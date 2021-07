SELSKABSMEDDELELSE NR. 09-2021                           

NASDAQ Copenhagen A/S



Svendborg, den 1. juli 2021

SELSKABSMEDDELELSE NR. 0 9 -202 1

SBS GROUP gennemfører salget af SBS Automotive

Scandinavian Brake Systems A/S (”SBS Group”) gennemfører med virkning fra i dag, 1. juli 2021, det tidligere meddelte salg af datterselskabet SBS Automotive A/S til Borg Automotive, et selskab i det danske industrikonglomerat Schouw & Co. A/S.

Aftalen om salget blev indgået og offentliggjort den 5. maj 2021, jfr. selskabsmeddelelse nr. 6/2021. Salget var betinget af godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling i SBS Group, godkendelse fra relevante konkurrencemyndigheder og sædvanlige closing-forhold. Alle betingelser er nu opfyldt.

Salgsprisen for SBS Automotive fastsættes på baggrund af virksomhedens resultater i 2022. Ifølge estimater, baseret på SBS Automotives forretningsplan, antages salgsprisen på gældfri basis (enterprise value) at blive i niveauet DKK 200-250 mio. Ud af salgsprisen skal SBS Group indfri udestående bank- og leasinggæld, dække transaktionsomkostninger og afholde drifts- og nedlukningsomkostninger frem til 2. kvartal 2023, hvor salget afregnes. En salgspris på DKK 200-250 mio. antages at medføre et provenu på op til DKK 50 mio., så aktionærerne ved nedlukning af SBS Group kan få udbetalt op til DKK 15,6 pr. aktie.

Bestyrelsesformand Peter Eriksen Jensen og adm. direktør Mads Bonde, SBS Group, tel. +45 9631 7601.

