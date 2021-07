Flair Airlines lance ses services à Victoria, en tant que premier véritable transporteur à très bas prix, avec des tarifs inférieurs à 30 $

English French

EDMONTON, Alberta, 01 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Flair Airlines, le seul transporteur à très bas prix indépendant au Canada, poursuit sa croissance avec, aujourd'hui, l'inauguration de ses services à l'aéroport international de Victoria (IATA : YYJ) en Colombie-Britannique. Le transporteur à très bas prix ajoute des vols sans escale ultra-abordables entre Victoria et 3 villes canadiennes : Kitchener-Waterloo, Calgary et Edmonton.



« On s'est vite rendu compte que les résidents de la Colombie-Britannique ont été victimes de tarifs abusifs sur les voyages aériens pendant des années », déclare Stephen Jones, président et directeur général de Flair Airlines. « Une concurrence supplémentaire sur le marché de Victoria est essentielle pour assurer que des bas tarifs reste disponible à l'avenir pour les gens de la région. Relier les personnes aux places, aux autres personnes et aux expériences qu'elles aiment est au cœur de notre activité. Chez Flair, nous pensons que ces connexions ne devraient pas être exploitées par les compagnies aériennes traditionnelles qui refusent de maîtriser leurs coûts. Le temps du changement et de la baisse des tarifs aériens au Canada est venu, et Flair est là pour y parvenir. »

« Nous sommes heureux de saluer le retour de Flair Airlines à Victoria et nous les félicitons aujourd'hui pour leur vol inaugural à destination de Kitchener-Waterloo. Nous remercions Flair pour son engagement envers YYJ et lui souhaitons le meilleur avec ce nouveau service innovant », a déclaré Geoff Dickson, président et directeur général de l'Autorité aéroportuaire de Victoria.

Victoria fait partie de plusieurs nouvelles destinations que Flair ajoute à son réseau alors que la compagnie aérienne s'agrandit pour desservir 20 villes canadiennes. Les tarifs sont disponibles pour moins de 30 $ l'aller simple. Avec l'objectif ambitieux de passer à 50 avions en 5 ans, Flair est en pleine expansion et apporte un service à très bas prix aux Canadiens.

À propos de Flair Airlines

Flair Airlines est le seul transporteur indépendant à très bas prix au Canada et a pour mission de faciliter la vie des Canadiens en leur offrant des voyages aériens abordables qui les rapprochent des personnes et des expériences qu'ils aiment. Grâce à une flotte en pleine expansion de Boeing 737, Flair dessert aujourd'hui 20 villes au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.flyflair.com.

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter :

Jamina Kotak

780.887.9209

Jamina.kotak@flyflair.com