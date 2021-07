HIGHCO : Transactions sur Actions propres du 28/06/21 au 02/07/21

Déclaration des transactions sur actions propres

Réalisées du 28 juin au 2 juillet 2021

Paris, le 5 juillet 2021

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code identifiant émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier

(en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 28/06/2021 FR 0000054231 1 000 5,11 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 29/06/2021 FR 0000054231 1 000 5,10 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 30/06/2021 FR 0000054231 1 000 5,10 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 01/07/2021 FR 0000054231 1 000 5,15 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 02/07/2021 FR 0000054231 926 5,20 € XPAR

Présentation détaillée transaction par transaction

Code identifiant PSI Jour

Heure de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-06-28

07:07:09 FR 0000054231 5,14



EUR 266



XPAR jAj6AgHrg5000Wl0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-06-28

07:44:41 FR 0000054231 5,14



EUR 234



XPAR jAj6AgHsGO001Bn0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-06-28

10:27:54 FR 0000054231 5,08



EUR 12



XPAR jAj6AgHuoM002na0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-06-28

10:36:16 FR 0000054231 5,08



EUR 30



XPAR jAj6AgHuwR002rO0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-06-28

10:59:47 FR 0000054231 5,08



EUR 458



XPAR jAj6AgHvJD002yR0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-06-29

08:20:40 FR 0000054231 5,08



EUR 461



XPAR jAj6AgIFIl000Pw0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-06-29

08:20:56 FR 0000054231 5,08



EUR 39



XPAR jAj6AgIFJ0000Q50



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-06-29

12:04:02 FR 0000054231 5,12



EUR 400



XPAR jAj6AgIImu001en0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-06-29

12:04:02 FR 0000054231 5,12



EUR 100



XPAR jAj6AgIImu001ew0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-06-30

07:25:18 FR 0000054231 5,1



EUR 500



XPAR jAj6AgIauk000TM0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-06-30

09:49:51 FR 0000054231 5,1



EUR 92



XPAR jAj6AgIdAd002dN0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-06-30

12:39:57 FR 0000054231 5,1



EUR 408



XPAR jAj6AgIfpC004al0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-07-01

07:17:09 FR 0000054231 5,1



EUR 500



XPAR jAj6AgIxGO000Dr0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-07-01

07:18:20 FR 0000054231 5,1



EUR 46



XPAR jAj6AgIxHY000EK0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-07-01

13:58:38 FR 0000054231 5,22



EUR 315



XPAR jAj6AgJ3Ww002wV0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-07-01

13:58:52 FR 0000054231 5,22



EUR 139



XPAR jAj6AgJ3X9002we0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-07-02

09:02:07 FR 0000054231 5,2



EUR 26



XPAR jAj6AgJLNW000od0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-07-02

10:22:00 FR 0000054231 5,2



EUR 474



XPAR jAj6AgJMco001PE0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-07-02

10:25:47 FR 0000054231 5,2



EUR 26



XPAR jAj6AgJMgV001Xr0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-07-02

13:55:53 FR 0000054231 5,2



EUR 400



XPAR jAj6AgJPxp002gy0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires

A propos de HighCo

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte près de 600 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com



