Communiqué de presse Capgemini// Capgemini acquiert Acclimation, un des leaders des services SAP et des solutions digitales en Australie

Capgemini acquiert Acclimation, un des leaders des services SAP et des solutions digitales en Australie

L'acquisition d'Acclimation va renforcer le partenariat de Capgemini avec SAP en Australie et accélérer la transformation des entreprises.

Paris, Sydney, le 5 juillet 2021 - Capgemini annonce l'acquisition d'Acclimation, un des leaders dans le domaine des services SAP en Australie. Cette acquisition renforce considérablement les capacités SAP de Capgemini dans la région ainsi que son portefeuille de clientèle dans le pays.

Les équipes d’Acclimation composées de plus de 100 collaborateurs experts en solutions SAP, basées sur les technologies cloud leaders du secteur, sont présentes à Melbourne, Sydney, Brisbane et Perth. La société a acquis une réputation d’excellence dans la fourniture de services SAP pour sa maîtrise technologique et opérationnelle, ainsi que sa démarche d'innovation, auprès d’acteurs majeurs en Australie tels que Coles Group, PowerLink, MMG Limited, NSW Land Registry Services et Dulux Group.

« En conjuguant l'expertise mondiale de Capgemini au talent et à la connaissance du marché d'Acclimation, l'un des leaders des services SAP en Australie, cette acquisition vient renforcer notre capacité à accompagner nos clients dans l’accélération de leur transformation vers le cloud, » commente Olaf Pietschner, directeur exécutif de la Strategic Business Unit Asie-Pacifique et Moyen-Orient de Capgemini et membre du Comité exécutif du Groupe. « À la suite de la récente acquisition de la division SAP de Multibook au Japon et en Asie du Sud-Est, nous allons étendre notre réseau et renforcer encore nos capacités pour répondre à la demande croissante des entreprises pour nos services SAP et cloud. Nous sommes ravis de les accueillir dans notre équipe. »

Rod Taubman, directeur général d'Acclimation, déclare : « Après treize ans de croissance soutenue, Acclimation est ravi de rejoindre Capgemini. L'association de nos expertises SAP renforce la position de Capgemini en tant que partenaire SAP ‘Gold’ en Australie. Je suis impatient de mettre à profit les nombreuses synergies entre Acclimation et Capgemini, qui permettront notamment d’accroître nos capacités en termes de delivery ainsi que notre présence sur le marché. »

Paul Marriott, président Asie-Pacifique-Japon de SAP, déclare : « Cette nouvelle acquisition de Capgemini en Asie-Pacifique témoigne de l’accélération du passage vers le cloud et de la transformation digitale des entreprises de la région. Avec nos partenaires et l'ensemble de l'écosystème, nous les accompagnons dans cette transformation, quel que soit leur secteur d'activité, en leur apportant l’ensemble de nos fortes expertises. Je suis convaincu que cette acquisition, ainsi que la combinaison de nos forces, vont contribuer à accélérer la transformation de nos clients vers des entreprises intelligentes et ainsi favoriser un avenir durable pour la région. »

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 270 000 personnes dans près de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros en 2020.

Get The Future You Want* - www.capgemini.com.

*Capgemini, le futur que vous voulez

###

Déclaration prévisionnelle de SAP

Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué, qui ne sont pas des faits historiques, sont des déclarations prévisionnelles telles que définies dans le U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les déclarations prévisionnelles sont soumises à divers risques et incertitudes décrits dans les documents déposés par SAP auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et des changes, y compris son dernier rapport annuel sur le formulaire 20-F, qui pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents des attentes. SAP recommande aux lecteurs de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prévisionnelles que SAP n'a aucune obligation de mettre à jour et qui ne sont valables qu'à leur date. 2021 SAP SE. Tous droits réservés.

SAP et les autres produits et services SAP mentionnés dans le présent document, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques ou des marques déposées de SAP SE en Allemagne et dans d'autres pays. Veuillez consulter https://www.sap.com/copyright pour obtenir des informations et des avis supplémentaires sur les marques. Tous les autres noms de produits et services mentionnés sont les marques de leurs sociétés respectives.

