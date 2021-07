Panostaja Oyj Mediatiedote 1.7.2021 klo 12.45





Spectran omistus Lassila & Tikanojalle

Kaupan ylläpito- ja tukitoimintoihin erikoistunut palveluyhtiö Spectra Yhtiöt Oy siirtyy Lassila & Tikanoja Oyj:n omistukseen. Kaupassa siirtyy yhtiön koko osakekanta ja Spectra liittyy osaksi vahvistamaan Lassila & Tikanojan kiinteistöpalveluiden kokonaisuutta.



”Olemme perheyrityksenä yhdessä Panostajan kanssa rakentaneet asiakkaiden arvostaman palveluyhtiön, joka toimii asenteella ja ammattitaidolla. Vuosien varrella yhtiön strategia ja palvelumalli ovat kehittyneet ja terävöityneet, mistä erityiskiitos Panostajalle”, sanoo Spectra Yhtiöt Oy:n perustaja Hannu Plaketti.

”Spectra tulee jatkamaan nykyistä toimintaansa palvellen asiakkaita samalla tinkimättömällä asenteella. Kaupan myötä merkittävän kotimaisen palveluyrityksen tuki ja osaaminen vahvistavat yhtiön liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksia edelleen.”

”On ollut hieno matka olla mukana yhtiön omistajakumppanina ja Spectran koko henkilöstö on toiminut sitoutuneesti yhteisen strategian toteuttamiseksi. Olemme yhdessä saavuttaneet yhtiön nykyisen kehitysvaiheen tavoitteet ja olen vakuuttunut, että yhtiön kasvu ja kehitys jatkuu uuden omistuksen alla. Luopumisen myötä saavutamme myös Panostajassa tavoitellun vaiheen portfoliomme uudistumisessa”, toteaa Panostaja Oyj:n toimitusjohtaja Tapio Tommila.

Palveluyhtiönä Spectra tunnetaan erityisesti kyvystään palveluiden yhdistämiseen, joustavuuteen ja kustannussäästöihin asiakkaille. Palveluihin kuuluvat mm. kärryjen siirtely, pullonpalautus, siivous, vartiointi, hyllytys, erikoispuhdistus sekä laitehuolto. Kaupan myötä yhtiön palvelukonsepti saadaan asiakasyritysten ulottuville entistä paremmin.





Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on kuusi sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2020 konsernin liikevaihto oli 159 miljoonaa euroa. www.panostaja.fi

Lassila & Tikanoja on kiertotaloutta toteuttava palveluyritys, joka jakaantuu kolmeen eri liiketoimintaan: kiinteistöpalveluihin, ympäristöpalveluihin ja teollisuuspalveluihin. Yhtiön liikevaihto oli 751,9 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja se työllistää 8 100 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä. https://www.lt.fi/fi/