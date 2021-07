ePac Flexible Packaging signe un accord mondial avec Scantrust

AUSTIN, Texas, 06 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- ePac Flexible Packaging a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord mondial avec Scantrust afin de proposer des emballages intelligents et connectés aux marques de toutes tailles, y compris aux petites et moyennes entreprises. Par l'intermédiaire d'ePacConnect, géré par Scantrust, ePac offrira des QR codes sécurisés sur tous ses emballages ainsi qu'un accès à l'ensemble des applications Scantrust qui se concentrent sur l'engagement client, la protection de la marque, le suivi et le traçage.



En octobre 2020, Epac a annoncé ePacConnect. Grâce à ePacConnect, tous les emballages d'ePac seront créés avec une identité unique et sérialisée en utilisant les QR codes sécurisés de Scantrust. Une fois scanné par un smartphone, chaque emballage se transformera en portail de communication entre marques et consommateurs, fonctionnant dans les deux sens. Avec ePacConnect, les deux entreprises s'attendent à produire des milliards de sachets dans les années à venir.

En tirant profit des capacités novatrices d'impression numérique d'ePac et des solutions de pointe de Scantrust, ePacConnect démocratise l'accès à l'emballage intelligent en offrant une solution accessible et peu coûteuse à toutes les marques, tout en facilitant l'ajout d'un ensemble d'applications complètes. Scantrust gère ces capacités sous-jacentes via une plateforme sécurisée qui fournit des outils s'adaptant aux marques qui souhaitent se protéger activement de la contrefaçon, partager facilement la provenance d'un produit et offrir une expérience client sur mesure.

Selon Carl Joachim, le directeur marketing d'ePac, "Cela fait un moment que nous travaillons avec Scantrust pour développer et lancer une solution d'emballages connectés qui s'adapte à toutes tailles d'entreprises vendant des biens de consommation. C'est fantastique de travailler avec Scantrust, car ils ont également un public varié, ils partagent notre engagement qui consiste à soutenir et faire croître les petites et moyennes entreprises. Nous avons déjà quelques clients en Europe et aux États-Unis qui utilisent cette solution".

Nathan Anderson, le PDG de Scantrust, ajoute : "Nous sommes très heureux de travailler avec ePac, puisqu'ils sont clairement en tête de la révolution numérique des emballages souples. Nous avons constaté une magnifique synergie entre nos deux entreprises dès le début. Grâce à ce partenariat, nous sommes en mesure de fournir les solutions avancées de produits connectés de Scantrust aux marques de toutes tailles. Cela leur assurera une relation de meilleure qualité avec leurs clients, qui pourront s'assurer de l'origine, de la sûreté et de l'intégrité des produits qu'ils utilisent, tout en améliorant la visibilité de la chaîne d'approvisionnement.

À propos d'ePac Flexible Packaging

Établis en 2016, les fondateurs d'ePac se sont donné la mission de fournir aux entreprises locales de production de biens de consommation, la possibilité de rivaliser avec de grandes marques en leur offrant des emballages de haute qualité et un temps de mise sur le marché rapide. ePac se concentre sur la durabilité, en fournissant une plateforme de fabrication respectueuse de l'environnement et la possibilité de commander au juste besoins afin de réduire l'obsolescence des stocks. L'entreprise dispose d'un réseau mondial de 23 sites de vente et de fabrication dédiés à appuyer la croissance de petites et moyennes entreprises en leur offrant des délais de production de 10 à 15 jours ouvrables ainsi que la possibilité de commander à la demande.

À propos de Scantrust

Scantrust est une plateforme de produits et d'emballages connectés. Nous offrons une protection de la marque, une visibilité de la chaîne d'approvisionnement et un engagement client direct en fusionnant de manière sécurisée les biens physiques et les identités en lignes. Nos solutions aident à maintenir l'intégrité de votre marque, à obtenir de précieux retours clients et à tirer de meilleurs profits des produits que vous vendez. Apprenez-en plus sur www.scantrust.com

