Van Lanschot Kempen benoemt Lars Dijkstra als Chief Sustainability Officer

Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 6 juli 2021

Van Lanschot Kempen kondigt de benoeming aan van Lars Dijkstra als Chief Sustainability Officer. In deze nieuwe rol is Lars Dijkstra hoofd van ons Sustainability Centre en rapporteert hij direct aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. In het Sustainability Centre bundelen en coördineren we onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid.

Karl Guha, voorzitter van de Raad van Bestuur: ‘We zijn verheugd met de benoeming van Lars als Chief Sustainability Officer. De aanstelling benadrukt onze ambities als wealth manager op het gebied van duurzaam beleggen. Door de jarenlange ervaring van Lars in de financiële markten en zijn uitgebreide kennis van duurzaamheid ben ik ervan overtuigd dat hij Van Lanschot Kempen verder gaat helpen in onze missie om een toonaangevende duurzame Europese wealth manager te zijn.’

Duurzaamheid is verweven in de strategie van Van Lanschot Kempen. Het is een van de pijlers onder onze succesvolle groeistrategie. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. We streven op een ondernemende manier naar het creëren van zowel financiële als niet-financiële waarde op de lange termijn voor al onze stakeholders.

Lars Dijkstra, Chief Sustainability Officer: ‘We werken al jaren samen met onze klanten, onze interne en externe fondsmanagers en bedrijven waarin we beleggen, om zowel financieel rendement als duurzame impact te realiseren. Ik ben vastbesloten om de invloed van Van Lanschot Kempen te gebruiken voor duurzame verandering in de gehele waardeketen. Hierbij nemen we verantwoordelijkheid voor zowel onze eigen voetafdruk als de voetafdruk via de beleggingen van onze klanten.’

Lars Dijkstra werkt sinds 2005 bij Van Lanschot Kempen als Chief Investment Officer en is tevens sinds begin dit jaar hoofd van Core Investment Strategies. Erik van Houwelingen, lid van de Raad van Bestuur en voorzitter van de directie van Kempen Capital Management, neemt Dijkstra’s takenpakket over.

Naast zijn werk voor Van Lanschot Kempen is Lars Dijkstra penningmeester van Eumedion, de belangenbehartiger van institutionele beleggers op het terrein van corporate governance en duurzaamheid, en lid van The 300 Club, een internationale groep vooraanstaande beleggingsprofessionals die het bewustzijn vergroten over de impact van het huidige marktdenken en -gedrag. Daarnaast is Dijkstra sinds de oprichting nauw betrokken bij FCLTGlobal, een non-profitorganisatie die langetermijnwaardecreatie voor bedrijven, spaarders en gemeenschappen stimuleert.



Over Van Lanschot Kempen

Als wealth manager is Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van Lanschot, Kempen en Evi, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Van Lanschot Kempen is beursgenoteerd aan Euronext Amsterdam en is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.



