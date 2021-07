Communiqué du 2 juillet 2021- Changement de lieu de réunion de l'Assemblée du 23 juillet 2021 et mise à disposition des documents préparatoires

ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR

Société anonyme au capital de 14.234.997,50 euros

Siège social : Spaces Les Halles - 40, rue du Louvre 75001 Paris

RCS Paris B 602 036 782

C o m m u n i q u e

Changement de lieu de réunion de l’Assemblée

et mise à disposition des documents préparatoires

Paris, le 2 juillet 2021

1. Changement de lieu de réunion de l’Assemblée Générale d’approbation des comptes 2019

NOUVEAU LIEU DE TENUE DE L’ASSEMBLEE



L’attention des actionnaires est attirée sur le fait que le lieu de tenue de l’assemblée générale a été modifié par rapport à celui figurant dans l’avis de réunion publié au bulletin des annonces légales obligatoires.

L’Assemblée Générale Ordinaire, appelée à statuer notamment sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019, se tiendra le vendredi 23 juillet 2021, à 10 heures , en présentiel, au Centre d’Affaires Paris Trocadéro – 112, avenue Kleber 75016 PARIS et non plus au Centre de conférence Comet Richelieu situé 35, rue Saint-Marc - 75002 PARIS comme indiqué dans l’avis de réunion préalable et le dernier communiqué publié sur le site internet de la Société.

2. Mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale d’approbation des comptes 2019





Les documents visés à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés et téléchargés à partir du site internet de la Société www.eem-group.com/infos-financiere-reglementees, rubrique « Assemblées générales ».

Par ailleurs, l’attention des actionnaires est attirée sur l’ajout, parmi les documents préparatoires à l’Assemblée Générale, de deux rapports spéciaux établis par l’Administrateur Provisoire et l’Administrateur Judiciaire :

Un rapport spécial sur la valorisation de l’immeuble détenu par la SNC Paris Croix des Petits Champs, elle-même détenue à 99% par la Société Anonyme Immobilière Parisienne de la Perle et des Pierres Précieuses, filiale de la Société ;



Un rapport spécial sur la mission de l’Administrateur Provisoire et sur les besoins de trésorerie de la Société.





À propos d’Electricité et Eaux de Madagascar

Electricité et Eaux de Madagascar, holding financier diversifié (immobilier, papier, casinos) est coté sur le marché Eurolist C NYSE Euronext Paris (ISIN FR0000035719).

Electricité et Eaux de Madagascar détient la Société Anonyme Immobilière Parisienne de la Perle et des Pierres Précieuse - SAIP, agissant directement et indirectement via la SNC Paris Croix des Petits Champs, et la SARL Les Vergers, société immobilière ayant la qualité de marchand de biens. Electricité et Eaux de Madagascar détient une participation dans Gascogne qui en fait un des plus importants actionnaires de cette société cotée sur Eurolist C.

