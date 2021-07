Copenhagen Capital A/S – Rasmus Greis udnævnes til direktør

Copenhagen Capital A/S har udnævnt Rasmus Greis til direktør med tiltræden den 31. august 2021. Samme dato fratræder Egil Rindorf efter at have afsluttet sine opgaver som interim direktør.

Rasmus Greis, der er uddannet cand.merc. (FSM) & CEMS MIM ved CBS, har arbejdet for Copenhagen Capital A/S siden august 2017. Rasmus Greis har med succes bl.a. haft ansvaret for etableringen og opbygningen af og det nylige salg af Copenhagen Suites ApS samt udviklingen af flere af koncernens ejendomme, ikke mindst ombygningen af den fredede ejendom i Læderstræde 11, København K fra kontorer til boliger.

Rasmus Greis har sammen Egil Rindorf været engageret i de seneste måneders strategiproces for Copenhagen Capital A/S hvor fokus er blevet rettet mod virksomhedens egne ejendomme.

I strategiprocessen er aktiviteter med en lav indtjeningsmargin fravalgt, og der har været dialog med markedsdeltagere. Det er i denne proces afdækket, at Copenhagen Capital A/S´s ejendomsportefølje er eftertragtet og veldrevet, men også at markedet for investeringsejendomme i København er præget af en stor efterspørgsel og deraf fortsat stigende priser.

”Copenhagen Capital A/S har en unik platform til at udnytte mulighederne i det stærke ejendomsmarked i København og Rasmus Greis er den rigtige til at bringe dette potentiale frem” udtaler bestyrelsesformand Christian Rossing Lønberg og fortsætter ”Egil Rindorf og Rasmus Greis har sammen fundet ind til Copenhagen Capital A/S´s kerne og har skærpet virksomhedens fokus på aktionærernes interesser”.

”Rasmus Greis er kompetent og initiativrig, og aktionærerne kan se frem til fortsat fremgang for Copenhagen Capital A/S, når Rasmus overtager den daglige ledelse” udtaler direktør Egil Rindorf og fortsætter ”Det har været spændende at medvirke til Copenhagen Capital A/S transformation til et meget fokuseret ejendomsselskab med respekt for samarbejdspartnere og købmandskab”.

”Copenhagen Capital A/S er en fantastisk virksomhed og jeg ser frem til at tage ansvar i selskabets videre rejse” udtaler direktør Rasmus Greis og fortsætter ”Vi er et lille specialiseret team, som arbejder målrettet for at være best in class til gavn for aktionærerne i Copenhagen Capital A/S”.

Med venlig hilsen

Copenhagen Capital A/S

Bestyrelsesformand Christian Rossing Lønberg

Telefon: +45 70 27 10 60

Email: cl@copenhagencapital.dk

