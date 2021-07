SOLIDIUM TUKEE VALMETIN JA NELEKSEN YHDISTYMISTÄ

English Finnish Swedish

Solidium tukee Valmet Oyj:n ja Neles Oyj:n tänään ilmoittamaa järjestelyä yhdistyä sulautumisella. Järjestely tukee molempien yhtiöiden asemaa johtavina prosessiteollisuuden laite- ja palvelutoimittajina yhdistämällä Neleksen virtauksenhallintaratkaisut sekä Valmetin teknologia-, automaatio- ja palveluportfolion. Yhdistettyjen yhtiöiden liikevaihto on noin 4,3 miljardia euroa ja yhteenlaskettu henkilöstön määrä noin 17 000 työntekijää.

Solidium, Valmet Oyj:n suurimpana omistajana 11,1 %:n omistusosuudella, pitää yhdistymistä kannatettavana ja antaa sille tukensa sitoutumalla äänestämään yhdistymisen puolesta asiasta päättävässä yhtiökokouksessa. Solidiumin omistusosuus vastaa Valmetin ja Neleksen tänään julkistamin ehdoin noin 9,1 % omistusosuutta yhdistyvässä yhtiössä. Järjestely sisältää tyypillisiä täytäntöönpanon ehtoja, kuten molempien yhtiöiden osakkeenomistajien hyväksynnät ylimääräisissä yhtiökokouksissa.

