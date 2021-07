Groupe Casino : partenariat Casino, RelevanC, Google Cloud, Accenture

English French





Paris, le 6 juillet 2021,

Le groupe Casino noue une alliance avec Accenture et Google Cloud pour accélérer sa stratégie digitale

Dans un contexte de transformation rapide du marché de la distribution, le groupe Casino, Google Cloud et Accenture mettent en place un partenariat stratégique qui permettra d’accélérer le développement digital et technologique du groupe Casino.

Cette alliance comporte deux volets :

sur l’activité de distribution B-to-C du groupe Casino, l’objectif est de déployer au sein des enseignes du groupe des solutions digitales innovantes pour enrichir l’expérience client et l’efficience opérationnelle, en s’appuyant sur l’expertise unique de Google Cloud, notamment ses solutions d’analyse de données de machine learning et d’intelligence artificielle, et d’Accenture.

sur ses nouvelles activités B-to-B, l’objectif est d’accélérer le développement de RelevanC, filiale du Groupe commercialisant des solutions de data marketing, en bénéficiant de l’appui commercial et technologique de Google Cloud et d’Accenture auprès de leurs clients internationaux.

“Cette alliance avec deux acteurs technologiques majeurs marque une nouvelle étape importante dans le déploiement de la stratégie digitale du Groupe. Elle nous permettra d’accélérer sur deux des priorités du groupe Casino : d’une part, poursuivre l’amélioration du service au client via des innovations technologiques comme les applications de l’IA ; d’autre part, accélérer la croissance et la création de valeur de nos activités technologiques dans la data et le software » déclare Jean-Charles Naouri, Président-directeur général du groupe Casino.

“Cette alliance va donner l’opportunité à RelevanC de confirmer sa position de leader en accélérant notamment son développement à l’international grâce aux acteurs de référence que sont Accenture et Google Cloud” ajoute Cyril Bourgois, CEO de RelevanC.

"Notre collaboration avec le groupe Casino, RelevanC, et Google Cloud permettra d’accélérer l’utilisation des technologies disruptives telles que le cloud et l’intelligence artificielle au sein du groupe Casino et dans l’ensemble du secteur de la grande distribution. Accenture apportera le soutien de son groupe multi-services Cloud First et de son réseau mondial de centres d’innovation, combiné à sa connaissance pointue du secteur. La maîtrise de ces technologies est primordiale pour permettre aux acteurs du retail de répondre rapidement aux nouveaux enjeux qui résultent de l’accélération du digital et des attentes en constante évolution des consommateurs ; cette maîtrise permettra notamment de créer de nouveaux services et de nouvelles sources de revenus" affirme Jean-Marc Ollagnier, Directeur Général Europe d'Accenture.

"Les attentes des consommateurs et les activités de distribution ont évolué considérablement avec la pandémie. Les technologies cloud, dont les infrastructures et leur sécurité, l’analyse de données, et l’IA et le machine learning - associées aux programmes de formation et d'acculturation, vont être essentielles pour les entreprises qui souhaitent tirer parti de ces changements. Nous sommes ravis de collaborer avec le Groupe Casino et RelevanC et contribuer ainsi à leur développement digital et à la définition d’opportunités de croissance pour les marques et le secteur de la distribution tout entier” explique Thomas Kurian, CEO de Google Cloud.

A propos du groupe Casino

Le groupe Casino est un acteur clé et réputé sur le marché de la distribution en France et un leader du marché mondial de la distribution alimentaire, avec près de 11 000 magasins dans le monde (France et Amérique Latine). Le Groupe a constitué un portefeuille d’enseignes solides, dynamiques et complémentaires grâce à un effectif de plus de 200 000 personnes mues par leur passion pour la distribution et le service client et a généré un chiffre d’affaires net de 31,9 milliards d’euros en 2020. Dans l’ensemble des pays où il exerce, le groupe Casino axe son développement sur les formats au potentiel le plus élevé et sur sa capacité d’adaptation afin de répondre aux besoins de ses clients, aujourd’hui et demain. Pour plus d’informations, www.groupe-casino.fr



A propos de RelevanC

RelevanC commercialise une suite logicielle marketing pour les distributeurs et les marques et une offre de service associée. Fondée en 2017, RelevanC compte plus de 100 collaborateurs qui développent des plateformes de marketing à la performance fondées sur la data et l'Intelligence Artificielle.

A propos d’Accenture

Accenture est un des leaders mondiaux des services aux entreprises et administrations, avec une expertise de pointe dans les domaines du numérique, du cloud et de la sécurité. Combinant une expérience unique et une expertise spécialisée dans plus de 40 secteurs d’activité, Accenture s’appuie sur le plus grand réseau international de centres de technologie avancée et d’opérations intelligentes pour offrir à ses clients des services Strategy & Consulting, Interactive, Technology et Operations. Avec 569 000 employés, Accenture s’engage chaque jour auprès de ses clients dans plus de 120 pays, à réaliser la promesse de la technologie alliée à l’ingéniosité humaine. Accenture s’appuie sur le changement pour générer de la valeur et créer une réussite partagée avec ses clients, ses collaborateurs, ses actionnaires, ses partenaires et ses communautés.

Site Internet : www.accenture.com/fr



A propos de Google Cloud

Google Cloud accélère la transformation numérique des organisations grâce à une infrastructure, une plate-forme, des solutions métiers et une expertise de pointe. Nous proposons des solutions de cloud computing conçues pour les entreprises qui s’appuient sur les technologies innovantes de Google, et les aident à gagner en efficacité opérationnelle et à s'adapter à l’évolution des besoins, leur offrant ainsi des bases solides pour leur avenir. Dans plus de 200 pays et territoires, des organisations font de Google Cloud leur partenaire de confiance pour résoudre leurs problèmes les plus critiques.

