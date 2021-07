English French

Paris, le 5 juillet 2021

Information relative aux indices MSCI

MSCI a publié le 2 juillet un communiqué sur sa décision d’exclure Natixis des indices de la famille MSCI effective au 7 juillet 2021. Cette décision a été prise au regard de la détention de BPCE qui, au 1er juillet 2021, était supérieure à 85% du capital de Natixis réduisant ainsi de manière significative son flottant.

Comme déjà indiqué dans le communiqué de Natixis en date du 22 juin 2021, Euronext avait exclu Natixis de sa propre famille d’indices à l’issue de l’offre publique d’achat simplifiée, et d'autres fournisseurs d’indices mènent actuellement des analyses similaires sur la situation. Natixis informera le marché de tout nouveau développement.

À propos de Natixis

Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d’actifs et de fortune, la banque de financement et d’investissement, l’assurance et les paiements. Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, Natixis compte plus de 16 000 collaborateurs dans 36 pays. Elle accompagne et conseille sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels, ainsi que les clients des réseaux du Groupe BPCE. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis dispose d’une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 12,3 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,6% et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A / Moody’s : A1 / Fitch Ratings : A+).

(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois sans mesures transitoires

Chiffres au 31 mars 2021

Contacts

Relations investisseurs investorelations@natixis.com Damien Souchet

Noémie Louvel +33 1 58 55 41 10

+33 1 78 40 37 87 Relations presse press@communication.natixis.com Daniel Wilson

Sonia Dilouya

Vanessa Stephan



+33 1 58 19 10 40

+33 1 58 32 01 03

+33 1 58 19 34 16





www.natixis.com

Nos informations sont certifiées par la technologie blockchain.

Vérifiez l'authenticité de ce communiqué de presse sur www.wiztrust.com.

Pièce jointe