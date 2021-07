Aptean expandiert in Österreich durch Übernahme von Ramsauer & Stürmer

English German

ALPHARETTA, Ga., July 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aptean, ein globaler Anbieter von Softwarelösungen für geschäftskritische Prozesse, gab heute die Einigung zur Übernahme von Ramsauer & Stürmer, einem führenden Anbieter von Enterprise Resource Planning (ERP)-Software in Österreich, bekannt.



Im Jahr 1984 mit Hauptsitz in Salzburg, Österreich, gegründet, bietet Ramsauer & Stürmer seinen Kunden mit der Unternehmenssoftware rs2 das ganze Spektrum an ERP-Funktionalitäten. Mit maßgeschneiderten Lösungen für verschiedene Branchen - darunter Bau, Seilbahnen, Lebensmittel und Getränke, Dienstleistung und gemeinnützige Organisationen - ist Ramsauer & Stürmer ein zuverlässiger Partner für über 400 Kunden auf der ganzen Welt.

Mit dieser Transaktion erweitert Aptean seine geografische Präsenz in der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz), wo die Nachfrage nach digitalen Geschäftslösungen während der COVID-19-Pandemie stark gestiegen ist. Aptean freut sich auch darauf, die 150 talentierten Mitarbeiter von Ramsauer & Stürmer begrüßen zu dürfen. Als Teil von Aptean hat Ramsauer & Stürmer die Möglichkeit, sich weiterhin auf den lokalen Markt zu konzentrieren und gleichzeitig von der globalen Größe und den Ressourcen des Unternehmens, einschließlich seines fundierten technischen Fachwissens, zu profitieren. So kann Ramsauer & Stürmer für seine Kunden auch in Zukunft ein langfristiger und verlässlicher Partner sein.

“Ramsauer & Stürmer ist ein zuverlässiger ERP-Lösungs- und Implementierungspartner für ein weltweites Kundennetzwerk und wir sind zuversichtlich, dass wir in der DACH-Region gemeinsam erfolgreich sein werden“, so TVN Reddy, CEO von Aptean. “Die Mitarbeiter von Ramsauer & Stürmer verfügen über mehr als 35 Jahre Erfahrung und begeistern Kunden aus allen Branchen mit einer überzeugenden Suite von ERP-Lösungen. Wir freuen uns darauf, mit dem Team von Ramsauer & Stürmer zusammenzuarbeiten, ihre Technologie weiter voranzubringen und diese spannende Wachstumsphase des Unternehmens zu begleiten”, ergänzt Volker Schinkel, General Manager von Aptean DACH.

“Aptean zeichnet sich durch seinen Fokus auf die Entwicklung branchenspezifischer Software aus und wir sind glücklich darüber, unsere Kräfte bündeln zu können“, sagt Markus Neumayr, Geschäftsführer von Ramsauer & Stürmer. “Mit der globalen Reichweite und den Möglichkeiten von Aptean können wir unsere Geschäftsentwicklung beschleunigen und unsere Kunden in einer Zeit unterstützen, in der die Nachfrage nach digitalen Workflows und optimierten Prozessen so groß wie nie zuvor ist. Wir freuen uns darauf, eng mit dem Aptean-Team zusammenzuarbeiten, um weiterhin die absolute Zuverlässigkeit, das breite Fachwissen, die erstklassige Qualität und die innovative Lösungskompetenz zu liefern, auf die unsere Kunden vertrauen.“

Über Ramsauer & Stürmer

Ramsauer & Stürmer wurde 1984 gegründet und bietet heute eine der modernsten ERP-Lösungen für mittelständische Unternehmen. Unser Ziel: innovative betriebswirtschaftliche Software für unsere Kunden. Dabei legen wir großen Wert auf kurze Einführungszeiten, innovative Lösungen und Mitarbeiter mit hoher Branchenkompetenz. Zuverlässigkeit, hohe Qualität und starke Kundenorientierung stehen bei uns im Mittelpunkt. Wir sind hier, um Sie auf Ihrem Weg zum Erfolg zu unterstützen. Erfahren Sie mehr unter www.rs-soft.com/en/.

Über Aptean

Aptean ist einer der weltweit führenden Anbieter von branchenspezifischer Software und ermöglicht es seinen Kunden to be Ready for What’s Next, Now®. Unsere Enterprise-Resource-Planning- und Supply-Chain-Lösungen sind auf die Bedürfnisse von spezialisierten Herstellern und Distributoren in über 20 Branchen ausgerichtet, während unsere Compliance-Lösungen spezifische Märkte wie Finanzen und Biowissenschaften bedienen. Insgesamt werden die Lösungen von Aptean von über 6.500 Kunden auf der ganzen Welt eingesetzt. Mit sowohl Cloud- als auch On-Premise Nutzungsoptionen helfen Apteans Produkte, Dienstleistungen und unübertroffenes Fachwissen Unternehmen jeder Größe bei der Skalierung und dem wirtschaftlichen Erfolg. Aptean hat seinen Hauptsitz in Alpharetta, Georgia (USA) und verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Um mehr über Aptean und die Märkte, die wir bedienen, zu erfahren, besuchen Sie www.aptean.com.

Aptean ist eine Marke von Aptean, Inc. Alle anderen Firmen- und Produktnamen können Marken der jeweiligen Unternehmen sein, mit denen sie verbunden sind.