ePac Flexible Packaging schließt ein globales Abkommen mit Scantrust ab

ePac Flexible Packaging gab heute den Abschluss eines globalen Abkommens mit Scantrust bekannt, um smarte und vernetzte Verpackungslösungen für Unternehmen jeder Größenordnung anbieten zu können. Durch ePacConnect bietet ePac künftig individuelle und sichere QR-Codes für alle von ePac hergestellten Verpackungen an und ermöglicht dadurch den Zugriff auf eine Reihe von Scantrust-Anwendungen für die Einbindung von Verbrauchern, den Marken- und Produktschutz und die Rückverfolgbarkeit.



Im Oktober 2020 kündigte ePac ePacConnect an. Mit ePacConnect erhält jede ePac-Verpackungen einen sicheren QR-Code von Scantrust mit einer eindeutigen serialisierten Identität. Durch das Scannen des QR-Codes mittels einer Smartphone-Kamera wird jede Verpackung zu einem Gateway für eine 2-Wege-Kommunikation zwischen Marke und Konsument. Es wird erwartet, dass mehrere Milliarden Verpackungen in den nächsten Jahren mit ePacConnect vernetzt werden.

ePacConnect kombiniert die innovativen Digitaldruckfähigkeiten von ePac mit den innovativen Lösungen von Scantrust und öffnet den Zugang zu intelligenten Verpackungen für Marken jeder Größe mit einer kostenlosen Einstiegslösung. Zusätzlich steht eine umfassende Palette an Anwendungen zur Verfügung, die einfach und flexibel hinzugefügt werden können. Scantrust unterstützt ePacConnect mit einer sicheren Plattform, die skalierbare Tools für Marken bereitstellt, die sich aktiv vor Fälschungen schützen, Produkte in der Lieferkette verfolgen, Graumarkt-Aktivität bekämpfen und maßgeschneiderte Kundenerlebnisse anbieten.

"Wir arbeiten schon seit längerem gemeinsam mit Scantrust an der Entwicklung und Vermarktung einer vernetzten Verpackungslösung, die sowohl für kleine Marken als auch für große Unternehmen geeignet ist. Das tolle an der Zusammenarbeit mit Scantrust ist, dass sie ebenfalls global agieren und sich, so wie wir dafür engagieren, kleinen und mittelständischen Unternehmen dabei zu helfen, wettbewerbsfähig zu sein und zu wachsen. Einige Kunden in Europa und den USA nutzen diese Lösung bereits", so Carl Joachim, CMO von ePac.

Nathan Anderson, CEO von Scantrust, hält zudem fest: "Wir freuen uns, mit ePac zusammenzuarbeiten, da das Unternehmen klar eine Vorreiterrolle in der digitalen Revolution von flexiblen Verpackungslösungen einnimmt. Schon von Anfang an haben wir große Synergien zwischen unseren beiden Unternehmen gesehen. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, Unternehmen aller Größenordnungen die fortschrittlichen Lösungen von Scantrust zur Vernetzung anzubieten. Dies wird bedeutsamere Verbindungen mit ihren Kunden schaffen und es den Menschen ermöglichen, auf die Herkunft, Sicherheit und Integrität der Produkte in ihrem Leben zu vertrauen, während gleichzeitig die Transparenz der Lieferkette erhöht wird."

Über ePac Flexible Packaging

Das 2016 gegründete Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, lokal ansässigen Unternehmen die Möglichkeit zu geben, sich mit hochwertigen Verpackungen gegen große Marken zu behaupten. Der Fokus von ePac liegt auf Nachhaltigkeit, der Bereitstellung einer umweltfreundlichen Fertigungsplattform, einer kurzen Lieferzeit von 10 - 15 Arbeitstagen und der Ermöglichung von bedarfsgerechter Bestellung, um Obsoleszenz zu reduzieren. Das Unternehmen verfügt über ein globales Netzwerk von 23 Vertriebs- und Produktionsstandorten, die sich darauf konzentrieren, das Wachstum kleiner und mittelständischer Unternehmen zu unterstützen.

Über Scantrust

Scantrust ist eine Plattform für vernetzte Güter und vernetzte Verpackungslösungen. Wir ermöglichen aktiven Markenschutz, Lieferkettenbewusstsein und direkte Vorteile für den Verbraucher durch die sichere Verbindung von physischen Waren mit Online-Identitäten. Unsere Lösungen unterstützen Sie dabei, die Integrität Ihrer Marke zu wahren, wertvolle Erkenntnisse über die Verbraucher zu liefern und erschließen Wachstumspotenzial bei den Produkten, die Sie verkaufen. Mehr erfahren unter www.scantrust.com

