SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 90/2021

Tvis, 6. juli 2021

TCM Group indgår et strategisk partnerskab med og køber del af den hurtigt voksende danske e-commerce køkkenvirksomhed Celebert.

TCM Group og den danske e-commerce køkkenvirksomhed Celebert danner partnerskab i en handel, hvor TCM Group vil fusionere sine aktiviteter i kitchn.dk med aktiviteterne i Celebert, en hurtigt voksende e-commerce forretning, som opererer gennem de forskellige brands billigskabe.dk, Celebert og Just Wood.

TCM Group vil i første omgang købe 45% af Celebert og vil fungere som leverandør til den fælles Celebert/kitchn.dk virksomhed, primært gennem fabrikken i Aulum.

DIY-segmentet i TCM Group er vækstet betydeligt gennem de seneste år både online gennem kitchn.dk og gennem forhandlernetværket af fysiske butikker. Der er signifikant potentiale for fortsat vækst i dette segment f.eks. gennem udvidelse af butiksnetværket og fortsat vækst indenfor e-commerce.

Fusionen af kitchn.dk og Celebert vil yderligere styrke TCM Group’s position på det digitale marked.

Celebert har været en pioner indenfor det danske online køkkenmarked siden 2007 og har under ledelse af stifter og CEO Birk Aagaard skabt en stærk position på online køkkenmarkedet. Gennem de seneste år har både omsætning og indtjening vækstet markant.

Birk Aagaard vil fortsætte som CEO for de fusionerede e-commerce aktiviteter med TCM Group som støtte både som leverandør samt i bestyrelsen i selskabet.

Det initielle køb af 45% af Celebert samt den indskudte aktivitet fra kitchn.dk vil kræve en investering for TCM Group på maksimalt DKK 29 millioner, inklusiv et earn out element.

Som del af aftalen med Celebert har TCM Group en option til at købe de resterende 55% af Celebert på et senere tidspunkt.

Den finansielle effekt af transaktionen på resultaterne i TCM Group for 2021 vil være minimale.

For 2022, når partnerskabet vil have helårseffekt, vil EBIT i TCM Group blive positivt påvirket med ca. DKK 8-10 millioner, baseret på nuværende markedsforhold.

CEO Torben Paulin:

“I dag er en god dag for TCM Group, og jeg er glad for, at vi er lykkedes med at indgå et langsigtet partnerskab med Celebert. Med denne handel får vi flere strategiske muskler indenfor vores e-commerce forretning og får et større fodfæste på det danske online køkkenmarked. Vi ser fortsat et stort potentiale for denne distributionskanal, og vi får et partnerskab med dygtige nøglekompetencer bl.a. med Celeberts CEO Birk Aagaard. Vi forventer at fortsætte vækstrejsen i denne del af markedet, også udenfor vores hjemmemarked.”

Kontakt

For yderligere oplysninger venligst kontakt:

CEO Torben Paulin +45 21210464

Om TCM Group / kitchn.dk

TCM Group er den 3. største køkkenproducent i Skandinavien med hovedparten af aktiviteten i Danmark. TCM Group sælger køkken-, bad- og garderobeløsninger.

Produktionen er insourcet og mere end 90% er produceret til en specifik kundeordre. Fabrikkerne er placeret i Danmark med to fabrikker i Tvis og en i Aulum begge i nærheden af Holstebro.

TCM Group følger en multi-brand strategi, hvor det største brand er Svane Køkkenet suppleret af Tvis Køkkener, Nettoline, kitchn.dk samt private label. Samlet dækker disse brands hele prisspektret. Produkterne sælges primært gennem et netværk af franchisebutikker eller selvstændige forhandlere.

TCM Group har siden 2017 ejet online brandet kitchn.dk, som vil fortsætte i det nye setup som en del brand porteføljen hos Celebert.

Om Celebert

Celebert er stiftet af CEO Birk Aagaard og har solgt køkkener online siden 2007. Celebert opererer med en multi-brand strategi med de nuværende brands billigskabe.dk, Celebert og Just Wood.

CEO Birk Aagaard vil lede den fusionerede e-commerce forretning.

