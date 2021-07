Communiqué de presse// Qualcomm et Capgemini annoncent leur intention de collaborer afin de faciliter la mise en œuvre de réseaux privés 5G pour les entreprises

English French

Qualcomm et Capgemini annoncent leur intention de collaborer afin de faciliter la mise en œuvre de réseaux privés 5G pour les entreprises

Cette collaboration vise à améliorer l'interopérabilité pour assurer aux entreprises des performances solides et un déploiement facilité, et pouvoir ainsi bénéficier pleinement des avantages des réseaux privés 5G.

Paris, le 1er juillet 2021 - Qualcomm Technologies, Inc., leader mondial dans la 5G, et Capgemini annoncent leur intention de collaborer afin de permettre à leurs clients de tirer pleinement parti des réseaux privés 5G et d’accélérer ainsi leur transformation vers l’ ‘Intelligent Industry’.

Cette collaboration a pour objectif de donner aux entreprises l’accès à un système de réseaux privés, prêts à l’emploi et entièrement testés et validés. Avec l’apport de Qualcomm Technologies, Capgemini vise à accélérer et faciliter l’accès des industriels, et plus généralement des entreprises, aux réseaux privés afin de leur permettre d’en tirer pleinement parti dans le cadre, notamment, de leurs projets de transformation digitale, d’entrepôts « intelligents » et d’IoT industriel.

Dans le cadre de cette collaboration, Capgemini, en tant qu’intégrateur, vise à utiliser le système de réseau privé 5G de Qualcomm Technologies pour accompagner les entreprises dans leur trajectoire vers la 5G. Capgemini aidera ses clients dans le cadre de leurs projets de transformation, de déploiement Edge computing, cloud et datas ou IA, de développement de cas d’usages, d’interfaçage avec leurs systèmes de gestion et autres sur mesure – avec pour finalité la création de solutions de bout en bout tirant parti de réseaux privés 5G puissants et efficaces déployables à l'échelle.

« Les industriels souscrivent totalement à la proposition de réseaux privés 5G. Au travers de notre collaboration avec Capgemini, nous souhaitons permettre à un plus grand nombre d’entreprises à travers le monde, et dans un large éventail d'industries et de secteurs, la mise en œuvre de réseaux privés basés sur les solutions de Qualcomm Technologies, telles que la plateforme Qualcomm® 5G RAN. Grâce au savoir-faire de Capgemini, nous sommes convaincus que de nombreuses entreprises vont pouvoir bénéficier des avantages que les réseaux privés peuvent représenter pour leurs activités, » déclare Enrico Salvatori, senior vice president and president, Qualcomm Europe/MEA, Qualcomm Europe, Inc. « Nous croyons qu’il existe un fort potentiel, et des cas d’utilisation dans les réseaux privés fascinants sont d’ores et déjà applicables, en particulier lorsque vous intégrez des fonctionnalités 5G telles que la confidentialité améliorée ainsi que l’ensemble des possibilités issues de la 5G autonome. »

Fotis Karonis, responsable mondial de l’offre 5G et Edge chez Capgemini, déclare : « Cette collaboration avec Qualcomm Technologies a pour objectif d’offrir à nos clients, tous secteurs confondus, une solution de réseau privé de bout en bout, à la fois simplifiée et puissante. Nous anticipons des déclinaisons potentielles sur une grande variété de sites et dans de nombreux cas d'usage. L’expertise de Qualcomm Technologies en matière de connectivité cellulaire conjuguée avec celle de Capgemini dans les domaines de la transformation digitale et de l’intégration de systèmes pourra permettre à de plus en plus d’entreprises de bénéficier des réseaux privés cellulaires, et ainsi, d’accroître leurs performances et accélérer leur stratégie d’innovation. Nous sommes impatients de collaborer avec Qualcomm Technologies pour concevoir et mettre en œuvre de nombreux réseaux privés dans les mois et les années à venir. »

Cette collaboration vise à offrir aux entreprises une interopérabilité de bout en bout améliorée et répondant aux plus hauts standards pour leurs écosystèmes industriels sans fil 5G, terminaux et équipements connectés, et infrastructure de réseau privé.

À propos de Qualcomm

Qualcomm est le leader mondial de l'innovation technologique sans fil et le moteur du développement, du déploiement et de l'expansion de la 5G. 2 Lorsque nous avons connecté le téléphone à Internet, la révolution mobile était née. Aujourd'hui, nos technologies fondamentales permettent le développement de l’écosystème mobile et se retrouvent dans tous les smartphones 3G, 4G et 5G. Nous apportons les avantages du mobile à de nouvelles industries, notamment l'automobile, l'internet des objets et l’informatique, et nous ouvrons la voie à un monde dans lequel tous peuvent communiquer et interagir de manière transparente.

Qualcomm Incorporated comprend notre activité de licence, QTL, et la grande majorité de notre portefeuille de brevets. Qualcomm Technologies, Inc. est une filiale de Qualcomm Incorporated, qui opère, avec ses filiales, la quasi-totalité de nos fonctions d'ingénierie, de recherche et de développement, et la quasi-totalité de nos produits et services, y compris notre activité de semiconducteurs QCT.

À propos de Capgemini

Capgemini est un partenaire incontournable qui aide les entreprises du monde entier à transformer et à gérer leur activité en exploitant la puissance de la technologie. Au quotidien, le Groupe a pour objectif de libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Notre organisation responsable et diversifiée compte 270 000 collaborateurs dans près de 50 pays. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, des données, de l’intelligence artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie numérique et des plateformes. En 2020, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires mondial de 16 milliards d’euros.

Get The Future You Want* - www.capgemini.com.

*Réalisez le futur que vous voulez

Qualcomm est une marque ou une marque déposée de Qualcomm Incorporated.

Qualcomm 5G RAN Platform est un produit de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales.

