Handen uit de mouwen voor een plantaardige revolutie: Fooditive Group introduceert een nieuwe zuivelvrije drank gemaakt van erwten die naar melk smaakt

ROTTERDAM, Nederland, 2 juli 2021 -- Plantaardige ingrediëntenfabrikant Fooditive Group introduceert een nieuw drankproduct dat in 2021 direct beschikbaar zal zijn voor verkoop aan consumenten. GoPeasy is een op erwten gebaseerde drank die aansluit bij de missie van het Nederlandse bedrijf om gezonde en betaalbare producten te leveren aan iedereen.

“Tijdens het ontwikkelen van ons portfolio merkten we de groeiende vraag naar plantaardige producten die zowel gezond als lekker zijn. We zijn op een missie om de wereld beter te maken; we doen dat door een drank te creëren waarin we een combinatie tot stand brengen tussen de formule 'melk' en de innovatieve producten van Fooditive", zegt Moayad Abushokhedim, voedingswetenschapper en oprichter van Fooditive.

Spannende smaken en een voedingsboost

GoPeasy is gemaakt van erwten en omvat de smaak en toepasbaarheid van melk. Deze eiwitrijke drank bevat geen toegevoegde suikers, is vetarm en vrij van lactose. Het heeft een natuurlijke, zuivere smaak, gebalanceerd met een rijk mondgevoel. Verpakt met een hoge voedingswaarde en een dorstlessende smaak, biedt het product consumenten een volledige zintuiglijke ervaring wanneer deze bijvoorbeeld onderweg zijn.

De drank zal verkrijgbaar zijn in drie verrukkelijke smaken: origineel met de echte smaak van melk, citroen-aardbei voor een verfrissende twist en chocolade-kers voor een culinaire sensatie.

Op weg naar upcycling en een circulaire economie

Fooditive ondersteunt upcycling, duurzaamheid is een kernwaarde van het bedrijf. GoPeasy is gezoet met een natuurlijke zoetstof van Fooditive die wordt gemaakt van derdegraads appel en perenresten. Ook in het productieproces wordt een circulair economiemodel geïmplementeerd. Het belangrijkste is dat het product een concurrerende prijs heeft en tegelijkertijd een hoge voedingskwaliteit garandeert.

Open oproep om deel te nemen aan de GoPeasy-reis

Het bedrijf nodigt leveranciers uit om deel te nemen aan deze boeiende reis en zo hun horizon te verbreden naar een nieuw business-to-consumer-model en op missie te gaan om een product te leveren waar consumenten recht op hebben. Fooditive financiert momenteel tot € 6,5 miljoen voor het jaar 2021 om een revolutie teweeg te brengen in de op planten gebaseerde voedingssector. De Fooditive-koorts slaat aan en inspireert anderen gaandeweg om meer na te denken over wat ze eten. Ga voor meer informatie over GoPeasy naar de website van het product: GoPeasy - Binnenkort verkrijgbaar

Over Fooditive

In 2018 is in Rotterdam de plantaardige ingrediëntenfabrikant Fooditive BV opgericht. Het bedrijf zet zich in om gezond voedsel voor iedereen betaalbaar te maken met zijn 100% natuurlijke ingrediënten. Sinds de lancering heeft Fooditive verschillende prijzen gekregen voor haar innovatieve ideeën, duurzame benaderingen en bijdragen aan een circulaire economie, en is zij onder meer genomineerd voor de Index Award 2021. Neem voor meer informatie over het bedrijf contact op met Niki Karatza op:pr@fooditive.nl of bezoek Home | Fooditive - Plantaardige ingrediënten en zoetstoffen

Http://www.fooditive.nl

https://www.gopeasy.co

De foto's die horen bij deze aankondiging zijn beschikbaar op https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/54a1bd0f-dc25-45d9-acc8-262f1f94a56d