International Action Centre就佛得角对抗联合国的问题发表以下声明

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佛得角普拉亚, July 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在6月8日针对临时措施的一项决定中，联合国人权事务委员会呼吁佛得角“不要将Alex Saab先生引渡到美利坚合众国”，并“采取一切必要措施，确保由他选择的独立及专业医生为其提供适当的医疗护理[…]”。 这项下令采取临时措施的决定是Alex Saab向联合国人权事务委员会提交的投诉登记后产生的一项紧急措施。



在2021年6月29日的一次访谈中，佛得角检察长Jose Luis Landim先生对联合国进行了正面攻击，声称联合国人权委员会无权强制暂停从佛得角引渡Alex Saab到美利坚合众国。

这种立场令人担忧，是法律、战略和道德错误。

首先，这一立场从法律上讲完全错误。我们谨提醒Landim先生，佛得角自1993年8月6日选择签署《公民权利和政治权利国际公约》，并于2000年5月19日签署了《公民权利和政治权利国际公约任择议定书》。因此，必须本着善意遵守其国际义务，并完全尊重负责解释《公民权利和政治权利国际公约》的专家机构人权事务委员会的决定。声称委员会无权要求中止可能导致某人遭受不可弥补的伤害和侵犯生命权及人身安全权的引渡，是完全不符合法治的不可原谅的法律错误。

其次，这种立场是对联合国和人权的正面攻击，而人权是联合国所捍卫的价值观的核心。它向世界发出了一个明确的信息，佛得角可以行使其主权侵犯人权，同时无视它已签署的国际人权法律规范，无视国际决定。佛得角在违反Alex Saab作为特使和驻非洲联盟大使的外交豁免权后，又违抗西非经济共同体（ECOWAS）法院释放被任意拘押的Alex Saab的命令，这种做法就是采取与联合国敌对的立场，并把自己置于国际社会之外。

再次，这种立场违背基本道德价值观。人权事务委员会要求在审查案件实质之前暂停引渡Alex Saab，这是请佛得角展示人性和常识来考虑引渡对Alex Saab的人身安全权和生命权的损害。委员会不持政治立场，纯粹出于人道主义立场。