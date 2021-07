Corporation Geekco Technologies Inc. (Geekco) annonce un nouveau partenariat stratégique avec la société J’achète Québec J’achète Local (JQJL) lui donnant accès immédiat à 300 000 nouveaux utilisateurs potentiels pour son application FlipNpik et à une nouvelle plateforme d’achat en ligne pour ses commerces membres

English French

MONTRÉAL, 05 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX-V: GKO) (OTC :GKOTF) – Depuis le 1er juillet GEEKCO, en partenariat avec JQJL, offrira des récompenses uniques aux 300 000 membres de JQJL qui contribueront à dynamiser la visibilité des commerces locaux sur l’application FlipNpik et à promouvoir l’achat local. Geekco offrira également à ses membres commerçants l’accès à la plateforme d’achat en ligne de JQJL.ca.



GEEKCO et JQJL partagent les mêmes valeurs de promouvoir d’avantage l’achat local et de contribuer à améliorer l’économie locale et ainsi la qualité de vie des citoyens. À travers ce partenariat, elles joignent leurs efforts et leur communauté pour offrir aux consommateurs des environnements conjoints et complémentaires de consommation et de découvertes locales.

DES PLATEFORMES COMPLÉMENTAIRES

Bien que FlipNpik et JQJL offrent des outils différents, leur mission à promouvoir l’achat local est identique et leur alliance bénéficiera à toute la communauté locale de commerçants et consommateurs.

En effet, FlipNpik est la seule plateforme de visibilité dédiée à inspirer et soutenir la consommation locale et à récompenser tous ceux et celles qui contribuent à dynamiser la visibilité des commerces locaux et à promouvoir l’achat local.

Alors que JQJL offre le site transactionnel qui supporte l’achat local en ligne ainsi qu’une page Facebook, avec plus de 300 000 membres, qui ont joint le groupe JQJL au début de la pandémie mondiale, en 2020. Chaque jour, les utilisateurs y publient entre 200 à 300 publications de produits locaux.

Cette page offre une importante fenêtre et un lieu de rencontre virtuelle qui permet aux consommateurs, friands de consommations locales, de commenter et d’interagir avec les autres internautes et les commerçants québécois.

Par ce partenariat, FlipNpik et JQJL ensemble stimuleront leur audience respective à promouvoir leurs commerces locaux favoris et elles pourront également offrir une plateforme d’achat en ligne à un plus grand nombre de commerçant.

JQJL DANS LA BOÎTE À SURPRISES FlipNpik

En plus de devenir partenaire et faire découvrir à sa communauté l’application FlipNpik, JQJL se joindra aux autres commerces locaux et partenaires locaux dans la boite à surprises, en offrant à la communauté FlipNpik, des certificats cadeaux exclusifs qui pourront être utilisés sur son site afin de faire de nouvelles découvertes chez les commerçants participants.

De son côté, FlipNpik offrira aux membres JQJL jusqu’à 600 millions de Flip Social afin de stimuler la communauté JQJL, soit leurs 300 000 abonnés, à encourager les commerces locaux en devenant actif sur l’application FlipNpik, le seul réseau social dédié à la découverte et le partage des commerces locaux qui récompense ses utilisateurs.

« Nous sommes très fiers et emballés à l’idée de travailler avec l’équipe de FlipNpik. Notre partenariat permettra le développement d’une économie locale et collaborative dans la province de Québec. » Simon Marcotte – Chef de la Technologie JQJL

« S’associer avec des joueurs locaux comme JQJL qui possèdent une communauté active et engagée permettra à FlipNpik de se positionner davantage comme un outil incontournable dans la découverte et la promotion des commerces locaux au Québec. En plus de bonifier l’offre auprès de nos commerces membres, nous démontrerons à l’industrie que c’est ensemble que nous ferons fleurir l’économie locale. » Arnaud Gascon Nadon – Directeur Marketing FlipNpik

À PROPOS DE JQJL

Fondé en 2018 par Nicolas Beaudry, et maintenant avec l’appui de Simon Marcotte, le groupe Facebook J'achète Québec, J'achète Local (JQJL) ainsi que la plateforme de vente en ligne JQJL.ca, a pour mission de mobiliser les québécois à acheter des produits locaux et encourager l'économie d'ici. En date d'aujourd'hui le groupe Facebook comporte près de 300 000 abonnés et offre une plateforme transactionnelle gratuite basée sur un système à commissions afin d’aider les petits commerçants à percer à l’ère du numérique.

À PROPOS DE GEEKCO

Geekco se positionne à l’avant-garde des réseaux sociaux en offrant FlipNpik, un réseau social collaboratif ayant pour objectif la promotion des commerces locaux et qui utilise le levier de la communauté. L’écosystème et l’application mobile FlipNpik unissent et récompensent les consommateurs, créateurs de contenu et influenceurs qui donnent de la visibilité aux commerces locaux, stimulant ainsi l’achat local. En échange, les utilisateurs actifs qui créent et dynamisent la visibilité des commerces locaux sur FlipNpik reçoivent des « Flip Social », qu’ils peuvent ensuite utiliser pour réclamer, dans la boîte à surprises de l’application, des produits ou services exclusifs offerts par nos « partenaires stratégiques » et les commerces locaux y étant inscrits.

Corporation Geekco Technologies

Nadira Hajjar, Présidente | n.hajjar@flipnpik-na.com | 514 993-6239

Source & rayonnement :

BROUILLARD | equipe@brouillardcomm.com | 418 682-6111

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué