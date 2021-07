RIBER : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Communiqué de presse



Bilan semestriel du contrat de liquidité

contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Bezons, le 2 juillet 2021 – 18h00 – RIBER, leader mondial d’équipement MBE pour l’industrie des semi-conducteurs, publie le bilan semestriel du contrat de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société RIBER à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date

du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 136 852

Solde en espèces: 230 774,98 €

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 262 611 titres 436 154,98 € 1 205 transactions VENTE 283 530 titres 474 627,60 € 1 327 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 157 771

Solde en espèces: 192 302,38 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions : 208 516

Solde en espèces: 83 358,40 €

A propos de RIBER

RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des systèmes MBE ainsi que des évaporateurs destinés à l’industrie des semi-conducteurs. Elle offre également à ses clients un support technique et scientifique en assurant la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. A travers ses équipements de haute technologie, RIBER joue un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment dans les technologies de l’information, les réseaux de télécommunications 5G, les écrans OLED ou les nouvelles générations de cellules solaires.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

www.riber.com

Contacts

RIBER

Stéphane Berterretche



tél. : +33 (0)1 39 96 65 00

invest@riber.com CALYPTUS

Cyril Combe

tél. : +33 (0)1 53 65 68 68

cyril.combe@calyptus.net

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 205 262 611 436 154,98 1 327 283 530 474 627,60 04/01/2021 0 0 0 16 5990 9269,53 05/01/2021 4 336 527,86 10 2827 4533,66 06/01/2021 5 1565 2506,19 9 1695 2765,9 07/01/2021 6 1564 2490,2 1 5 8,05 08/01/2021 11 2515 3851,72 9 1509 2372,75 11/01/2021 11 1614 2522,52 4 1027 1643,1 12/01/2021 6 1579 2462,92 2 496 783,68 13/01/2021 0 0 0 28 8442 13834,75 14/01/2021 0 0 0 13 2875 4795,79 15/01/2021 19 4434 7085,98 8 525 862,1 18/01/2021 5 2270 3622,69 27 5488 8936,66 19/01/2021 16 4171 6711,56 1 300 489 20/01/2021 4 700 1151,01 25 4918 8140,77 21/01/2021 9 2211 3585,8 4 461 754,43 22/01/2021 11 3924 6231,7 27 4860 7817,31 25/01/2021 25 5794 8875,83 1 150 240 26/01/2021 2 600 886,98 8 2450 3710,53 27/01/2021 4 561 836,28 0 0 0 28/01/2021 6 1055 1556,44 5 2650 3951,95 29/01/2021 8 1880 2780,33 1 300 447 01/02/2021 8 2410 3544,15 6 2705 4018,28 02/02/2021 2 483 715,61 15 4056 6071,83 03/02/2021 6 771 1148,87 6 909 1366,5 04/02/2021 8 3060 4563,07 3 622 931,63 05/02/2021 10 2918 4319,81 10 1800 2691,18 08/02/2021 4 1230 1823,72 12 2216 3301,84 09/02/2021 10 3502 5181,56 16 4282 6423,86 10/02/2021 6 1060 1609,93 25 7596 11742,66 11/02/2021 8 668 1037,4 5 791 1246,38 12/02/2021 7 2457 3818,42 11 3757 5955,22 15/02/2021 14 4535 7288,65 24 5027 8154,8 16/02/2021 13 4153 6651,86 10 3469 5604,52 17/02/2021 15 4485 7085,4 1 300 480 18/02/2021 16 4979 7686,58 6 2150 3342,61 19/02/2021 16 1930 2952,9 6 550 847 22/02/2021 0 0 0 11 2274 3521,97 23/02/2021 17 4184 6329,97 4 261 397,01 24/02/2021 1 500 740 18 4583 6932,7 25/02/2021 2 1500 2290,05 8 2063 3161,75 26/02/2021 7 1570 2348,88 3 500 750 01/03/2021 7 2125 3158,18 5 600 895,5 02/03/2021 5 337 501,02 8 2269 3385,35 03/03/2021 10 1420 2112,25 6 764 1146,31 04/03/2021 10 2297 3407,14 2 525 782,25 05/03/2021 4 1680 2524,2 14 5200 7882,16 08/03/2021 3 1700 2567 11 2283 3486,14 09/03/2021 8 1550 2373,21 10 2730 4222,49 10/03/2021 8 1658 2543,21 5 1065 1639,57 11/03/2021 0 0 0 17 3858 6118,79 12/03/2021 3 461 742,44 6 546 882,34 15/03/2021 5 1494 2419,38 4 544 892,65 16/03/2021 8 1150 1848,28 2 160 257,7 17/03/2021 5 983 1536,33 10 1961 3128,58 18/03/2021 11 2443 3903,43 1 110 176 19/03/2021 13 2778 4349,79 9 2274 3544,94 22/03/2021 6 1755 2710,95 6 1000 1562,8 23/03/2021 0 936 1453,8 0 2160 3386,02 24/03/2021 3 476 760,17 9 3582 5756,99 25/03/2021 9 2340 3725,05 4 565 915,3 26/03/2021 20 5452 8854,59 25 4617 7669,3 29/03/2021 11 2428 3807,35 4 952 1498,64 30/03/2021 5 1785 2809,59 10 1236 1957,45 31/03/2021 10 2128 3326,49 9 2706 4249,5 01/04/2021 9 1295 2084,04 22 1601 2633,97 06/04/2021 1 300 513 10 2605 4486,07 07/04/2021 4 955 1611,56 7 1073 1856,5 08/04/2021 11 1668 2803,57 12 2665 4537,96 09/04/2021 10 1766 2983,13 15 2187 3744,36 12/04/2021 13 1902 3205,25 10 2446 4168,23 13/04/2021 9 5400 9477 28 5760 10183,68 14/04/2021 2 211 371,11 27 4407 7792,46 15/04/2021 0 0 0 57 9540 18039,19 16/04/2021 17 5095 10369,85 23 6175 12729,76 19/04/2021 19 3305 6793,76 12 2038 4132,05 20/04/2021 15 4125 7830,9 14 3019 5685,98 21/04/2021 9 818 1541,68 39 7058 13545,71 22/04/2021 16 2140 4180,7 6 1716 3409,69 23/04/2021 29 7933 15134,58 2 421 790,26 26/04/2021 21 2820 5174,98 14 1460 2738,96 27/04/2021 16 4149 7551,18 33 7210 13551,2 28/04/2021 12 2632 4919,73 9 789 1493,34 29/04/2021 11 1929 3618,8 27 2990 5645,42 30/04/2021 48 10562 19119,33 17 7879 14376,02 03/05/2021 1 200 356,4 15 4166 7454,64 04/05/2021 16 2687 4745,51 7 1082 1927,15 05/05/2021 9 1308 2300,38 13 1229 2195,61 06/05/2021 11 849 1518,35 12 745 1348,75 07/05/2021 36 6673 11864,59 14 2086 3746,46 10/05/2021 0 4465 7773,57 0 1116 1986,48 11/05/2021 14 2270 3885,33 18 2855 4916,6 12/05/2021 11 1425 2440,17 4 510 878,63 13/05/2021 15 1554 2648,17 4 1095 1881,98 14/05/2021 4 1166 2005,52 7 754 1298,39 17/05/2021 13 1273 2182,05 1 300 515,4 18/05/2021 3 236 402,05 20 2250 3874,5 19/05/2021 3 465 800,54 14 2138 3705,58 20/05/2021 6 1873 3287,49 14 2053 3610,2 21/05/2021 13 2617 4556,46 1 1 1,78 24/05/2021 33 5176 8839,06 1 150 261 25/05/2021 0 0 0 4 1015 1724,79 26/05/2021 5 830 1397,8 5 151 254,8 27/05/2021 23 4621 7675,94 1 200 330 28/05/2021 18 3627 5949,37 8 2183 3622,25 31/05/2021 4 411 677,16 17 3893 6486,52 01/06/2021 3 160 270,98 27 4283 7323,5 02/06/2021 8 952 1612,88 13 1824 3110,28 03/06/2021 18 1717 2904,99 3 501 853,45 04/06/2021 14 7750 13143,23 12 6867 11674,59 07/06/2021 21 2317 3874,02 6 1142 1937,52 08/06/2021 2 350 584,71 4 1115 1865,73 09/06/2021 5 350 582,37 10 1445 2419,36 10/06/2021 4 533 894,16 9 875 1473,94 11/06/2021 23 4043 6653,97 6 1616 2656,7 14/06/2021 17 3319 5442,83 9 1894 3138,74 15/06/2021 7 818 1331,87 3 590 967,78 16/06/2021 0 0 0 8 1130 1854,78 17/06/2021 21 4160 6661,82 7 2350 3801,13 18/06/2021 9 1553 2492,72 10 2025 3283,34 21/06/2021 9 1243 1966,92 11 1250 2000,63 22/06/2021 1 74 118,25 4 1539 2493,18 23/06/2021 5 610 981,43 4 724 1172,01 24/06/2021 5 1239 1982,4 6 716 1152,69 25/06/2021 14 1645 2644,01 5 1436 2317,13 28/06/2021 16 2486 3927,38 1 140 221,2 29/06/2021 0 0 0 10 1936 3073,79 30/06/2021 7 2017 3237,29 19 6535 10538,34

Pièce jointe