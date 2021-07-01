Indegene更新品牌以体现企业宗旨：赋能医疗保健机构，做好未来准备

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新泽西普林斯顿, July 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 技术先导型医疗解决方案提供商Indegene今天公布了新的品牌表达。这一品牌表达与该公司“赋能医疗保健机构，做好未来准备”的宗旨相统一。



去年，医疗保健行业的使命经历了考验和极限验证。在很短的时间内，医疗保健机构开发出了挽救生命的产品，同时转向数字化优先的运营模式。Indegene在这一转型中发挥了关键作用。

其深厚的行业专业知识对实现医疗保健机构大胆愿景而言极为重要。其目标适用型技术对于加快商业和医疗成果起着关键作用。对于适应不断变化的世界，其敏捷运营模式必不可少。这三项能力共同赋能医疗保健机构，做好未来准备。

正因为这一点，Indegene将其宗旨确定为：

赋能医疗保健机构，做好未来准备。

Indegene联合创始人兼首席执行官Manish Gupta表示：“从创建之初，我们就专注打造一家致力于医疗行业并力求运营实践现代化的组织。我们相信技术对于实现结果的重要作用，而且我们的团队成功提出了许多有着超前意义的用例。早在建立之初，我们就希望能助力医疗保健机构做好应对未来的准备。我们的品牌宗旨是合乎我们创立原则的合理表述。”

Indegene的新标志和品牌表达反映了该公司的真正属性：一家技术先导型医疗解决方案提供商。它代表了医疗保健与技术的融合， 代表着在医疗保健运营中综合各种现代医疗实践，同时保留了传统实践的精华。这些因素共同推动行业实现未来就绪。每当Indegene的客户、合作伙伴和员工看到FRH（未来就绪医疗保健）标记时，他们就知道，可以利用Indegene深厚的行业专业知识和技术组合来实现未来就绪。Indegene的品牌设计简单、现代且充满活力，就像其团队一样。

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Indegene技术平台现已采用NEXT作为品牌。这些平台将对人工智能（AI）、机器学习（ML）和自然语言处理（NLP）进行语境化，以非线性的方式扩展医疗保健成果。平台还利用自然语言生成、图形模型和机器在回路等颠覆性技术，在产品生命周期的临床、医疗和商业阶段创建下一代目标适用型应用。

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最后，Indegene还宣布推出一个平台，用于业内领袖关于行业未来的战略和运营对话。这一平台被称为Future Ready Healthcare（未来就绪型医疗保健），其中汇整医疗行业领袖人物的启发性对话和深刻内容，以构建转型所需的能力和文化。平台可供免费访问，网址： www.futurereadyhealthcare.com

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关于Indegene帮助领先医疗机构做好未来准备的报道，请见 www.indegene.com

关于Indegene

Indegene是一家技术先导型医疗解决方案提供商。公司采用敏捷且可扩展的运营模式，将深厚的行业专业知识和目标适用型技术相结合。众多领先的全球性医疗保健组织每天依靠Indegene提供有益而高效的临床、医疗和商业成果。从战略到执行，Indegene助力医疗机构做好应对未来的准备。如需了解Indegene如何实现其宗旨的更多信息，请访问 www.indegene.com

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