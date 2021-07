Fujifilm lanceert een uitgebreider portfolio voor de gezondheidszorg in Europa Na de integratie van Hitachi Diagnostic Imaging

Düsseldorf, donderdag, July 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vandaag presenteerden het nieuwe FUJIFILM Healthcare Europe en de bestaande Europese medische tak van FUJIFILM Europe (hierna “Fujifilm” genoemd) tijdens een virtueel Europees evenement een volledige en geïntegreerde portfolio van diagnostische producten en diensten, waaronder systemen voor CT, MRI, röntgen, AI, PACS, endoscopie en echografie. De lancering van vandaag volgt op de afronding van de verwerving en overname van de Diagnostic Imaging-gerelateerde activiteiten van Hitachi door Fujifilm op 31 maart 2021 voor 179 miljard yen (€ 1,3 miljard), waarbij vandaag ook het nieuwe FUJIFILM Healthcare Europe werd gelanceerd.



De synergie van FUJIFILM Healthcare Europe en Fujifilm, die een uitgebreidere portfolio biedt aan belangrijke opinieleiders in de medische gemeenschap, klanten en de media, staat centraal in de groeistrategie van de Japanse multinational in Europa, aangezien Fujifilm zich wil vestigen als marktleider in de gezondheidszorg. De combinatie van de productlijnen van beide organisaties verbetert de algehele mogelijkheid van Fujifilm om een uitgebreide oplossing te bieden voor een breed scala aan klinische behoeften.

Als gevolg van dit verbeterde aanbod wil Fujifilm zijn diagnostische activiteiten – die verantwoordelijk zijn voor een belangrijk deel van de omzetgroei van de groep – wereldwijd aanzienlijk uitbreiden met als doel in de komende drie jaar een omzet van 860 miljard yen (€ 6,6 miljard euro) te bereiken, een groei van meer dan 50% ten opzichte van het boekjaar dat in maart 2020 eindigt.

Bij het virtuele evenement van vandaag werd een uitgebreide gezondheidszorgportfolio aan de Europese medische gemeenschap gepresenteerd. De expertise van FUJIFILM Healthcare Europe op het gebied van CT, MRI en echografie, gecombineerd met de kernactiviteit van Fujifilm op het gebied van röntgen, endoscopie, vrouwengeneeskunde, AI, PACS en IVD, stelt het bedrijf in staat zijn diensten en producten op verschillende terreinen van preventie en diagnose te maximaliseren ten behoeve van patiënten in Europa.

Hoogtepunten van de verbeterde portfolio die deze nieuwe kracht laten zien, zijn onder meer:

1) De uitstekende beeldvormingskwaliteit en krachtige CT van FUJIFILM Healthcare Europe gecombineerd met het AI-technologieplatform REiLI en SYNAPSE 3D van Fujifilm, dat nabewerking ondersteunt, bieden een lage-dosisoplossing voor radiologieafdelingen en volledige ondersteuning van beeldvorming tot diagnose.



2) Een verbeterd Fujifilm-aanbod voor een breder scala van ziekenhuisafdelingen, inclusief gynaecologie, chirurgie en urologie. Zo vormt bijvoorbeeld de klinische toepassing van de echografietechnologie van FUJIFILM Healthcare Europe bij operaties een platform voor de nieuwe introductie van chirurgische endoscopen en SYNAPSE 3D door Fujifilm.



3) Uitgebreidere toepassing en technische ondersteuning en service in de complete portfolio van medische producten van Fujifilm.



"We hebben hard gewerkt om deze belangrijke mijlpaal voor Fujifilm en zijn toekomstige ontwikkeling te bereiken. Vandaag zijn we samen sterker, en ons doel is om deze nieuwe, uitgebreide en volledige portfoliosynergieën te maximaliseren. Ons doel is om onszelf te plaatsen als marktleider en primaire partner voor de gezondheidszorg in Europa op het gebied van preventie en diagnose," aldus Toshi Iida, President en Managing Director van FUJIFILM Europe.

"Dankzij deze belangrijke overname hebben we de krachten en vaardigheden van twee toonaangevende bedrijven in de sector gebundeld. Vandaag bieden we een pakket van uitgebreide en geavanceerde oplossingen. Fujifilm is nu een bedrijf dat een uitgebreidere portfolio kan bieden aan zorgaanbieders in heel Europa. Er staan ons nieuwe mijlpalen te wachten in AI, Healthcare IT, CT, MRI, echografie en nog veel meer, waarbij we proberen nieuwe waarden van uitnemendheid te creëren in deze spannende, nieuwe teamcombinatie," voegt Masaharu Fukumoto, Senior Vice President van FUJIFILM Europe, hieraan toe.

"Wij nemen tientallen jaren marktervaring mee naar Fujifilm, naast een sterke en uitgebreide productportfolio. De twee organisaties vullen elkaar perfect aan, en ik ben enthousiast over de service en ondersteuning die we kunnen bieden samen met een nieuw gecombineerd team dat klaar is voor nieuwe uitdagingen en grote avonturen in de toekomst. Samen zijn we sterker," aldus Jean-Luc Budillon, President en COO van FUJIFILM Healthcare Europe.

Over Fujifilm in Europa

Fujifilm beschikt over meer dan 50 groepsmaatschappijen en filialen in Europa en heeft ongeveer 4.500 mensen in dienst voor R&D, productie, verkoop en service, waarbij FUJIFILM Europe GmbH, gevestigd in Düsseldorf (Duitsland) fungeert als strategisch hoofdkantoor voor de regio. In heel Europa leveren Fujifilm-entiteiten aan een reeks industrieën waaronder medische technologie, biofarmaceutica, elektronische materialen, industriële producten, chemicaliën, grafische systemen, optische apparaten, gegevensopslag en alle aspecten van fotografie. In de afgelopen 20 jaar heeft het bedrijf zich intensiever gericht op de gezondheidszorg – van diagnose tot preventie en behandeling. Vandaag de dag biedt Fujifilm in Europa het hele spectrum van patiëntenzorg, naast onderzoek, ontwikkeling en productie in geavanceerde therapieën, gentherapieën en vaccins, alsmede celkweekmedia en regeneratieve medische oplossingen.

Ga voor meer informatie naar: fujifilm.com

Over FUJIFILM Holdings Corporation

FUJIFILM Holdings Corporation, gevestigd in Tokio (Japan), ontwikkelt geavanceerde oplossingen voor een breed scala aan industrieën wereldwijd door zijn diepgaande kennis en fundamentele technologieën in te zetten die zijn ontwikkeld als gevolg van zijn niet-aflatende streven naar innovatie. De eigen kerntechnologieën dragen bij aan verschillende gebieden, waaronder de gezondheidszorg, grafische systemen, uiterst functionele materialen, optische apparaten, digitale beeldvorming en documentproducten. Deze producten en diensten zijn gebaseerd op zijn uitgebreide portfolio van chemische, mechanische, optische, elektronische en beeldvormingstechnologieën. In het boekjaar dat eindigde op 31 maart 2021 behaalde het bedrijf een wereldwijde omzet van 16,7 miljard euro bij een wisselkoers van 131,6 yen per euro. Fujifilm zet zich in voor verantwoord milieubeheer en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ga voor meer informatie naar: holdings.fujifilm.com

Contactgegevens:

Luana Porfido

Hoofd bedrijfscommunicatie - Europa

FUJIFILM Europe GmbH

luana.porfido@fujifilm.com

+39 (0)3459529101