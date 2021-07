English French

TuneCore et Believe étrennent le Discovery Mode de Spotify

pour le plus grand bénéfice de leurs artistes

Brooklyn et Paris, le 1er juillet 2021 - Believe, la maison de disques du futur et sa filiale leader du marché sur le segment DIY, TuneCore, s’associent à Spotify pour tester la nouvelle fonctionnalité de la plateforme, Discovery Mode, dernière innovation marketing du large éventail proposé par Spotify for Artists, comme Canvas, Marquee et le lancement de playlists.

Discovery Mode est un outil marketing qui permet aux artistes d’élargir leur audience et de trouver leurs prochains fans en optimisant la découverte de leurs titres sur Spotify. Leader disruptif du marché digital, Believe a mis en place avec Spotify sur les six derniers mois un programme bêta-test d’envergure auprès d’un grand nombre de ses artistes indépendants.

Tout au long de la phase d’expérimentation, Believe a investi dans une plateforme de données et de solutions de marketing digital, permettant ainsi de sélectionner les artistes et les titres ayant le plus fort potentiel sur Discovery Mode. Grâce à des tests réalisés sur une large sélection de morceaux, suivi d’un reporting détaillé titre par titre fourni par Spotify et d’une analyse technologique approfondie, Believe et TuneCore contribuent à élargir l’audience de leurs artistes et labels. En quête perpétuelle de création de valeur pour leurs artistes, les deux entités participent à l’amélioration de l’outil de Spotify.

« Believe crée la technologie et les outils d'analyse de marketing digital indispensables pour détecter les nouvelles opportunités pour les artistes », explique Denis Ladegaillerie, PDG et fondateur de Believe. « Dans le monde digital, le développement des artistes est tourné vers le numérique, et les algorithmes de recommandation sont le nouveau marketing. Believe soutient pleinement Discovery Mode de Spotify, car c’est un outil extrêmement innovant et puissant pour les artistes indépendants. Son pouvoir de démocratisation de la musique permettra à une plus large communauté d’artistes de récolter les fruits de leur création. D’ailleurs, ce bêta-test démontre déjà l’impact de ce programme auprès des talents Believe et TuneCore partout dans le monde pour gagner en visibilité auprès de nouveaux publics, et ce de façon notable. »

Solution sans mise de départ, Discovery Mode est accessible aux artistes du monde entier, à n’importe quelle étape de leur carrière. Les premiers tests démontrent que les titres inclus dans Discovery Mode ont attiré en moyenne plus de 40 % d’auditeurs supplémentaires (en comparaison, avant leur intégration au programme). Presque la moitié des utilisateurs (44%) n’avaient jamais écouté l’artiste auparavant.

« Chez Spotify, nous créons des outils et des ressources accessibles et avantageuses pour les artistes du monde entier à toutes les étapes de leur carrière », explique Charlie Hellman, Vice-Président et Head of Marketplace de Spotify. « Believe et TuneCore ont une telle diversité d’artistes et ont été de précieux partenaires dans le développement du Discovery Mode, afin qu’il ne serve pas seulement les artistes établis, mais aussi ceux en plein développement. Les premiers résultats sont vraiment encourageants : nos données montrent que Discovery Mode permet aux artistes ayant moins d’un million d'auditeurs mensuels de bénéficier en moyenne d’une augmentation de streaming plus importante de 1,5 fois que ceux qui en ont plus d’un million. »

Believe et TuneCore dévoilent une étude de cas révélant comment Discovery Mode a renforcé la stratégie de Natalie Perez, une artiste Believe, avec plus de 600 000 auditeurs mensuels sur Spotify. Cette étude de cas est disponible sur le site internet de Spotify for Artists.

Natalie Perez explique : « Tout d’abord, je suis vraiment reconnaissante d’avoir eu la possibilité de toucher de nouveaux amis et fans, non seulement grâce aux équipes et aux personnes travaillant avec Spotify, mais aussi grâce aux outils proposés. C’est vraiment génial de pouvoir bénéficier d’un outil comme [Discovery Mode] pour faire découvrir ma musique à de nouveaux publics. »

Andreea Gleeson, Vice-Présidente et directrice des revenus de TuneCore, commente : « Chez TuneCore, nous sommes convaincus qu’il n’y a jamais eu de meilleure époque pour être un artiste indépendant, et ce dans le monde entier. Nous assistons à un changement de paradigme : le succès d’un artiste n’est plus dépendant des radios ou des grands médias traditionnels. Discovery Mode maximise la portée de la musique. Il est fondé sur le potentiel du morceau, pas sur le choix d’une personne en particulier. Si un titre est bon, Discovery Mode aidera l’artiste à cibler de nouveaux fans. »

« C’est incroyable de voir comment l’algorithme de Spotify trouve de nouveaux fans pour mon style de musique », se réjouit l’artiste de rock chrétien Manafest, qui compte actuellement plus de 700 000 auditeurs mensuels sur Spotify. « Discovery Mode de Spotify m’a permis d’atteindre de nouveaux fans. En participant à ce test, je savais que ça pouvait marcher pour certains titres, mais pas pour d’autres. Dans l’ensemble, ce programme m’a aidé à atteindre plus de fans et plus de streams, quel artiste s’en plaindrait ?”

À propos de TuneCore

TuneCore est une plateforme mondiale qui permet aux artistes indépendants de se faire connaître auprès du public et de construire leur carrière via des technologies et des services de distribution, d’édition musicale et de promotion. Le service TuneCore Music Distribution aide les artistes, les labels et les managers à vendre leur musique sur Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, TikTok, TenCent et plus de 150 plateformes de streaming et de téléchargement dans le monde, tout en permettant aux artistes de conserver 100 % de leurs revenus de ventes et de leurs droits dans le cadre d’un forfait annuel accessible. TuneCore Music Publishing Administration seconde les auteurs-compositeurs en gérant les licences, l’identification et la collecte des royalties générées par leurs compositions dans le monde, mais s’occupe aussi de leurs opportunités de placement à la télévision, au cinéma, dans la publicité, dans des jeux vidéo, et bien plus. Le portail TuneCore Artist propose une série d’outils et de services qui permettent aux artistes de promouvoir leur travail, de communiquer avec leurs fans et de faire connaître leur musique. TuneCore, société de Believe, est basée à Brooklyn, à New York, et possède des bureaux à Los Angeles, à Nashville, à Atlanta et à Austin, et mène des opérations locales au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Belgique, en Italie, en Russie, au Brésil, au Mexique, au Nigéria, en Afrique du Sud, en Inde et à Singapour, ainsi que sur plusieurs marchés sur quatre continents. www.tunecore.com

À propos de Believe

Believe est un des leaders mondiaux de la distribution musicale digitale. Sa mission est de soutenir le développement des artistes et des labels indépendants dans le monde digital. Nous menons à bien cet objectif en leur fournissant les solutions dont ils ont besoin pour étendre leur audience à chaque étape de leur carrière et de leur évolution. Les experts en musique digitale passionnés composant les équipes de Believe dans le monde exploitent tous les leviers offerts par les plateformes de technologies mondiales du groupe pour conseiller les artistes et les labels et distribuer et promouvoir leur musique. Forts d’une expertise unique du monde digital, nos 1 270 professionnels présents dans plus de 50 pays soutiennent les artistes et les labels indépendants en plaçant le respect, l’équité et la transparence au cœur de leur communication. Believe déploie une variété de solutions à travers un large éventail de marques, dont TuneCore, Believe Label & Artist Solutions, Believe Artist Services, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack et AllPoints. Believe est cotée sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : BLV, ISIN : FR0014003FE9).

www.believe.com

