Cegedim Health Data lance sa base de données de vie réelle Européenne THIN® en Italie

Avec les dossiers médicaux informatisés et anonymisés concernant 69 millions de patients, THIN® est l’une des plus importantes bases de données santé en Europe

Paris, le 6 juillet 2021 – Cegedim, groupe innovant de technologies et services, spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé, lance sa base de données THIN® (The Health Improvement Network) en Italie. Avec les données italiennes, THIN® offre ainsi un nombre inédit de dossiers de santé anonymisés avec 69 millions de patients ou plus de 490 millions d’années-patient. Ces données, accessibles à tous les acteurs de la santé, profiteront à la recherche et à l’innovation médicale et scientifique.

La base de données THIN® (The Health Improvement Network) est une base européenne de données de vie réelle reconnue pour sa robustesse statistique : elle est d’ailleurs utilisée par les autorités sanitaires de plusieurs pays européens et citée dans plus de 1 600 publications scientifiques.

Aujourd’hui, THIN® améliore encore sa pertinence en intégrant les données italiennes issues d’un observatoire informatisé de médecine générale. Ce réseau, en croissance constante, est déjà représentatif au niveau national et macro-régional, avec plus de 900 000 patients suivis, un historique moyen de 12,6 années, et un total de 11,4 millions d’années-patient.

Le projet THIN® en Italie s’appuie sur un Advisory Board composé de cliniciens, de chercheurs, d’épidémiologistes, de data scientists, et de membres d’associations de patients. Cet Advisory Board garantit l’utilisation de la base de données dans un but d’intérêt public afin de maximiser sa valeur pour la recherche tout en protégeant les droits des personnes concernées. L’Advisory Board peut autoriser l’utilisation gratuite des données THIN® par les autorités de santé et les centres de recherche pour des études d’une valeur purement scientifique.

Gilles Paubert, Global Head chez Cegedim Health Data, commente : « La pandémie de la Covid-19 a mis en lumière l’importance pour les professionnels de santé d’avoir accès à des données de vie réelle mises à jour en permanence pour suivre l’évolution de la pathologie. Notre objectif est de fournir aux autorités sanitaires, aux cliniciens et aux laboratoires pharmaceutiques des informations robustes et précises pour répondre aux urgences et prendre des décisions de santé publique éclairées, aujourd’hui et dans un avenir proche ».

Pasquale Palladino, Country Manager chez Cegedim Italia ajoute : « C’est pour nous une fierté et un honneur de pouvoir mettre nos données anonymisées, notre savoir-faire et nos plateformes d’analyses au service des acteurs de la santé, la pandémie ayant mis en exergue la nécessité d’une transformation technologique et digitale des systèmes de santé – notamment en Italie. Le Groupe Cegedim est le spécialiste de la collecte et de l’analyse de données codées et structurées. Nos données sont sécurisées, robustes, précises et en temps quasi-réel pour permettre une compréhension approfondie, une prise de décision factuelle et une mise en œuvre rapide. Avec nos données, nous espérons faciliter une meilleure compréhension des parcours diagnostics et thérapeutiques et ainsi améliorer la gestion et la prise en charge des patients ».

Elena Zanzottera Ferrari, Directrice des Opérations chez Cegedim Italia conclut : « Le projet THIN® est le fruit des efforts d’une équipe internationale dotée d’une grande connaissance du secteur et appuyée par un groupe novateur à la pointe de la technologie comme Cegedim. Sa force réside dans le fait qu’il s’agit d’une base de données patient anonymisées construite sur un modèle commun de données et une plateforme web qui facilite les interactions entre tous les acteurs du parcours de soins ».

THIN® est un observatoire européen non interventionnel de données patients médicalisées et anonymisées issues des logiciels de prescription de médecins généralistes et spécialistes. La base THIN® est construite sur un modèle commun de données, ce qui rend les informations collectées facilement comparables. Elle peut être interrogée par le biais de plateformes analytiques permettant de faire progresser les connaissances des autorités sanitaires, des institutions académiques, des centres de recherche, des organismes médicaux et scientifiques et des laboratoires pharmaceutiques.

A propos de Cegedim Health Data : Cegedim Health Data fait partie du Groupe Cegedim, un groupe innovant de technologies, de services et de données de santé, spécialisé dans le domaine de la santé depuis plus de 50 ans. Cegedim Health Data fournit des données anonymisées de vie réelle (RWD-E) et des études avancées au profit de l’amélioration de la qualité des soins dans l’intérêt de la santé publique. Un historique de plus de 25 ans et des millions de données patients anonymisées sont immédiatement accessibles depuis la base de données européenne THIN® (The Health Improvement Network). Nos utilisateurs dans le secteur des sciences de la vie peuvent utiliser les données THIN® tout le long de la chaine de valeur pharma, depuis la recherche et le développement au marketing, en passant par l’accès marché et le médical. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cegedim-health-data.com et suivez nous sur Linkedin @Cegedim Health Data et Twitter: @Cegedim_CHD.

A propos de THIN® : THIN® (The Health Improvement Network) est un observatoire non interventionnel de données patients anonymisées collectées auprès de ses membres. Nous avons pour but d’aider les autorités de santé, les chercheurs et les centres de recherche à faire progresser la recherche et ainsi améliorer les soins et la prise en charge des patients.

Pour en savoir plus: https://www.the-health-improvement-network.com/it/

A propos du Groupe Cegedim : Fondé en 1969, Cegedim est un groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 5 300 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires Groupe de près de 500 millions d’euros en 2020. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook



