Loudéac, le 5 juillet 2021





WINFARM annonce l’acquisition définitive de la société néerlandaise BTN de Haas

- Naissance d’un leader européen de la vente à distance pour le monde agricole -

WINFARM (code ISIN : FR0014000P11 - mnémonique : ALWF), n°1 français de la vente à distance pour le monde agricole, annonce la réalisation définitive de l’acquisition de 100% du capital de la société néerlandaise BTN de Haas BV. Le nouvel ensemble réunit 292 collaborateurs pour un chiffre d’affaires proforma d’environ 110 M€.

Le Conseil d’Administration de WINFARM qui s’est tenu le 2 juillet 2021 a confirmé les termes et conditions de l’acquisition de la société néerlandaise BTN de Haas par Winfarm.

Patrice Etienne, Président-Directeur général et fondateur de WINFARM déclare : « Avec l’acquisition de BTN Haas, nous franchissons une nouvelle étape importante de notre stratégie de conquête européenne en nous imposant comme un acteur majeur aux Pays-Bas, l’un des marchés incontournables dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage en Europe. Fort d’un ancrage local solide, d’une belle image de marque auprès des professionnels et d’un portefeuille produit, BTN de Haas s’intègre parfaitement à notre offre, et renforce le Groupe pour lui permettre de s’imposer au niveau International. »

Le nouvel ensemble devrait rapidement bénéficier de complémentarités :

Un ancrage régional fort dans un pays de l’Europe du Nord ;

Un portefeuille de produits avec : Une position forte sur le bétail et l’élevage (plus du tiers de l’activité) ; Des diversifications vers l’outillage et les pièces d’usure, vers les professionnels des espaces verts et de l’outdoor ;

Une croissance historique de l’activité dynamique comparable à celle de Winfarm (+10% à +11% de chiffre d’affaires en moyenne par an entre 2016 et 2020), notamment tirée par les ventes « internet » qui progressent chaque année et qui représentent déjà plus de la moitié de l’activité ;

Un niveau de rentabilité très satisfaisant avec des niveaux de marge brute et d’EBITDA légèrement supérieurs à ceux de WINFARM.

Pour mettre en œuvre ces complémentarités, le Groupe capitalisera sur la proximité culturelle et linguistique des Pays-Bas avec les Flandres pour démultiplier la conquête commerciale de son activité Agrofourniture vers l’Europe du Nord.

A propos de WINFARM

Fondé à Loudéac, au cœur de la Bretagne, au début des années 90, WINFARM est aujourd’hui le n° 1 français de la vente à distance pour le monde agricole. WINFARM propose aux agriculteurs et éleveurs des solutions globales, uniques et intégrées pour les aider à répondre aux nouveaux défis technologiques, économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture nouvelle génération. Fort d’un un large catalogue de plus de 15 500 références (semences, produits d’hygiène et de récolte, …), dont deux-tiers sont composés de marques propres, WINFARM compte plus de 44 500 clients en France et en Belgique.

En 2020, WINFARM a enregistré un chiffre d’affaires de 98,9 M€ supérieur à son objectif.

A l’horizon 2025 WINFARM ambitionne de doubler de taille avec un objectif de chiffre d’affaires de l’ordre de 200 M€ et une marge EBITDA d’environ 6,5%.

Pour plus d’information sur la société : www.winfarm-group.com

