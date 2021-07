Saputo étend sa présence de marque au Royaume-Uni et à l’étranger grâce à l’acquisition des activités de Wensleydale Dairy Products

English French Spanish

MONTRÉAL, 05 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Saputo inc. (« nous », « Saputo » ou « la Société ») (TSX : SAP) annonce aujourd’hui avoir conclu une entente visant à acquérir les activités de Wensleydale Dairy Products Limited (« Wensleydale Dairy Products »). L’entreprise, qui se joindra à la Division Produits laitiers (Royaume-Uni) du secteur Europe de Saputo, exploite deux usines situées dans le North Yorkshire et compte environ 210 employés.

Le prix d’achat de 23 millions de livres sterling (environ 39 millions de dollars canadiens), sur une base sans encaisse ni endettement, sera réglé au comptant à la clôture.

Wensleydale Dairy Products fabrique, mélange, commercialise et distribue une gamme de fromages régionaux et de spécialité, dont le fromage Yorkshire Wensleydale, qui viendra compléter et élargir la gamme existante de fromages britanniques de la Société, notamment les cheddars Cathedral City et Davidstow. L’entreprise s’approvisionne en lait auprès de 40 fermes locales et utilise son propre ferment lactique unique pour la fabrication du fromage. Grâce à cette acquisition stratégique, Saputo est heureuse d’ajouter une autre marque phare de fromage du Royaume-Uni à son portefeuille. La gamme de fromages de Wensleydale Dairy Products est également exportée dans le monde entier.

« Wensleydale Dairy Products abrite énormément de passion, d’attention et de tradition », a déclaré Lino A. Saputo, président du conseil et chef de la direction de Saputo inc. Non seulement c’est une entreprise britannique bien établie qui offre des produits de haute qualité et des fromages primés, mais nos cultures d’entreprise sont aussi en parfaite harmonie, et je suis ravi d’accueillir toute l’équipe au sein de la famille Saputo. »

Sous réserve des exigences réglementaires britanniques, la clôture de cette transaction est prévue dans la seconde moitié de juillet 2021.

À propos de Saputo



Saputo produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est parmi les dix plus grands transformateurs laitiers au monde, un principal fabricant de fromage et transformateur de lait nature et de crème au Canada, le plus important transformateur laitier en Australie et le deuxième plus important en Argentine. Aux États-Unis, la Société est l’un des trois plus grands fabricants de fromage et l’un des plus grands fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de culture bactérienne. Au Royaume-Uni, Saputo est le plus grand fabricant de fromages de marque et l’un des plus importants fabricants de tartinades laitières. Les produits de Saputo sont vendus dans plusieurs pays sous des marques phares ainsi que sous des marques privées. Saputo inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ». Suivez les activités de Saputo sur saputo.com ou par l'entremise de Facebook, LinkedIn et Twitter.

