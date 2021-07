Plateforme de La Mede : Démarrage de l’unité Ecoslops pour la production de carburants recyclés

English French

Châteauneuf-Les-Martigues, le 5 juillet 2021 – L'unité P2R1 d’Ecoslops vient de démarrer sur la plateforme TotalEnergies de La Mède, dans les Bouches-du-Rhône. La production des premiers litres de carburants recyclés concrétise le partenariat engagé en 2019 entre TotalEnergies et Ecoslops SA2, entreprise innovante produisant du carburant et du bitume léger à partir de « slops » (des résidus d'hydrocarbures comme les fonds de cale) issus du transport maritime.

L’unité Ecoslops produira, à partir de ces résidus, jusqu’à 30.000 tonnes par an de carburants recyclés (Naphta, Gasoil et Fuel) et de bitume léger. Ce modèle d’économie circulaire appliqué aux déchets pétroliers permet de revaloriser ces résidus issus du transport maritime et de créer de la valeur localement.

« Le démarrage de l’unité Ecoslops s’inscrit pleinement dans l’ambition de transition énergétique et d’économie circulaire de TotalEnergies sur la plateforme de La Mède. En rentrant au capital de la filiale provençale d’Ecoslops en 2019, nous avions réaffirmé notre position en tant qu’acteur fort de l’économie locale et nous concrétisons aujourd’hui encore un peu plus le projet de redéploiement industriel de notre site », rappelle Stéphane Cambier, directeur de la plateforme de La Mède.

« C’est un jour important pour notre Groupe car il nous permet de nous doter d’une deuxième unité P2R en Europe. Nos équipes ont fait preuve d’opiniâtreté et de beaucoup de professionnalisme pour aboutir à ce résultat. C’est aussi un travail d’équipe avec le personnel de TotalEnergies sur le site de La Mède que nous remercions », souligne Vincent Favier, Président Directeur Général du Groupe Ecoslops.

Dans le cadre de la construction de l’unité, Ecoslops s’est appuyé sur le tissu local d’entreprises à qui plus de 75% des commandes ont été passées.

À propos de La Plateforme La Mède

Depuis 2019, la plateforme de La Mède accueille la première bioraffinerie française de taille mondiale grâce à un investissement de 275 millions d’€. Elle produira 500 000 tonnes par an de diesel renouvelable. La plateforme de La Mède comprend en outre quatre autres activités majeures :

un centre de formation international sur installations réelles capable d’accueillir 2 500 stagiaires par an qui a ouvert ses portes en octobre 2017 ;

une unité de production d’AdBlue de 50 000 m3, un additif qui réduit les émissions d’oxyde d’azote des poids-lourds ;

un dépôt pétrolier d’une capacité de stockage de 1,3 million de m3 par an qui est en activité depuis avril 2017 ;

une ferme solaire de 8 MW, raccordée au réseau depuis le 14 décembre 2017.

La plateforme de La Mède emploiera à terme 250 collaborateurs. En janvier 2020, TotalEnergies a également annoncé, en partenariat avec Engie, l’installation du plus grand site de production d’hydrogène vert sur électricité 100% renouvelable en France à La Mède, signe de sa volonté d’inscrire durablement le site dans la transition énergétique.

1 Petroleum Residues Recycling

2 TotalEnergies détient 25% du capital de la filiale Ecoslops Provence

____

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

À propos d’Ecoslops

Ecoslops fait entrer le pétrole dans l’économie circulaire grâce à une technologie innovante, permettant de produire du carburant et du bitume léger à partir de résidus pétroliers d’origine maritime ou terrestre, ou encore d’huiles usagées. La solution proposée par Ecoslops repose sur un procédé industriel unique de micro-raffinage de ces résidus pour les transformer en produits commerciaux de 2ème génération aux standards internationaux. Ecoslops offre aux infrastructures portuaires, aux collecteurs de résidus ainsi qu’aux armateurs une solution économique et plus respectueuse de l’environnement.

www.ecoslops.com

Contact Plateforme TotalEnergies de La Mède

Jérémy Lemière l 07.88.73.10.75 l jeremy.lemiere@totalenergies.com

Contact Presse Ecoslops

Emilie Dehu l 01.83.64.47.43 l emilie.dehu@ecoslops.com

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TotalEnergies SE ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Le terme « Compagnie » ou les termes « compagnie TotalEnergies » renvoient à la société TotalEnergies SE et aux sociétés contrôlées directement ou indirectement, et sont utilisés à des fins de convenance pour les besoins de la présente communication. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs. Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.

