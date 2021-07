Sidetrade signe un contrat mondial avec Veolia

French English

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA), éditeur de la plateforme d’Intelligence Artificielle Sidetrade Augmented Cash dédiée à la gestion du cycle Order-to-Cash, annonce avoir été sélectionnée par le groupe Veolia et ses filiales comme unique fournisseur pour la digitalisation de la relance client et la résolution des litiges. Le contrat initial, d’une durée de trois ans, va permettre à Veolia de disposer d’une visibilité sur les comportements de paiement de ses clients partout dans le monde et de mettre graduellement en place les conditions d’une gestion optimale du poste clients.

Le groupe Veolia, qui a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la transformation écologique, a placé la digitalisation au cœur de son plan stratégique « Impact 2023 ». Avec cet objectif, le groupe a entrepris depuis 2018 de sélectionner une suite complète de solutions digitales permettant de soutenir la transformation de la fonction finance.

Ayant mis la génération de cash-flow au cœur de ses objectifs financiers depuis plusieurs années, la gestion du cash dans le contexte de la crise sanitaire est devenue encore davantage prioritaire : « Au plus fort de la crise, la vision de notre exposition clients et la maîtrise de notre DSO sont devenus encore plus essentiels, car ces éléments ont un impact direct sur notre génération de cash » analyse Patrick Houssin, Responsable de l'optimisation du BFR Groupe chez Veolia.

Un appel d’offre a ainsi été initié en août 2020 en vue de sélectionner une solution dédiée au Credit Management (collecte des impayés, gestion des litiges et du risque de crédit clients) au niveau groupe. Au-delà de ses qualités fonctionnelles et techniques, la solution devait pouvoir équiper les différentes Business Units, très hétérogènes en termes de taille (de quelques millions à plusieurs milliards d’euros de chiffre d’affaires) et d’activités, présentes dans plus d’une cinquantaine de pays.

Claude Laruelle, DGA Finance de Veolia, commente : « Nous avons retenu Sidetrade à la fois pour les fonctionnalités avancées de sa solution, lesquelles reposent sur des technologies à base d’Intelligence Artificielle, de machine learning et d’automatisation qui permettent d’améliorer l’efficacité de la relance client et d’accélérer la résolution des litiges, mais aussi pour la qualité du partenaire qui bénéficie d’une empreinte mondiale et d’une solide expérience auprès de grands groupes du CAC40 ou internationaux. »

L’expérience de Sidetrade dans le déploiement de projets complexes de dimension internationale a été un facteur déterminant : « Notre objectif n’était pas seulement de choisir une solution technique, mais aussi de sélectionner un partenaire solide, ayant l’expérience de projets de cette dimension, à même de nous accompagner dans nos différentes géographies et dans nos développements technologiques », précise Patrick Houssin.

La maîtrise des délais de paiement est un enjeu important pour le groupe Veolia avec un chiffre d’affaires de 27 Mrd€. En effet, chaque jour de retard de paiement en moins sur le paiement des factures équivaut à près de 100 M€ de cash additionnel.

Olivier Novasque, président-directeur général de Sidetrade, s’est félicité de ce partenariat : « Avoir été sélectionné comme l’acteur de référence sur la gestion de l’Order-to-Cash au niveau mondial par Veolia, est une immense reconnaissance pour Sidetrade, sa technologie et ses équipes. Nous sommes très fiers de pouvoir contribuer au succès du plan stratégique « Impact 2023 » initié par le groupe. D’autre part, l’analyse du comportement de paiement de millions d’entreprises à travers le monde dans cet écosystème améliorera encore l’efficacité de nos algorithmes et notre avance technologique en matière d’Intelligence Artificielle. »

Ce partenariat mondial intervient alors que Sidetrade a finalisé le 12 avril l’acquisition d’Amalto, l’un des principaux acteurs de la dématérialisation des transactions financières inter-entreprises en Amérique du Nord, lui permettant d’enrichir son offre sur le cycle de l’Order-to-Cash et d’accélérer sa pénétration du marché nord-américain.

