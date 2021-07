Godkendelse af opsplitning i andelsklasser samt etablering af nye andelsklasser under Investeringsforeningen Nordea Invest

Finanstilsynet har d. 2. juli 2021 godkendt, at de afdelinger under Investeringsforeningen Nordea Invest, der ikke allerede har underliggende andelsklasser, opsplittes i andelsklasser. De eksisterende afdelinger vil fortsætte som andelsklasse KL 1, og samtidig har Finanstilsynet givet tilladelse til oprettelse af nye andelsklasser - KL 2 - under samtlige investeringsforeningens afdelinger.

Opsplitningen i og nyetableringen af andelsklasser forventes gennemført i oktober 2021.

Med venlig hilsen

Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland

Tom Holflod

Senior Product Manager