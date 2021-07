Der weltweit erste ASIL-D-Simulator, aiSim, wird in NI Veristand als beste HiL-Lösung integriert

English German Japanese

BUDAPEST, Ungarn, July 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eine der größten Herausforderungen bei der Validierung eines automatisierten Antriebssystems ist die Echtzeitsimulation des gesamten Systems vom Anfang bis zum Ende, bei der alle Sensoren präzise in einer realistischen 3D-Umgebung modelliert werden. aiMotive , Technologieführer in der automatisierten Fahrtechnologie (AD), und NI arbeiteten zusammen, um NI Veristand mit dem AD-Simulator ( aiSim ) von aiMotive in einem End-to-End-HiL-Test-Setup zu integrieren, das physikgetreu mehrere hochauflösende Kameras in Echtzeit, mit realer Bildrate und zeitsynchronisiert mit Radarsimulation modelliert.



Mit dem kürzlich angekündigten aiSim 3.0 löst aiMotive die Herausforderung, Sensor-Einstellungen mit hoher Wiedergabetreue für HiL-Tests in Echtzeit zu modellieren. Mit Hilfe einzigartiger Funktionen, wie z. B. Multi-Node-Funktionen, kann aiSim die Sensorsimulation nun auf mehrere Serverknoten verteilen. Darüber hinaus bietet die Sensorsimulations-Engine von aiSim, die auf der Vulkan-API der Khronos-Gruppe aufbaut, eine einzige Schnittstelle zu den GPUs für alle Aufgaben, die für die physikalische Simulation von Sensoren erforderlich sind, einschließlich Kameras, LiDARs, Radaren und Ultraschall.

Ergänzt werden diese Funktionen durch die Integration von NI Veristand, das die Prüfung von Steuergeräten oder sogar kompletten Fahrzeugen ermöglicht, die mit komplexen Sensor-Setups ausgestattet sind, wie sie für fortschrittliches automatisiertes Fahren erforderlich sind. Neben herkömmlichen HiL-Funktionen wie der Analyse von Timing-Problemen, der Simulation von Sensorfehlern und Fehlerinjektionstests ermöglicht die integrierte Lösung eine komplexe szenariobasierte Überprüfung, einschließlich der Wahrnehmung in Echtzeitumgebungen, wodurch eine neue Methode für die virtuelle Validierung erstellt wird.

Die Entwicklung von ADAS- und AD-Systemen ist eine komplexe Aufgabe, da sich Technologie und Anforderungen rasant weiterentwickeln. Automobilinnovatoren benötigen offene, anpassungsfähige und rationalisierende Testsysteme, um den Übergang zwischen Simulations-, Labor- und physischen Testumgebungen zu optimieren, um letztendlich sicherere Fahrzeuge zu schaffen. Heute führen unterschiedliche Werkzeuge zu isolierten Prozessen, Marktverzögerungen und höheren Kosten, die das Innovationstempo verringern und die Qualität fortschrittlicher Technologien behindern.

„Bei NI ist es unser Ziel, einen Arbeitsfluss bei der vernetzten ADAS- und AD-Validierung zu schaffen, bei dem Menschen, Ideen und Technologien zusammengebracht werden, um die Produktqualität zu maximieren und die Entwicklung zu beschleunigen. Daher ist es notwendig, die besten Lösungen von agilen Fachexperten wie aiMotive bis hin zu IT-Infrastruktur- und Cloud-Technologie-Giganten miteinander zu verbinden“, sagte Nicholas Keel, Offering Manager für ADAS Validation bei NI.

„Die über 40-jährige Branchenerfahrung von NI und die aufgeschlossene Haltung des Unternehmens waren für uns der Schlüssel, um eine hochmoderne Lösung für die zentrale automatisierte Steuerprüfung von Steuergeräten entwickeln zu können“, sagte Szabolcs Jénky, Produktmanager von aiSim. „Wir sind sicher, dass niemand in der Lage sein wird, das komplexe Problem der virtuellen Validierung allein zu lösen – deshalb sind Partnerschaften wie die unsere mit NI von entscheidender Bedeutung, um die Branche voranzubringen“, fügte er hinzu.

aiSim 3.0 ist jetzt erhältlich. Die Liste aller Merkmale finden Sie unter: https://aimotive.com/aisim-3.0

Über aiMotive

aiMotive ist eines der größten unabhängigen Teams in der Welt, das an automatischen Fahrtechnologien arbeitet. Durch die Entwicklung von selbstfahrender Software, proprietären Simulations-Tools und neuraler Netzwerk-Beschleunigungshardware-IP bauen wir ein Ökosystem, um die Bereitstellung von automatischem Fahren zu unterstützen. Folgen Sie @aiMotive auf Twitter oder auf LinkedIn , liken Sie uns auf Facebook oder erfahren Sie mehr auf https://aimotive.com/

Über NI

Bei NI bringen wir Menschen, Ideen und Technologien zusammen, damit sich Vordenker und kreative Problemlöser der größten Herausforderungen der Menschheit annehmen können. Von Daten und Automatisierung bis hin zu Forschung und Validierung bieten wir die maßgeschneiderten, software-verbundenen Systeme, die Ingenieure und Unternehmen tagtäglich benötigen, um ihre Arbeit nach dem Motto Engineer Ambitiously™ zu bewältigen.

Medienkontakt:

Bence Boda

Marketing & Communications Manager

bence.boda@aimotive.com