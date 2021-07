La révolution végétale est en marche : Fooditive Group lance une nouvelle boisson sans lactose fabriquée à partir de pois, qui a le goût du lait

French German Dutch

ROTTERDAM, Pays-Bas, le 2 juillet 2021 -- Fooditive Group, fabricant d'ingrédients végétaux, lance une nouvelle boisson qui sera directement disponible à la vente aux consommateurs en 2021. GoPeasy est une boisson à base de pois qui correspond à la mission de la société néerlandaise consistant à fournir des produits sains et abordables à tous.



« Pendant le développement de notre portefeuille, nous avons remarqué la demande croissante en produits végétaux étant à la fois sains et savoureux. Nous avons pour mission de rendre le monde meilleur ; nous le faisons en fabriquant une boisson associant la compréhension de la formule du lait et l'utilisation des produits innovants de Fooditive », a déclaré Moayad Abushokhedim, scientifique spécialisé en alimentation et fondateur de Fooditive.

Des saveurs géniales et un boost nutritionnel

GoPeasy est confectionnée à partir de pois tout en bénéficiant du goût et de la fonctionnalité du lait. Cette boisson riche en protéines ne contient pas de sucre ajouté, est faible en graisse et exempte de lactose. Elle a un goût simple et naturel, équilibré par une sensation en bouche particulièrement riche. Associant une haute valeur nutritionnelle à une saveur désaltérante, ce produit offre aux consommateurs une expérience sensorielle complète lors de leurs déplacements.

La boisson sera disponible dans trois parfums succulents : original pour le vrai goût du lait, citron-fraise pour une touche rafraîchissante et chocolat-cerise pour une sensation de plaisir.

Vers la revalorisation des produits et l'économie circulaire

Engagée à respecter ses valeurs liées au développement durable, Fooditive soutient la revalorisation des produits. GoPeasy est sucrée par l'édulcorant naturel de Fooditive, qui est fabriqué à partir des flux secondaires et de troisième classe de pommes et de poires. Un modèle d'économie circulaire est mis en œuvre dans son processus de production également. Plus important encore, le produit sera disponible à un prix compétitif tout en garantissant une qualité nutritionnelle élevée.

Un appel est lancé pour rejoindre le voyage GoPeasy

La société invite les fournisseurs à se joindre à ce voyage passionnant pour élargir son horizon vers un modèle d'entreprise à consommateur (B2C) et accomplir sa mission consistant à fournir ce que les consommateurs méritent. Fooditive lève actuellement la somme importante de 6,5 millions d'euros pour l'année 2021 afin de révolutionner l'industrie de l'alimentation végétale. La fièvre Fooditive attire et inspire les autres tout au long du processus afin qu'ils réfléchissent davantage à ce qu'ils mangent. Pour en savoir plus sur GoPeasy, rendez-vous sur le site Web du produit ici : GoPeasy - Bientôt disponible

À propos de Fooditive

En 2018, le fabricant d'ingrédients végétaux Fooditive a été établi à Rotterdam, aux Pays-Bas. La société est déterminée à rendre les aliments sains abordables pour tous avec ses ingrédients 100 % naturels. Depuis son lancement, Fooditive a reçu plusieurs récompenses pour ses idées innovantes, ses approches durables et ses contributions à une économie circulaire, y compris sa nomination au prix Index Award 2021. Pour tout complément d'information sur la société, veuillez contacter Niki Karatza à l'adresse pr@fooditive.nl ou visiter la page Home | Fooditive - Plant-based ingredients and sweeteners (Accueil | Fooditive - Ingrédients et édulcorants végétaux)

Http://www.fooditive.nl

https://www.gopeasy.co

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/54a1bd0f-dc25-45d9-acc8-262f1f94a56d