Joveo est reconnue comme le leader du marché de la publicité programmatique pour les emplois par Staffing Industry Analysts

SIA est le plus grand conseiller mondial en matière de solutions de recrutement et de main-d'œuvre. Le rapport présente la publicité programmatique pour les emplois comme « une méthode de distribution des annonces d'emploi à l'aide de l'IA et de l'apprentissage automatique pour déterminer où les employeurs auront le plus de succès en affichant leurs postes vacants dans les limites du budget dont ils disposent ». Il examine l'application de la technologie par les entreprises de recrutement et les employeurs pour trouver des candidats de manière plus efficace et efficiente.

Le rapport met en évidence le consensus des commentateurs de marché sur le fait que Joveo est l'une des plus grandes sociétés de publicité programmatique pour les emplois au monde.

Avec des équipes de réussite client dans sept pays, Joveo a presque doublé sa clientèle active en 2020, malgré l'impact économique de la COVID-19. La société répond aux besoins en acquisition de talents de plusieurs marques mondiales, dont Adecco, HealthTrust (une filiale de HCA Healthcare), Randstad, FedEx, Wells Fargo, Barclays, Life Time Fitness, HCL Technologies, TCS, Monster, JobCloud, Nurse.com, et bien d'autres.

Son volume de médias gérés ayant augmenté de 800 % à l'échelle mondiale au cours des 3 dernières années et de près de 400 % en Europe au cours de la seule année dernière, Joveo est la plateforme de publicité programmatique pour les emplois à la croissance la plus rapide au monde.

« En tant que seule plateforme de technologie programmatique pure-play, nous démocratisons la publicité pour les emplois dans le monde entier. Pour la première fois, les entreprises et les agences peuvent avoir un accès direct à tous les sites d'emploi ainsi qu'un display advertising sur le Web », a déclaré Kshitij Jain (KJ), fondateur et PDG de Joveo. « Les capacités prédictives et prescriptives de nos algorithmes d'achat de médias du recrutement nous distinguent réellement des autres fournisseurs de notre secteur. »

Pour en savoir plus sur la plateforme primée de Joveo, rendez-vous sur www.joveo.com.

Joveo, le leader mondial de la publicité programmatique pour les emplois, change la façon dont les achats de médias du recrutement sont effectués.

La plateforme Joveo permet aux entreprises d'acheter, de gérer et de suivre les médias du recrutement, y compris les sites d'emploi, les marketplaces des réseaux sociaux et des moteurs de recherche ainsi que l'ensemble du Web, afin d'attirer et de recruter les candidats les plus pertinents en temps voulu, dans les limites de leur budget. Alimentant plus de 20 millions d'emplois chaque jour, la plateforme publicitaire de recrutement axée sur les données de Joveo utilise la science des données avancée et l'apprentissage automatique pour gérer et optimiser de manière dynamique l'approvisionnement en talents et les applications sur tous les canaux en ligne, tout en fournissant des informations en temps réel à chaque étape du parcours du demandeur d'emploi, du clic à l'embauche.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.joveo.com. Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

