OP Yrityspankki Oyj: OP Yrityspankki Oyj:n vahinkovakuutusliiketoiminta siirtyy OP Osuuskunnan suoraan omistukseen

OP Yrityspankki Oyj

OP Osuuskunta

Pörssitiedote

2.7.2021 klo 10.00

OP Yrityspankki Oyj:n vahinkovakuutusliiketoiminta siirtyy OP Osuuskunnan suoraan omistukseen

OP Yrityspankki Oyj:n hallitus on 2.7.2021 hyväksynyt jakautumissuunnitelman, jonka mukaan OP Yrityspankki Oyj:n vahinkovakuutusliiketoimintaa harjoittavan tytäryhtiön, Pohjola Vakuutus Oy:n, osakkeet siirretään OP Osuuskunnan suoraan omistukseen. Suunnitelman mukaan jakautuminen on tarkoitus toteuttaa vuoden 2021 loppuun mennessä. Suunnitellusta rakennejärjestelystä kerrottiin viimeksi 28.4.2021 OP Ryhmän ja OP Yrityspankin osavuosikatsauksissa.

Rakennejärjestelyn tavoitteena on yksinkertaistaa OP Ryhmän keskusyhteisökonsernin rakennetta ja hallintoa sekä selkeyttää johtamista. Järjestely parantaa OP Yrityspankki Oyj:n CET1-vakavaraisuutta arviolta noin 2 prosenttiyksikköä. Järjestelyn myötä vahinkovakuutusliiketoimintaa ei enää raportoida osana OP Yrityspankki Oyj:n taloudellisia raportteja. Osittaisjakautumisen jälkeen OP Yrityspankki Oyj harjoittaa yrityspankki- ja keskuspankkiliiketoimintaa. Järjestelyllä ei ole vaikutusta OP Ryhmän vakavaraisuuteen, tulokseen tai liiketoimintasegmentteihin, eikä jäsenluottolaitosten keskinäiseen vastuuseen, josta säädetään talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa.

