana - Bulgarian Defense Institute) og konsortiet består af 18 firmaer og institutioner fra Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrig, Italien, Polen og Rumænien.

DAC skal stå for systemet og sensorerne i undervandsteknologien til overvågning og helbredsmonitorering af dykkerne.

CUIIS-projektet er blevet evalueret af et uafhængigt evaluatorkorps og fundet passende til EU-støtte via EU’s Forsvarsfond. Projektet har et samlet budget på 42,8 millioner DKK (5,7 mio. Euro).

DAC's forventede samlede støtte til projektet er cirka 2,67 mio. DKK (358.000 EUR)

Projektet forventes at starte i efteråret 2021 og løbe i tre år og består af udvikling og design, bygning af en prototype samt test fase.

EU-kontrakten forventes ikke at ændre selskabet tidligere udmelding til omsætningsniveauet for 2021.

”Det er helt fantastisk, at CUIIS-projektet er blevet udvalg til støtte fra EU's Forsvarsfond. Hermed får vi for alvor mulighed for at forfølge dette vigtige strategiske område som var identificeret ved vores børsintroduktion i 2019.

Her kan vi for første gang udnytte vores store rumfartserfaring og vores teknologier indenfor et helt andet område, og i et ekstremt miljø på Jorden. Der er en masse paralleller mellem overvågning af astronauter i rummet og dykkere under vandet. Vores interne udviklingsaktiviteter af wearable sensorer har ledt henimod dette, og med støtten fra EU's Forsvarsfond får vi mulighed for at udvikle og bygge en prototype der med tiden kan bruges af militære dykkere.” forklarer Thomas A. E. Andersen, Administrerende direktør for Danish Aerospace Company A/S.

Han fortsætter;

“Vi håber, at vi med dette projekt kan være med til at skabe et værktøj og en sensorpakke som vil være til gavne for militære dykkere i hele EU, men specifikt også her i Danmark hos f.eks. Frømandskorpset. Udover de militære applikationer, vil sådanne sensorer og denne teknologi også kunne bruges på længere sigt af erhvervsdykkere og med tiden måske også engang af fritidsdykkere.” siger Thomas A. E. Andersen.

Supplerende information

Danish Aerospace Company A/S har interne udviklingsprojekter med forskellige nye wearable (bærbare) sensorer til helbredsovervågning af bl.a. astronaut, og personer i andre ekstreme miljøer på jorden, som f.eks. dykkere, bjergbestigere, jagerpiloter og racerkører.

I CUIIS-projektet skal der udvikles undervandsteknologi og kontrolsystemer til overvågning og redning af militære dykkere. Dette skal ske gennem opbygning af et kommando-, kontrol-, kommunikations- og informationssystem (CI4-system). CI4-systemet skal hjælpe med overvågning og vejledning af militære dykkere, situationsbevidsthed, positionering, navigation og integration mellem dykkere og undervandsdroner. Projektet skal også hjælpe med data til at undgå og/eller minimere risikoen for dekompressionssyge/dykkersyge, ved at samle forskellige typer information i et fælles system som giver et totalbillede, samt sikre et effektivt samarbejde mellem et stor antal dykkere og undervandsdroner.

Om Danish Aerospace Company A/S

Danish Aerospace Company er en højteknologisk virksomhed, der arbejder med avanceret medicinsk udstyr og andre tekniske områder primært inden for rumfart og andre ekstreme miljøer.

Selskabets produkter er baseret på mange års specialiseret forskning og udvikling. Dette består i design, integration og anvendelse af såvel nye som etablerede medicinske teknologier til de udfordringer og anderledes betingelser, der findes i rummets vægtløshed. Disse produkter er med til at bringe teknologien fra rumfart, og erfaring fra ophold i rummet, ned på Jorden til gavn for almindelige mennesker.

Danish Aerospace Company beskæftiger ingeniører og teknikere indenfor både mekanik, elektronik og software der leverer avancerede tekniske produkter og teknisk service til vores kunder. Vi specialiserer os i kundespecifik design, udvikling, produktion, certificering, vedligeholdelse, afprøvning og drift af medicinsk udstyr til bemandet rumfart og andre ekstreme miljøer. Til dato er omkring 3,2 ton af firmaets udstyr blevet sendt i rummet.

Firmaets kvalitetssystem er certificeret i henhold til BS EN ISO 9001:2015, BS EN 9100:2018 teknisk ækvivalent med AS9100D som er den anerkendte standard på området.

www.DanishAerospace.com