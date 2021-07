SalMar kjøper 51 prosent av aksjene i Nekton Havbruk AS

English Norwegian

SalMar har i dag, 01.07.2021, deltatt i en rettet emisjon besluttet av generalforsamlingen i Nekton Havbruk AS mot SalMar Farming AS. Etter transaksjonen vil SalMar Farming AS eie 51 prosent av aksjene i Nekton Havbruk AS. Resterende aksjer i selskapet vil eies av Nistuå3 AS og Nekton AS. Nekton Havbruk AS har i dag to konsesjoner for produksjon av matfisk. En visningskonsesjon og en Grønn C konsesjon. Kjøpesum for aksjene ervervet gjennom emisjonen er NOK 80 millioner.

Transaksjonen gir SalMar videre bærekraftig vekst i umiddelbar nærhet til eksisterende oppdrettsområder rundt Smøla i Midt-Norge. Emisjonen vil være en god industriell løsning som sikrer betydelige synergier og videreutvikling av eksisterende aktivitet og driftskompetanse.

For mer informasjon kontakt:

Roger Bekken, Konserndirektør oppdrett SalMar ASA

+47 904 10 135

Håkon Husby, IR ansvarlig

+47 936 30 449