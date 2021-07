English Dutch

Nyrstar NV – Ondernemingsrechtbank schort onderzoek college van deskundigen op en vraagt overzicht aandelentransacties van minderheidsaandeelhouders

5 juli 2021 om 07.00 uur CEST

Nyrstar NV (de "Vennootschap") deelt mee dat op vrijdag 2 juli 2021 een eerste beschikking is gewezen in de procedure tot derdenverzet ingesteld door Trafigura PTE Ltd. en Trafigura Group PTE Ltd. tegen een eerder vonnis van 30 oktober 2020 waarin een college van deskundigen wordt aangesteld om bepaalde transacties van de Vennootschap te onderzoeken (de "Beschikking").

In de Beschikking heeft de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen de minderheidsaandeelhouders van de Vennootschap die eisers zijn in de procedure, waaronder de heer Kris Vansanten en de vennootschappen onder zijn controle (de "Minderheidsaandeelhouders"), bevolen om aan de rechtbank een gedetailleerd overzicht over te leggen van hun transacties in de aandelen van de Vennootschap. Verder heeft de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen bevolen dat het voornoemd deskundigenonderzoek wordt opgeschort tot de uitspraak na de zitting die gepland is op 28 september 2021 over de aldus overgelegde stukken. De schorsing van het deskundigenonderzoek zal de Minderheidsaandeelhouders de tijd geven om schriftelijk bewijs te leveren van hun aandelenbezit en transacties in de Vennootschap en zal de partijen, met inbegrip van de Vennootschap, de gelegenheid bieden om over de juridische gevolgen van de nieuw overlegde stukken te besluiten, waarna de rechtbank een beslissing zal nemen.

Een gedetailleerd overzicht van de huidige procedures is beschikbaar op de website van de Vennootschap op:

https://www.nyrstar.be/nl/investors/restructuring/summary-of-ongoing-proceedings

