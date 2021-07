Djurslands Bank opjusterer forventningen til årets resultat

Fondsbørsmeddelelse 11/2021

Djurslands Bank opjusterer forventningerne til årets resultat før skat til niveauet

95-120 mio. kr.

I årsrapporten for 2020 udtrykte Djurslands Bank en forventning til resultatet før skat for

2021 i niveauet 65-85 mio. kr. Forventningen til resultatet var påvirket at den forværrede

situation i årets første måneder som følge af COVID-19 situationen og den store

usikkerhed om den økonomiske effekt for bankens kunder og aktiviteten i samfundet.

Banken har endnu ikke registreret nogen væsentlige tab som følge af COVID-19

pandemien og vurderer på nuværende tidspunkt, at der hen over året vil blive tilbageført

en del af de beløb som banken i 2020, ud fra et ledelsesmæssigt skøn, afsatte til dækning

af de potentielle kredittab på bankens erhvervs- og privatkunder som følge af COVID-19

situationen.

Herudover har banken i 1. halvår 2021 haft et højt aktivitetsniveau, særligt på

boligområdet og i tilgangen af nye kunder, som også forventes fortsat på et pænt niveau i

2. halvår.

Djurslands Banks halvårsrapport offentliggøres som planlagt den 11. august 2021.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Lars Møller Kristensen på

telefon 8630 3149.





Venlig hilsen

Djurslands Bank





Lars Møller Kristensen

Bankdirektør





