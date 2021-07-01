International Action Centre 發表以下聲明：維德角無視聯合國

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維德角普拉亞, July 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 關於在 6 月 8 日臨時措施的決定，聯合國人權委員會呼籲維德角「不要將 Alex Saab 先生引渡到美國」及「採取一切必要措施，確保他有選擇獨立專業醫生的權利 […] 以獲得適當的醫療服務」。採取這項臨時措施的決定是對 Alex Saab 向聯合國人權委員會提交投訴後的第一個緊急步驟。

在 2021 年 6 月 29 日的一次採訪中，維德角總檢察長 Jose Luis Landim 先生正面攻擊聯合國，聲稱聯合國人權事務委員會無權強制暫停將 Alex Saab 從維德角引渡到美國。

這種立場令人震驚，亦是法律、策略和道德上的錯誤。

首先，這立場在法律上是完全錯誤的。我們想提醒 Landim 先生，維德角自 1993 年 8 月 6 日起選擇簽定《公民權利和政治權利國際公約》，並自 2000 年 5 月 19 日起簽定《公民權利和政治權利國際公約任擇議定書》。因此，維德角必須真誠遵守其國際義務，並充分尊重負責解釋《公民權利和政治權利國際公約》的專家機構人權委員會的決定。與其說委員會無權要求暫停引渡，這可能會使某人面臨無法彌補的傷害、侵犯生命權和人身安全權的風險，這是一個完全不符合法治且不可原諒的法律錯誤。

其次，這立場是對聯合國和作為本組織所捍衛的人權核心價值觀的正面攻擊。它向世界發出了一個明確的訊息，即維德角可以就侵犯人權行使主權，同時無視已簽署的國際人權法規範和無視國際決定。維德角此舉在違反了西非經共體法院命其釋放被任意拘留的 Alex Saab 的命令後，違反 Alex Saab 作為特使和駐非洲聯盟大使的外交豁免權，維德角對聯合國採取敵對態度，將自己置於國際社會之外。

第三，這種立場在基本倫理價值方面是錯誤的。人權事務委員會要求在審查案情之前暫停對 Alex Saab 的引渡，這是在邀請佛得角展示人道和常識，認為引渡將有損 Alex Saab 的身體完整性和生命。委員會沒有政治立場，而是純粹的由人道主義立場看待事情。