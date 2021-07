Nasdaq First North Growth Market

Selskabsmeddelelse nr. 34/2021 Odense, 5. juli 2021

Sikring af yderligere kapital i Scape Technologies A/S

I overensstemmelse med tidligere udmeldte planer om at sikre yderligere finansiering til den ønskede udvikling og vækst i forlængelse af kapitalforhøjelsen på 35,4 millioner kroner i november 2020, har selskabet sikret tilsagn fra hovedaktionæren Max Auto Company Ltd. om en kapitalforhøjelse til markedskurs.

Tilsagn om kapitalforhøjelse

Selskabets hovedaktionær Max Auto Company Ltd., har givet selskabets bestyrelse tilsagn om tegning af nye aktier med et samlet kontant indskud på 5 mio. kr.

Kapitalforhøjelsen vil ske som en rettet emission til markedskurs i henhold til bestyrelsens vedtægtsbemyndigelse hertil. Nærmere bestemt sker transaktionen til kursen 3,85 kr. pr. aktie, dog således, at såfremt den markedskurs, der er på selskabets aktier, når transaktionen gennemføres, afviger med 20% i forhold til 3,85 kr. pr. aktie vil transaktionen gennemføres til gennemsnitskursen på selskabets aktier på tidspunktet for transaktionens gennemførelse.

Kapitalindskuddet på 5 mio. kr. forventes gennemført i august 2021.

De nærmere vilkår for transaktionen, herunder endelig tegningskurs, optagelse til handel mv. vil blive fastlagt af bestyrelsen på et senere tidspunkt og meddelt via Nasdaq First North Growth Market.

Aktietransaktion mellem aktionærer

Selskabets CTO, René Dencker Eriksens 100% personligt ejede selskab SoftVision IVS har oplyst, at der er indgået aftale med Scape Technologies A/S’ hovedaktionær Max Auto Company Ltd., Hong Kong, om salg af 530.536 aktier til kr. 3,85 pr. stk.

Transaktionen sker alene med henblik på at sikre SoftVision IVS’ mulighed for at finansiere betaling af en pålagt lagerbeskatning på SoftVision IVS’ aktiebesiddelse i Scape Technologies A/S.

Om Scape Technologies

Scape Technologies, stiftet i 2004, er en fokuseret robotteknologisk virksomhed, der har udviklet den unikke bin-picking løsning, SCAPE Bin-Picker. SCAPE Bin-Picker systemerne sælges i samarbejde med system-integratorer, der har ansvar for at opbygge og indkøre systemerne i kundernes produktionsapparat. I forbindelse med indkøring af bin-picker systemerne leverer selskabet en række betalte services, der sikrer SCAPE systemets høje kvalitet og drifts-sikkerhed. Scape Technologies har bl.a. kunder i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrig og Kina.

Scape Technologies tilbyder en komplet løsning med fuldt integrerede komponenter og softwaremoduler, der tilsammen skaber en sammenhængende og effektiv løsning, som kan kobles direkte sammen med de førende seksaksede robotmærker, der anvendes i industrien – som for eksempel KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots med flere. Navnet SCAPE er en forkortelse af ”Smart Classifier and Pose Estimation”.

CVR-nr. 27 58 78 87

Yderligere oplysninger

CEO Søren Bøving-Andersen, Scape Technologies A/S,

mobil: +45 2128 1128, email: sb@scapetechnologies.com

Scape Technologies A/S

Østerbro 5C

5000 Odense C

www.scapetechnologies.com