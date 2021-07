McPhy Energy : Bilan semestriel contrat de liquidité

La Motte Fanjas, le 6 juillet 2021 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société MCPHY ENERGY à la société de Bourse Gilbert Dupont puis à Natixis ODDO BHF, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 66 988

Solde en espèces : 794 123 €

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 477 728 titres 13 577 232,63€ 2933 transactions VENTE 411 800 titres 11 759 654,59 € 3087 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité:

Nombre d’actions : 1 060

Solde en espèces : 183 623,16€

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions : 4 343

Solde en espèces : 2 500 000€

A propos de McPhy

