Believe / Jul l'ovni des charts

Jul, l’ovni des charts

Avec son nouvel album « Demain ça ira »,

Jul entre pour la 9ème fois n°1 des charts en France

Paris, 5 juillet 2021 – Dès sa première semaine d’exploitation, le nouvel album de Jul « Demain ça ira » rentre n°1 des charts en France, avec 33 312 albums vendus dont 12 604 en physique, 715 en téléchargement et 19 993 équivalents streaming. En 5 ans, et depuis son premier n°1 avec l’album « Émotions » sorti en juin 2016, c’est le 9ème album de Jul à rentrer au sommet des charts, ce qui fait de Jul le recordman d’album n°1 sur une si courte période.

Plébiscité par le public et l’industrie musicale (victoire de la musique en 2017), les performances de Jul sont extraordinaires et quasiment uniques dans l’histoire de la musique en France où il collectionne les records. À ce jour, l’artiste prolifique cumule 1 disque de diamant, 3 disques triple platine, 8 disques double platine, 4 disques de platine, 3 disques d’or, et son nouvel album sera platine dans quelques semaines.

Depuis 2015, et l’énorme succès de l’album « My World » qui cumule 770 000 ventes, Believe accompagne l’ascension fulgurante du rappeur français : un partenariat détonant qui mêle créativité musicale et expertise digitale. Avec plus de 5 millions d’albums vendus tous formats confondus, Jul est le plus gros vendeur de rap français de tous les temps et le deuxième plus gros vendeur de la décennie derrière Johnny Hallyday.

Actuellement, il fédère une communauté de 10 millions d’abonnés sur ses différents réseaux sociaux, générant notamment plus de 3 milliards de vues sur sa chaîne YouTube. Grâce à un accompagnement global basé sur son expertise digitale unique, Believe accélère le développement de cet artiste hors norme, et donne à Jul l’opportunité de toucher un public toujours plus large, lui garantissant le contrôle de sa carrière de manière totalement indépendante et transparente.

Cela a notamment été le cas récemment avec le projet « 13’Organisé » imaginé et produit par Jul, qui a été élu groupe de l’année en 2020 aux Social Music Awards, et dont le single « Bande organisée » a battu tous les records de streams, et est désormais certifié triple single de Diamant avec plus de 150 millions de streams premiums cumulés.

En témoignent également quelques-unes des récentes innovations réalisées par Believe pour l’artiste aux multiples récompenses.

Une activation sur Fortnite (une première pour un artiste français) à l’occasion de la sortie de l’album « La Machine » où deux cartes dans le jeu vidéo ont été développées. Résultats : 180 000 joueurs en six jours et un prix pour le dispositif social média de l’année lors des Social Music Awards 2020.

Pour l’album « Loin du monde », Jul innove avec Believe : un live stream de 70 minutes, durant lesquelles un CD a été envoyé dans l’espace à l’aide d’un drone. Là aussi une première pour un artiste français.

L’artiste ne s’arrête pas là. Pour la sortie de son nouvel album, une fonction de réalité augmentée « Jul AR » est proposée sur son application (développée par les équipes Believe et téléchargée plus de 400 000 fois), permettant de scanner les pages du livret CD et de découvrir des animations inédites.

Un prochain temps fort de cette collaboration aura lieu le 4 juin 2022 au Vélodrome de Marseille dont les réservations sont déjà complètes depuis 2 ans, une date coproduite par l’artiste et Live Affair, la société de production de concert de Believe.

Comme l’explique Romain Vivien, Directeur Général de Believe France, « Notre partenariat avec Jul a évolué au fil des années, d’un simple contrat de distribution de ses enregistrements vers un partenariat élargi, nous permettant de l’accompagner au mieux dans ses envies et projets, et ce à chaque étape du développement de sa carrière. Aujourd’hui nous collaborons donc à la fois sur sa musique, notamment dans le monde digital, mais aussi dans l’univers des marques, avec entre autres le développement de sa marque textile « D’or et de Platine », ou de sa carrière sur scène. Grâce à notre modèle disruptif de la maison de disques du futur, nous contribuons activement au succès de cet artiste hors norme. »

