Bilan SEMESTRIEL S1 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Paris, le 1 juillet 2021 – 18:00 CEST - Au titre du contrat de liquidité confié par la société PIXIUM VISION à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 81 535

Solde en espèces: 61 754,90 €

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 910 206 titres 1 167 238,82 € 2 451 transactions VENTE 917 589 titres 1 163 640,48 € 2 546 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 88 918

Solde en espèces: 65 353,24 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions : 0

Solde en espèces: 300 000,00 €

Page 1 / 5





Contacts

Pixium Vision Lloyd Diamond Directeur Général

investors@pixium-vision.com

+33 1 76 21 47 49



Media relations LifeSci Advisors Sophie Baumont

sophie@lifesciadvisors.com

+33 6 27 74 74 49



Investor Relations LifeSci Advisors Guillaume van Renterghem

gvanrenterghem@lifesciadvisors.com

+33 6 69 99 37 83

À PROPOS DE PIXIUM VISION

La mission de Pixium Vision est de créer un monde de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu la vue de récupérer en partie leur perception visuelle et gagner en autonomie. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision sont associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation.

Pixium Vision conduit des études cliniques de faisabilité avec son système Prima, son implant sous-rétinien miniaturisé et sans fil, chez des patients qui ont perdu la vue par dégénérescence rétinienne liée à la forme sèche de la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA). Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec des partenaires académiques de renommée mondiale tels que, l'Université Stanford en Californie, l'Institut de la Vision à Paris, le Moorfields Eye Hospital de Londres et l’Institute of Ocular Microsurgery (IMO) de Barcelone et l’UPMC de Pittsburgh (USA). La société est certifiée EN ISO 13485. Pixium Vision a reçu la qualification « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

Pour plus d’informations: http://www.pixium-vision.com/fr

Suivez nous sur @PixiumVision; www.facebook.com/pixiumvision www.linkedin.com/company/pixium-vision

Pixium Vision est coté sur Euronext Growth Paris ISIN : FR0011950641 ; Mnemo : ALPIX

Pixium Vision est intégré à l’indice Euronext GROWTH ALLSHARE Les actions Pixium Vision sont éligibles PEA-PME et FCPI

Avertissement

Le présent communiqué contient de manière implicite ou expresse certaines déclarations prospectives relatives à Pixium Vision et à son activité. Ces déclarations dépendent de certains risques connus ou non, d'incertitudes, ainsi que d'autres facteurs, qui pourraient conduire à ce que les résultats réels, les conditions financières, les performances ou réalisations de Pixium Vision diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Pixium Vision émet ce communiqué à la présente date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives qui y sont contenues, que ce soit par suite de nouvelles informations, événements futurs ou autres. Pour une description des risques et incertitudes de nature à entraîner une différence entre les résultats réels, les conditions financières, les performances ou les réalisations de Pixium Vision et ceux contenus dans les déclarations prospectives, veuillez-vous référer au chapitre 3 « Facteurs de risques » du document de référence de la Société enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers sous le numéro D.20-0350 le 24 avril 2020, lequel peut être consulté sur les sites de l'Autorité des marchés - AMF (www.amf- france.org) et de Pixium Vision (www.pixium-vision.com).





ANNEXE S1 2021

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR TOTAL 2 451 910 206 1 167 238,82 2 546 917 589 1 163 640,48 04/01/2021 22 5453 4411,48 20 4413 3652,64 05/01/2021 0 0 0 24 7800 6548,88 06/01/2021 12 9304 12472,94 14 9311 12435,77 07/01/2021 17 9790 10773,9 15 11100 12382,05 08/01/2021 13 8250 8980,95 20 5600 6207,04 11/01/2021 0 0 0 12 9174 11008,8 12/01/2021 1 150 172,5 20 5822 6724,41 13/01/2021 26 11373 13105,11 25 9788 11422,6 14/01/2021 35 9930 11263,6 19 5792 6660,8 15/01/2021 26 9129 9863,88 16 6023 6675,29 18/01/2021 20 5272 5454,41 14 3476 3710,28 19/01/2021 24 8133 8391,63 49 17093 18178,41 20/01/2021 19 4253 4669,37 4 1500 1690,35 21/01/2021 21 8700 9341,19 13 4245 4619,83 22/01/2021 40 11873 12264,81 2 250 260,3 25/01/2021 19 6011 5992,97 3 2060 2124,68 26/01/2021 4 500 469 21 7248 7358,89 27/01/2021 12 2933 2815,39 4 300 309,99 28/01/2021 13 5969 5644,88 21 7191 6894,73 29/01/2021 29 6185 5878,22 4 1483 1419,38 01/02/2021 25 8425 7979,32 36 13028 12566,81 02/02/2021 0 0 0 57 12110 12039,76 03/02/2021 21 6702 6677,2 11 1795 1836,29 04/02/2021 2 958 978,88 47 16491 17218,25 05/02/2021 26 8843 9336,44 5 3650 3884,33 08/02/2021 22 8788 9062,19 16 4893 5169,45 09/02/2021 0 0 0 12 3387 3507,58 10/02/2021 19 9750 10108,8 8 2277 2391,53 11/02/2021 29 10988 10978,11 11 5779 5822,92 12/02/2021 16 8233 8193,48 29 13493 13600,94 15/02/2021 4 1300 1328,21 22 9580 9833,87 16/02/2021 30 13998 14409,54 29 14458 15248,85 17/02/2021 10 2983 3099,64 27 6541 6859,55 18/02/2021 42 16042 16245,73 25 9188 9370,84 19/02/2021 16 7241 7369,89 53 18288 19134,73 22/02/2021 30 8546 8874,17 22 5857 6266,4 23/02/2021 34 14123 14134,3 30 11031 11328,84 24/02/2021 20 7841 7756,32 6 4060 4094,92 25/02/2021 6 2950 2918,73 9 3420 3408,37 26/02/2021 16 7150 6935,5 13 6542 6371,91 01/03/2021 22 5465 5326,19 22 7049 6930,58 02/03/2021 38 12372 11964,96 22 6781 6610,12 03/03/2021 18 9070 8747,11 21 7278 7070,58 04/03/2021 32 9790 9270,15 15 5265 5055,45





05/03/2021 16 3564 3294,92 101 39131 40876,24 08/03/2021 9 5829 12124,32 21 11762 25020,13 09/03/2021 74 30072 61079,24 42 14080 30662,02 10/03/2021 39 11522 21667,12 36 12816 25344,92 11/03/2021 31 11539 21415,23 17 2997 5668,83 12/03/2021 74 23465 41307,79 54 31473 56062,85 15/03/2021 9 4122 8107,15 40 18674 37913,82 16/03/2021 48 23823 47676,97 36 14252 29170,99 17/03/2021 31 14183 28099,36 24 10730 21452,49 18/03/2021 29 12396 24289,96 6 1815 3629,46 19/03/2021 16 8194 15440,77 23 14929 28562,16 22/03/2021 31 8907 16898,36 14 3877 7463,23 23/03/2021 0 19458 34730,58 0 12424 22635,29 24/03/2021 9 2759 4723,96 0 0 0 25/03/2021 0 0 0 0 0 0 26/03/2021 26 10400 15987,92 34 11450 17504,76 29/03/2021 8 2850 4565,7 6 2313 3766,03 30/03/2021 0 0 0 39 10906 19671,15 31/03/2021 42 11234 20660,45 36 11579 21506,83 01/04/2021 24 7855 13806,73 14 5906 10330,18 06/04/2021 14 6581 9897,82 17 6450 9986,54 07/04/2021 13 4015 6903,79 12 4895 8561,36 08/04/2021 29 10616 17224,46 11 2273 3753,86 09/04/2021 26 9692 15099,17 15 4159 6544,6 12/04/2021 27 8380 12487,88 11 2810 4227,08 13/04/2021 36 7169 10114,03 11 2645 3767,01 14/04/2021 9 1722 2372,06 9 2600 3595,54 15/04/2021 22 6161 8281 8 2395 3242,35 16/04/2021 21 4999 6876,12 56 16289 22558,64 19/04/2021 35 11278 15482,44 0 0 0 20/04/2021 36 8919 11552,78 45 13765 17780,25 21/04/2021 18 8884 11661,14 33 7136 9470,9 22/04/2021 30 8400 10795,68 7 3122 4072,02 23/04/2021 20 6581 7973,54 30 6167 7430 26/04/2021 21 4895 5859,32 25 7133 8818,53 27/04/2021 44 12384 15102,29 36 9759 12034,8 28/04/2021 15 3834 4688,98 50 11893 15358,62 29/04/2021 14 6491 8044,95 19 5211 6516,36 30/04/2021 10 6540 8050,74 21 5451 6725,44 03/05/2021 25 8904 10885,14 18 8720 10773,56 04/05/2021 7 2251 2744,19 25 4039 5034,21 05/05/2021 6 1600 1955,68 24 4669 5831,58 06/05/2021 22 4683 5668,3 22 4752 5864,92 07/05/2021 17 7908 9627,99 25 6715 8237,96 10/05/2021 0 6636 8074,68 0 3431 4209,49 11/05/2021 33 9358 11035,89 16 5840 6963,03 12/05/2021 28 9748 11199,48 20 7862 9160,02 13/05/2021 9 2909 3298,81 24 12256 14433,89 14/05/2021 13 5672 6679,35 2 1008 1197,71 17/05/2021 19 4635 5368,72 19 2339 2742,24 18/05/2021 21 7975 9128,19 16 5257 6036,09 19/05/2021 23 6436 7203,17 1 1 1,12