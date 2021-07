Fujifilm étend son portefeuille dédié aux professionnels de santé européens après l'intégration de Hitachi Diagnostic Imaging

Düsseldorf, 01 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui lors d'un événement virtuel la société nouvellement nommée FUJIFILM Healthcare Europe et l'activité médicale européenne de FUJIFILM Europe (ci-après dénommée " Fujifilm ") ont présenté un portefeuille complet de produits et services dédiés au diagnostic, comprenant des systèmes de tomodensitométrie, d'IRM, de radiographie, d'IA, de PACS, d'endoscopie et d'échographie. Le lancement d'aujourd'hui fait suite à l'achèvement de l'acquisition et du rachat par Fujifilm des activités d'Hitachi liées à l'imagerie diagnostique le 31 mars 2021 pour 179 milliards de yens (1,3 milliard d'euros). La société nouvellement nommée FUJIFILM Healthcare Europe est également officiellement lancée ce jour.



La synergie entre FUJIFILM Healthcare Europe et Fujifilm est au cœur de la stratégie de croissance de la multinationale japonaise en Europe. Avec un portefeuille plus complet proposé aux leaders d'opinion de la communauté médicale, Fujifilm cherche à s'imposer comme un acteur majeur du marché de la santé. La combinaison des gammes de produits des deux organisations renforce la capacité globale de Fujifilm à offrir une solution complète répondant à un large éventail de besoins cliniques.

Grâce à cette gamme renforcée, Fujifilm entend développer de manière significative son offre de solutions diagnostiques à l'échelle mondiale, cette offre étant l'un des principaux moteurs de croissance du groupe, qui vise à atteindre un chiffre d'affaires de 860 milliards de yens (6,6 milliards d'euros) au cours des trois prochaines années ; une croissance de plus de 50 % par rapport à l'année fiscale se terminant en mars 2020.

L'événement virtuel d'aujourd'hui a présenté à la communauté médicale européenne un portefeuille complet de solutions de santé. L'expertise de FUJIFILM Healthcare Europe en matière de tomodensitométrie, d'IRM et d'échographie, combinée au savoir-faire de Fujifilm en matière de radiologie, d'endoscopie, de santé de la femme, d'IA, de PACS et de DIV, permet à l'entreprise de maximiser ses services et ses produits dans les domaines de la prévention et du diagnostic, au profit des patients européens.

Les points forts de ce nouveau portefeuille :

1) L’imagerie scanner robuste et à haute qualité d'image de FUJIFILM Healthcare Europe, associée à la plateforme d'IA de Fujifilm, REiLI, et à SYNAPSE 3D, solution de post-traitement, offrant une solution à faible dose aux services de radiologie et une prise en charge totale de l'imagerie diagnostique.



2) Une offre Fujifilm améliorée et étendue à un plus grand nombre de services hospitaliers, notamment la gynécologie, la chirurgie et l'urologie. Par exemple, l'utilisation de la technologie à ultrasons de FUJIFILM Healthcare Europe en chirurgie va permettre à Fujifilm de venir compléter son offre auprès de ce type d’utilisateurs avec des endoscopes chirurgicaux et SYNAPSE 3D.



3) Une assistance et un service technique et d'application étendus à l'ensemble du portefeuille de dispositifs médicaux Fujifilm.



"Nous avons travaillé dur pour atteindre ce stade important pour Fujifilm et son développement futur. Aujourd'hui, ensemble, nous sommes plus forts, et notre objectif est de maximiser ces nouvelles synergies grâce à un portefeuille global et complet. Notre objectif est de nous positionner en tant que leader du marché et partenaire global numéro un pour la communauté des professionnels de santé en Europe dans le domaine de la prévention et du diagnostic", déclare Toshi Iida, président et directeur général de FUJIFILM Europe.

" Grâce à cette acquisition importante, nous combinons les forces et les compétences de deux entreprises leaders du secteur, et nous proposons aujourd'hui un ensemble de solutions complètes et de pointe. Fujifilm est désormais une entreprise qui propose un portefeuille plus complet aux professionnels de santé à travers l'Europe. De nouveaux jalons nous attendent dans les domaines de l'IA, de l'informatique de santé, du scanner, de l'IRM, de l'échographie et bien d'autres encore, et nous avons l'intention de créer de nouvelles valeurs d'excellence au sein de cette nouvelle équipe combinée passionnante", ajoute Masaharu Fukumoto, Senior Vice President, FUJIFILM Europe.

"Nous apportons à Fujifilm plusieurs décennies d'expérience sur le marché, ainsi qu'un portefeuille de produits solide et complet. Les deux organisations se complètent parfaitement, et je suis enthousiaste à l'idée du service et du soutien que nous pouvons offrir au sein de cette nouvelle équipe, prête à relever de nouveaux défis et à vivre de grandes aventures. Ensemble, nous sommes plus forts", a déclaré Jean-Luc Budillon, Président et COO de FUJIFILM Healthcare Europe.

A propos de Fujifilm Europe

Fujifilm exploite plus de 50 sociétés du groupe en Europe et emploie environ 4 500 personnes dans les domaines de la recherche et du développement, de la fabrication, des ventes et des services. FUJIFILM Europe GmbH, située à Düsseldorf, en Allemagne, est le siège stratégique de la région. Dans toute l'Europe, les entités de Fujifilm opèrent dans une série d'industries, notamment les technologies médicales, la biopharmacie, les matériaux électroniques, les produits industriels, les produits chimiques, les systèmes graphiques, les dispositifs optiques, le stockage de données et tous les aspects de la photographie. Au cours des 20 dernières années, l'entreprise s'est concentrée de manière plus intensive sur la santé - du diagnostic à la prévention et au traitement. Aujourd'hui, Fujifilm Europe couvre tout le spectre de soins aux patients, et est également présent en recherche, développement et fabrication de thérapies avancées, de thérapies géniques et de vaccins. La société fournit également des milieux de culture cellulaire et des solutions de médecine régénérative.

Pour plus d’informations, visitez: fujifilm.com

A propos de FUJIFILM Holdings Corporation

FUJIFILM Holdings Corporation, dont le siège est à Tokyo, au Japon, offre des solutions de pointe à un large éventail d'industries mondiales en tirant parti de ses connaissances approfondies et des technologies fondamentales développées dans sa quête incessante d'innovation. Ses technologies mères exclusives sont présentes dans divers domaines, notamment la santé, les systèmes graphiques, les matériaux hautement fonctionnels, les dispositifs optiques, l'imagerie numérique et les produits documentaires. Ces produits et services s’appuient sur une large gamme de technologies chimiques, mécaniques, optiques, électroniques et d'imagerie. Pour l'exercice clos le 31 mars 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 16,7 milliards d'euros, à un taux de change de 131,6 yens pour un euro. Fujifilm s'engage à gérer l'environnement de manière responsable et à être une entreprise citoyenne.

Pour plus d’informations, visitez: holdings.fujifilm.com

