Finantsinspektsioon tegi hoiatuse seoses 2020. majandusaasta auditeeritud aruande avalikustamise hilinemisega

29 juunil 2021 tegi Finantsinspektsioon AS-le Pro Kapital Grupp hoiatuse seoses 2020. majandusaasta auditeeritud aruande avalikustamise hilinemisega.

Vastavalt väärtpaberituru seadusele on emitent kohustatud nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest avalikustama oma majandusaasta aruande. AS Pro Kapital Grupp avalikustas majandusaasta aruande 12. juunil 2021, kuigi tähtaeg saabus 30. aprillil 2021. AS Pro Kapital Grupp on jooksvalt investoreid majandusaasta aruande viibimisest informeerinud, teavitanud eraldi Finantsinspektsiooni ja esitanud vastavad selgitused. Peale selle lisas Nasdaq Tallinn väärtpaberibörsil AS Pro Kapital Grupp aktsiale vaatlusmärke ja peatas kauplemise, millest tulenevalt olid kõik turuosalised teadlikud auditeeritud majandusaasta aruande viibimisest. Lisaks eelnevale rakendas Finantsinspektsioon AS-i Pro Kapital Grupp suhtes 3. mail 2021 tehtud ettekirjutuse, millega kohustas AS-i Pro Kapital Grupp avalikustama viivitamatult oma 2020. aasta majandusaasta aruanne, täitmata jätmise tõttu sunniraha summas 15 000 eurot.

Eeltoodud asjaoludest tulenevalt peab Finantsinspektsioon vajalikuks AS-i Pro Kapital Grupp hoiatada, et sarnaste asjaolude tuvastamisel alustatakse AS-i Pro Kapital Grupp suhtes väärteomenetlust.

Ettevõtte tegi kõik endast sõltuva, et avaldada 2020. majandusaasta auditeeritud aruanne esimesel võimalusel. Ettevõtte soov on olla avatud ja läbipaistev. Hoolimata sellest, et aastaaruanne oli veel auditeerimata, avaldas Ettevõtte 2021. aasta esimese kvartali vahearuande tähtaegselt.

Allan Remmelkoor

Juhatuse liige

+372 614 4920

prokapital@prokapital.ee