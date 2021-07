Lerøy Seafood Group ASA: Tildeling av investment grade rating med stabile utsikter fra Nordic Credit Rating

English Norwegian

Nordic Credit Rating (NCR) har i dag tilordnet Lerøy Seafood ASA investment grade rating på “BBB” med stabile utsikter.

NCR skriver i sin rapport: “Ratingen reflekterer Lerøy Seafood Group ASA sin sterke markedsposisjon i det lønnsomme markedet for produksjon av laks. Det reflekterer også bredden i selskapets drift som fullt integrert sjømatselskap med betydelig villfangst, prosesseringskapasitet og distribusjonskraft. Det reflekterer videre selskapets moderate finansielle gearing og sterke kontantstrøm, som innebærer at selskapet om ønskelig kan gjøre betydelige investeringer i tråd med teknologisk utvikling og skape inntektsvekst.”

Lenke til rapporten fra NCR: https://nordiccreditrating.com/issuer/leroy-seafood-group-asa

